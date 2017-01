Dan Adamescu a murit. Ce dosare penale avea omul de afaceri

Omul de afaceri Dan Adamescu avea pe numele său mai multe dosarele penale. În ultimul dintre ele, la 20 decembrie 2016, procurorii DNA i-au trimis în judecată pe Dan Adamescu şi pe fosta şefă a Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, Angela Toncescu, pentru abuz în serviciu şi spălarea banilor. Este vorba de dosarul falimentării Astra Asigurări, prejudiciul în acest caz fiind estimat la peste 800 de milioane de lei.

După ce a fost trimis în judecată, Dan Adamenscu s-a arătat extrem de dezamăgit. „Sunt extrem de mâhnit şi dezamăgit. După ce s-a distrus compania pe care am crescut-o cu mâinile mele, pentru care am muncit zi şi noapte timp de 15 ani şi în care s-au investit până la ultima clipă toate fondurile grupului, vine acum DNA şi mă acuză tot pe mine de falimentarea ei?! Adevăraţii vinovaţi de falimentul Astra Asigurări nu se regăsesc în dosar. De ce persistă muşamalizarea celui mai bine orchestrat faliment din România“, declara omul de afaceri.

Anchetatorii au fost însă de altă părere. „Inculpatul Adamescu Dan Grigore, preşedinte al Consiliului de Supraveghere al Societăţii de Asigurare Reasigurare ASTRA SA, în perioada 2011-2013, a administrat în mod defectuos societatea Astra, în scopul obţinerii unor avantaje personale sau în favoarea grupului de firme afiliate. Administrarea defectuoasă a constat în utilizarea unor practici/metode ilegale pentru a cosmetiza situaţia financiară a societăţii Astra, măsuri de natură să acopere activitatea infracţională, dar care, în subsidiar, au determinat şi alterarea gravă a mecanismelor de funcţionare a pieţei interne a asigurărilor“, au notat procurorii în rechizitoriul trimis instanţei.

Magistraţii Curţii de Apel Bucureşti au ridicat, la sfârşitul anului trecut, controlul judiciar pe cauţiune pentru Dan Adamescu, în dosarul falimentării Astra Asigurări. Procurorii fixaseră cauţiunea la 40 de milioane de lei în acest caz.

Condamnat la 4 ani şi 4 luni închisoare

Falimentarea Astra nu a fost singurul dosar deschis pe numele lui Dan Adamescu. Omul de afaceri fusese condamnat, definitiv, în mai 2016, la 4 ani şi 4 luni închisoare cu executare, în dosarul privind soluţiile favorabile în dosare de insolvenţă. În acelaşi dosar au fost condamnaţi şi mai mulţi judecători. Cea mai mare pedeapsă a primit-o judecătorul Mircea Moldovan (12 ani şi 2 luni de închisoare).

Adamescu a fost găsit vinovat pentru mituirea cu 20.000 de euro a judecătorilor Ion Stanciu şi Elena Rovenţa, pentru ca aceştia să dispună soluţii favorabile în două dosare de insolvenţă.

Potrivit rechizitoriului, judecătorul Moldovan a primit bani şi bunuri în valoare de 29.935 lei, iar Ion Stanciu a primit, în cursul lunilor iunie 2013 şi decembrie 2013, suma de 15.000 euro de la Dan Adamescu şi de la o altă persoană, prin intermediul şi cu ajutorul Monicăi Borza, pentru a pronunţa o hotărâre favorabilă într-un dosar, respectiv de a accepta deschiderea procedurii insolvenţei SC Baumeister SA, coordonată de Adamescu, şi în schimbul numirii unei anumite societăţi de insolvenţă drept administrator judiciar.

Liberare condiţionată respinsă

La sfârşitul anului trecut, Dan Adamescu a cerut eliberarea condiţionată, pe motiv că a executat mai mult de o treime din pedeapsa de 4 ani şi 4 luni. Dar, la 21 decembrie, Tribunalul Ilfov i-a respins, definitiv, cererea de eliberare condiţionată, omul de afaceri putând să facă o nouă solicitare în februarie 2017.

Comisia de liberare condiţionată de la Penitenciarul Jilava a arătat că Dan Adamescu nu a dat dovezi de îndreptare şi a recomandat ca acesta să revină cu o cerere de eliberare după patru luni.

Implicarea în dosarul Black Cube

Problemele penale l-ar fi determinat pe Dan Adamescu să ia decizii disperate. Potrivit Hotnews.ro, în mai 2015, omul de afaceri ar fi contractat agenţia privată de securitate israeliană Black Cube.

Scopul contractului, în care Dan Adamescu este numit client, „client”, potrivit documentului publicat de HotNews, era să convingă DNA „să-şi retragă acuzaţiile la adresa clientului, întorcând astfel verdictul de vinovat, în ideea că a fost pronunţat ţinând cont de proceduri penale motivate politic, cu încălcarea drepturilor omului în cazul clientului, dar şi neîntemeiate”.

Pentru a obţine acest lucru, Black Cube se angaja inclusiv la „identificarea indivizilor-cheie care dirijează investigaţia” şi „obţinerea de pârghii asupra respectivilor indivizi, cu scopul exercitării de presiuni pentru încetarea investigaţiei”.

Cel puţin un raport de activitate al Black Cube a ajuns la Dan Adamescu, potrivit HotNews. Raportul final trebuia să fie livra în cel mult două luni de la semnarea contractului. Dan Adamescu urma să plătească 85.000 de lire pe lună şi, dacă ar fi scăpat de investigaţii, un onorariu de succes în valoare de 600.000 de lire sterline.

Familia Adamescu a negat atunci, printr-o firmă de PR, că a avut vreun contract sau vreo legătură de orice natură cu Black Cube.

Adamescu junior, urmărit internaţional

În dosarul mituirii judecătorilor a fost implicat nu doar Dan Adamescu, ci şi fiul său, Bogdan Alexander Adamescu.

Procurorii DNA au arătat că, în cursul lunilor iunie şi decembrie 2013, Bogdan Alexander Adamescu, împreună cu tatăl său, a remis, prin intermediari, sumele de 15.000 euro respectiv 23.000 lei magistraţilor Stanciu Ion şi Rovenţa Elena, judecători la Tribunalul Bucureşti — Secţia VII Civilă pentru ca în schimb aceştia să dispună, în dosare privind procedura insolvenţei, soluţii favorabile unora dintre societăţile la care acţionar era Dan Adamescu.

Adamescu junior nu s-a prezentat niciodată în faţa anchetatorilor atunci când a fost citat, motiv pentru care DNA a cerut arestarea acestuia în lipsă, măsură dispusă de Tribunalul Bucureşti în mai 2016.

În baza mandatului de urmărire internaţională emis pe numele său, Bogdan Alexander Adamescu a fost reţinut, o lună mai târziu, de autorităţile britanice. El a fost ridicat de la o conferinţă în care se discuta despre “abuzurile autorităţilor române pe seama mandatelor de arestare preventivă”.

La scurt timp, Bogdan Alexander Adamescu a fost eliberat pe cauţiune de un judecător din Westminster Magistrates Court, pânce ce autorităţile britanice vor decide să-l extrădeze sau nu.

Tentativă de răpire?

Un episod controversat s-a petrecut la începutul acestui an. Adriana Constantinescu, soţia lui Alexander Adamescu, a acuzat statul român că se află în spatele unei acţiuni prin care ea a fost la un pas să fie răpită în plină stradă.

Adriana Constantinescu a povestit în faţa unei intanţe din Londra momentul în care doi oameni mascaţi au încercat să o răpească în faţa casei sale. Potrivit presei britanice, femeia a declarat că tentativa de răpire a fost instrumentată de statul român ca o metodă de intimidare.

„Nu a fost nimic întâmplător în cazul acestei tentative de răpire – e simptomatic încercărilor procurorilor români şi a serviciilor secrete de a ne intimida şi a ne arăta de ce sunt capabile. Amândoi (răpitorii – n.red.) purtau bandane şi mănuşi. Conduceau un Mini cooper cu numere de înmatriculare false – după cum mi s-a spus mai târziu de către poliţişti. Şi n-au furat nimic în ciuda faptului că purtam cercei cu diamante şi aveam cheile de la maşină în mână. Când s-au apropiat m-am aruncat pe jos şi m-am luptat cu ei până când un vecin a auzit ţipetele mele şi a venit fugind spre mine. În acelaşi timp, un taximetrist care avea un pasager în maşină a oprit lângă mine şi a sunat la poliţie. Acela a fost momentul în care am fost salvată. Cei doi oameni au fugit la maşina lor şi a pornit în trombă. Am fost norocoasă. Deşi răpitorii n-au vorbit ştiam că fuseseră angajaţi de români pentru că m-au avut pe mine drept ţintă şi nu au avut nicio intenţie să mă jefuiască. Suntem o familie normală în Londra şi nu ne lăudăm deloc. Nu răpeşti pe cineva în mod aleatoriu. E tipic modului neo-comunist al românilor să urmăreşti întreaga familie a cuiva, soţia, copiii, bebeluşii, când vrei să distrugi o persoană”, a fost declaraţia dată de Adriana Constantinescu.

Scrisoare deschisă din partea lui Alexander Adamescu

După moartea tatălui său, Bogdan Alexander Adamescu a făcut publică o scrisoare deschisă, în care acuză autorităţile că l-au condamnat pe nedrept şi au grăbit sfârşitul acestuia.

Redăm conţinutul scrisorii:

În data de 24 ianuarie, imediat după miezul nopţii, Dan Adamescu, în vârstă de 68 ani, a decedat la un spital din Bucureşti, fără familie lângă el. Condamnat pe 5 Iun’14 în urma unui proces care s-a bazat pe mărturii false, a fost încarcerat consecutiv în 3 penitenciare, unde starea de sănătate i s-a agravat continuu. Spitalizat în ultimele luni de viaţă – pe care şi le-a petrecut intubat şi în comă semindusa - cele 15 afecţiuni de care suferea i-au slăbit constant corpul, lovitura fatală fiindu-i dată de bacteria patogenă stafilococul auriu, cu care a fost contaminat în condiţiile inumane din inchisoare.

„Tatăl meu m-a inspirat atât pe mine, cât şi pe mulţi alţii în fiecare zi. Încrederea, tenacitatea, puterea de muncă şi generozitatea de care a dat dovadă de când mă ştiu, ne-au făcut pe toţi cei care îl cunoşteam să-l respectăm profund. A fost sever dar just şi cu mine, şi cu angajaţii lui. Şi-a trăit viaţă ferm convins că dacă îţi propui ceva şi îţi depăşeşti propriile limite, sacrificându-te şi ieşind din zonă de confort, vei reuşi. Ceea ce a clădit, nebazându-se pe nimeni altcineva decât pe el însuşi, pe cunoştinţele lui şi eforturile depuse, este de admirat. Nu i s-a făcut cadou nimic. Dimpotrivă. A clădit un grup de firme prin propriile forţe, care încă îşi caută egal în România. Însă independenţa şi succesul i-au adus şi mulţi dusmani…

A emigrat în Germania în 1979, unde, deşi a început de la zero – vânzându-şi colecţia de timbre cu 25,000 mărci germane pentru a-şi deschide firmă-în câţiva ani şi-a făcut deja un nume în comerţ şi imobiliare. Întors în ţara după Revoluţie, a devenit un pionier în afaceri imobiliare. A construit primul centru modern de birouri, care există şi azi pe Bulevardul Carol. A cumpărat şi reinventat un magazin universal în pragul colapsului- Unirea Shopping Center, azi cel mai vizitat mall din Bucureşti. A salvat din iţele nomenclaturii o firmă de asigurări şi a adus-o în mai puţin de zece ani pe primul loc în topul asigurătorilor români, după care a extins Astra Asigurare-Reasigurare şi în afară graniţelor. A salvat de la închidere singurul ziar anticomunist „Romania Libera”, dorind să ajute România să devină o democraţie autentică şi să se distanţeze de trecutul ei sumbru. A susţinut consecvent acţiuni umanitare şi culturale cu care, însă, nu s-a lăudat niciodată.

A fost un om de afaceri autentic, care a dezvoltat firme de la zero cu un spirit antreprenorial nemaipomenit. Îi plăcea enorm ceea ce făcea-că să-l citez ‚Când fac afaceri, uit de dureri şi suferinţele fizice.’ Tatăl meu a fost un om bolnav chiar şi înainte de a fi închis …însă nu a vrut să îşi accepte niciodată condiţia medicală – a ignorat sfaturile medicilor şi a muncit mai mult decât orice om sănătos. Şi daţi-mi voie să vă spun câteva lucruri pe care, din mândrie, nu a vrut să le facă publice: în 1982 a fost operat de o tumoare la creier tăiandu-i-se din greşeală o bucată din hipofiza. Inima lui funcţiona la o capacitate de max 40%-60%. A suferit de aritmie cardiacă de mai multe ori, doctorii readucând-i inima la ritmul normal prin electroşocuri. În rapoartele din 22 august şi 9 septembrie 2014, expertul german dr. Rosak a subliniat că un pacient cu starea lui de sănătate nu ar fi niciodată eligibil pentru detenţie în Republică Federală Germania. Însă niciun judecător n-a băgat în seamă opinia medicală exprimată.

Întregul lui univers s-a prăbuşit atunci când a fost acuzat de fapte penale de care nu era vinovat, fiind şocat de bestialitatea cu care adevărul a fost distorsionat pentru a satisface ura şi ambiţia unor politicieni şi magistraţi. Deşi şi-a demonstrat vinovăţia în faţă instanţelor, nimeni n-a vrut să-l asculte. Puţini au fost cei care au analizat acuzaţiile aduse, însă mai toţi au preferat să dea curs vocilor răuvoitoare. Nu a putut să treacă peste brutalitatea arestării sale, peste spectacolul media grotesc la care a fost supus, peste ura procurorilor care îl voiau ca ‚pericol public’ expus ‚oprobiului public’, peste deciziile judecătorilor care l-au declarat vinovat încă din prima zi şi l-au ţinut închis fiindcă nu recunoştea acuzaţiile aduse împotriva lui.

Închis în condiţii de nedescris la Centrul de Arest Preventiv – 6-8 deţinuţi într-o celulă la subsol de câţiva mp, fără dulapuri, fără spaţiu de mişcare, cu WC turcesc – şi nu o dată, din cauza muşchilor atrofiaţi şi a genunchiului bolnav, a căzut în propriile excremente-închis 23h/24h – pentru că 1 oră i se permitea să iasă în cei 30mp numiţi ‚spaţiu exterior’ (practic o încăpere închisă de vreo 30 mp cu grilaje în loc de tavan, extrem de insalubră) – a fost mutat ulterior la Penitenciarul Rahova, unde a împărţit celula cu 6 deţinuţi, însă, din cauza stării de sănătate acutizate şi a imposibilităţii de deplasare, a rămas blocat permanent în celulă. În plus, din nu ştiu ce motiv birocratic nu i s-a administrat timp de 37 zile tratamentul de care avea disperată nevoie, deşi medicamentele i-au fost aduse de către mătuşa mea, viaţa fiindu-i pusă realmente în pericol. Mutarea la Penitenciarul Jilava a însemnat un nou calvar pentru tata…astfel că de aici a ajuns la Spitalul Clinic de Urgenţă Floreasca direct în sincopă; abia după 10 zile de îngrijiri i-au fost restabilite funcţiile vitale în urma unei grave infecţii răspândite în întreg corpul.

A renunţat să-şi mai dorească să trăiască în momentul în care statul român a început să-i urmărească singurul copil pe baza aceloraşi acte fabricate, sperând să mă facă pe mine să ‚plătesc’ în numele tatălui meu. Aş fi vrut să-i fi putut spune să nu-şi facă griji pentru mine, ţinându-l de mână în această dimineaţă, pe ultimul drum….însă din păcate în ultimul an am fost ţinut departe de el. Îmi lipsesc cuvintele să-mi descriu durerea despre cum România a distrus un asemenea om. De pe patul de spital în toamna anului trecut tatăl meu a scris o declaraţie, din care citez: ‚Mi-am pierdut toată încrederea în umanitate. Mi-am pierdut interesul pentru viaţă. Viitorul pare sumbru pentru mine. Viaţa mea a fost distrusă. Încerc să supravieţuiesc acestui calvar la care am fost supus şi sper să nu mor în închisoare…’

A crezut până la capăt în dreptate. Era convins că va fi achitat, căci nu putea să conceapă că într-un stat de drept poate fi condamnat fără probe. Din păcate a murit pierzându-şi încrederea în România şi pofta de viaţă. A fost părăsit de soţia iubită în cele mai grele momente, dovedind astfel că a fost ahtiată strict după banii lui. Compania pe care a crescut-o timp de 15 ani, Astra Asigurări, i-a fost falimentată de oameni care l-au acuzat apoi de consecinţele acţiunilor lor. Azi toate firmele lui sunt pe cale să fie naţionalizate în urma acestor nedreptăţi. Iar eu pus pe lista neagră. A fost prea mult chiar şi pentru luptătorul Dan Adamescu!

Acesta este adevărul despre tatăl meu. Mulţi au ales să-l judece fără să-i cunoască situaţia şi fără să-l cunoască cu adevărat. A fost un om demn, căruia nu-i făcea plăcere să iasă în faţă, preferând să îşi vadă de treabă. Nu s-a apărat public la fiecare acuzaţie primită. A creat mii de locuri de muncă şi a format profesionişti, care ştiu că şi azi îi poartă recunoştinţă. A fost un om pentru care numai gradul de inteligenţă şi volumul de muncă au dat măsură succesului său. Nimeni şi nimic altceva!

Iar eu voi lupta până la capăt pentru a face cunoscut câtă nedreptate i s-a făcut de către un stat opresiv, care confundă dreptatea cu interese oculte şi care a ales să condamne unul dintre puţinii oameni de afaceri autentici.

Să-ţi fie ţărâna uşoară, tata!”.



Alexander Adamescu

