CSM i-a răspuns şefei DNA privind prezenţa la Comisia de anchetă: „Aprecierea necesităţii şi oportunităţii aparţine Codruţei Kovesi ”

Întrebată dacă CSM a răspuns solicitării Laurei Codruţa Kovesi privind prezenţa acesteia la Comisia parlamentară de anchetă pentru audieri, Mariana Ghena a menţionat: "Da, în sensul că aprecierea în concret a necesităţii, respectiv oportunităţii prezentării în faţa Comisiei aparţine procurorului-şef al DNA în raport de dispoziţiile şi reglementările în vigoare. CSM nu interpretează deciziile CCR, acestea sunt obligatorii şi general valabile, nicio persoană nu poate invoca necunoaşterea legii". Ea a adăugat că răspunsul a fost transmis vineri după-amiază, potrivit Agerpres.

La rândul său, vicepreşedintele CSM, Cristian Ban, a precizat, pentru Agerpres, că prin răspunsul acestui for se face trimitere la decizii ale CCR — 54/1994, 317/2006 şi 602/2005, precum şi la hotărârea plenului CSM din 25 mai 2007.

Ce spunea Kovesi

Procurorul şef al DNA Codruţa Kovesi a declarat, într-un interviu pentru Ziare.com, întrebată în legătură cu prezenţa în casa lui Gabriel Oprea în seara alegerilor prezidenţiale din 2009, că nu comentează cancanuri şi că nu a făcut nimic care ar fi putut influenţa rezultatul scrutinului. În ceea ce priveşte invitaţia adresată de comisia parlamentară de anchetă pe această temă, Kovesi a precizat că a solicitat un punct de vedere de la CSM şi că aşteaptă un răspuns.



Întrebată dacă a fost la Gabriel Oprea acasă în seara alegerilor prezidenţiale din 2009, Kovesi a răspuns: "Este deja o intrebare retorică dacă am fost sau nu am fost. Este o temă lansată în spaţiul public de un inculpat şi între timp a devenit o temă de cancan, nu comentez cancanuri, dar vă răspund la întrebări care nu vizează cancanuri".

Solicitată să precizeze dacă a făcut ceva pentru a influenţa rezultaul alegerilor prezidentiale din 2009, Laura Codruţa Kovesi a replicat: "Nu. Nu. Şi mă întreb cum aş fi putut influenţa rezultatul alegerilor. Seamănă a scenariu de film".

Ea a spus că nu are "niciun fel de informaţie, date, probe, că s-au fraudat alegerile". "Dacă aveam o astfel de informaţie, aş fi fost prima care aş fi deschis un dosar penal şi aş fi verificat. Nu am niciun fel de informaţii, date, probe cu privire la aceste suspiciuni", a precizat Kovesi, întrebată dacă are cunoştinţă de încercări ale unor persoane pe care le cunoaşte, Florian Coldea sau George Maior, care ar fi încercat sau chiar ar fi reuşit să influenţeze scrutinul.

În ceea ce priveşte faptul că nu s-a prezentat la comisia parlamentară de anchetă, Kovesi a afirmat că motivul este tocmai acela că nu deţine niciun fel de informaţii, iar obiectivele comisiei, în proporţie de 90%, dacă nu chiar integral, exced competenţelor de procuror. Şefa DNA a precizat că în 2007 a mai fost invitată la o comisie parlamentară şi a refuzat să se prezinte, sesizând CSM, iar acum a făcut acelaşi lucru.

"În 2007, a mai fost această discuţie, atunci am refuzat să mă duc şi am sesizat CSM pentru că, potrivit statutului de magistrat, noi nu putem fi anchetaăţti sau verificaţi de altă autoritate a statului. Am făcut acum acelaşi lucru, am refuzat să mă prezint şi am făcut o solicitare la CSM", a relatat Laura Codruţa Kovesi, care a explicat că la prima şi la a doua invitaţie a invocat precedentul din 2007 şi hotărârile CSM, iar când a primit din nou invitaţie, a solicitat punctul de vedere al CSM.

"Dacă CSM va spune că un procuror sau un judecător e obligat să dea explicaţii în Parlament, o să vedem. Aştept să primesc răspuns de la CSM să îmi spună dacă un procuror sau un judecător este obligat să se ducă să răspundă în faţa Parlamentului", a conchis Kovesi.

Comisia a sesizat Ministerul Justiţiei

Comisia de anchetă privind prezidenţialele din 2009 a decis, pe 10 iulie, sesizarea Ministerului Justiţiei cu privire la refuzul şefei DNA, Laura Codruţa Kovesi, de a participa la audieri, şi să îi solicite să răspundă în scris dacă a fost prezentă acasă la Gabriel Oprea în noaptea alegerilor. Propunerea făcută de Liviu Pleşoianu (PSD), privind depunerea unei plângeri penale, nu a fost supusă la vot. Sesizarea Ministerului Justiţiei a fost votată cu şapte voturi "pentru" şi trei împotrivă, potrivit News.ro.



Prima propunere făcută a fost cea a lui Liviu Pleşoianu (PSD), de depunere a unei plângeri penale.

"Celălalt plan rămâne sfidarea evidentă a doamnei Kovesi, nu poate rămâne nesancţionată în termenii cei mai duri", a spus el.

Deputatul PSD Eugen Nicolicea a spus însă că nu poate fi făcută o plângere penală dacă nu este indicată şi o infracţiune, solicitând ca Pleşoianu să spună care este infracţiunea pe care crede că şefa DNA a comis-o.

Pleşoianu a spus că acest lucru trebuie decis de cei care au redactat Regulamentul Comisiei, acuzând că acest for nu are suficiente instrumente la îndemână. "Am fost trimişi fără arme la luptă", a afirmat el.

Nicolicea s-a arătat împotriva depunerii unei plângeri, cel puţin în acest moment. "Dacă este făcută se va termina ancheta după ce se termină Comisia. Comisia nu mai are decât 40 de zile. (...) Dacă e doar ca acţiune de pedepsire poate să fie sesizat Parchetul şi în ultima şedinţă a Comisiei. Obiectivul nostru principal este aflarea adevărului", a spus el.

Deputatul PSD Liviu Pleşoianu şi-a retras solicitarea de depunere a unei plângeri penale, nefiind susţinută de alţi parlamentari.

O altă propunere, făcută de PNL şi aprobată, a fost cea de solicitare de răspunsuri în scris de la Laura Codruţa Kovesi.

"Să nu facem obiectiv din prezenţa doamnei Kovesi aici. Să-i punem câte întrebări vrem, să ne răspundă în scris dacă nu vrea să participe. Dacă alţii au putut să răspundă în scris, şi îmi aduc aminte că doamna Ana Maria Pătru nu a venit la comisie, nu cred că acum trebuie să aplicăm alt principiu, doar pentru că ne-am făcut o ţintă din a o aduce pe Laura Codruţa Kovesi aici", a spus liberalul Dan Vîlceanu.

Una din întrebările asupra cărora membrii Comisiei au convenit este dacă Kovesi a fost sau nu la Gabriel Oprea acasă în noaptea alegerile din 2009. Alte întrebări vor fi propus de parlamentari şi aprobate la următoarea şedinţă.



Comisia va transmite şi o nouă solicitare Parchetului general, de a pune la dispoziţie declaraţiile făcute de cei audiaţi de procurori, având în vedere că dosarul penal privind prezidenţialele din 2009 a fost închis cu neînceperea urmăririi penale. Toţi cei care au fost audiaţi la Comisie şi au refuzat să răspundă pe motiv că există o anchetă în curs sau cei care au refuzat participarea din acelaşi motiv vor fi reinvitaţi la Comisiei.



"Este public că la Parchet a fost deschis un dosar care s-a finalizat. V-aş propune să solicităm Parchetului să ne pună la dispoziţie (...), ne lămurim cu acei invitaţi care au declarat deja la Parchet, acele acte sunt deja publice, pot să vină la Comisiei", a spus deputatul PSD Florin Iordache.



Printre ei se numără Gabriel Oprea, Neculai Onţanu şi Anghel Iordănescu. Membrii Comisiei urmează să decidă viitorul calendar de audieri.