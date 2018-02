VIDEO Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader: Voi prezenta săptămâna viitoare în Parlament raportul privind activitatea Ministerului Public

Ministrul Justiţiei nu s-a pronunţat în niciun fel asupra scandalului în care este implicat DNA. Toader a spus doar că va prezenta, săptămâna viitoare, raportul de evaluare a Ministerului Public.

„Am revenit în ţară, date fiind discuţiile din spaţiul public referitoare la sistemul de justiţie. Am discutat cu liderii coaliţiei de guvernare şi am primit garanţii de neimplicare a factorului politic în deciziile pe care le voi lua ca ministru al justiţiei, ceea ce s-a respectat şi se respectă şi acum. Mi s-a solicitat să comunic public rezultatele evaluării Ministerului Public, indiferent care sunt acestea. Voi prezenta în camerele reunite ale Parlamentului raportul privind activitatea desfăşurată la nivelul DNA, DIICOT şi Ministerul Public. Distinct de raportul pe care îl voi prezenta în Parlament saptămâna viitoare, în cursul zilei de joi voi face o informare de presă în care voi prezenta concluziile raportului“, a declarat Tudorel Toder.

Ministrul Justiţiei şi-a întrerupt vizita în Japonia la solicitarea Vioricăi Dăncilă, care spunea că va avea o discuţie cu Toader şi îi va cere să aibă „o declaraţie în ceea ce priveşte decizia“ legată de Direcţia Naţională Anticorupţie, în urma acuzaţiilor aduse instituţiei. Procurorul şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, a declarat, miercuri seară, că nu are niciun motiv să demisioneze pentru că a respectat legea, iar întrebată despre o posibilă decizie de revocare a sa, ea a răspuns că „ministrul Justiţiei ştie ce criterii are în vedere, dacă are în calcul aceasta variantă“.

Ministrul Justiţiei a ajuns la Palatul Victoria cu puţin timp înainte de începerea şedinţei de Guvern. Nici premierul şi nici ministrul nu au făcut vreo declaraţie în legătură cu DNA, la începutul şedinţei, Viorica Dăncilă vorbind în prezenţa jurnaliştilor despre situaţia economică şi despre planurile Executivului în domeniul achiziţiilor pentru Apărare.

La finalul şedinţei de Guvern, purtătorul de cuvânt Nelu Barbu a afirmat că Tudorel Toader va susţine o declaraţie de presă la Ministerul Justiţiei. El a confirmat că a existat o discuţie între premierul Dăncilă şi ministrul Toader.

De asemenea, Ministerul Justiţiei a anunţat că ministrul Tudorel Toader "va susţine o informare de presă" la ora 18.00.

Premierul Viorica Dăncilă declara, miercuri seară, că va avea o discuţie privind DNA cu ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, joi, înaintea şedinţei Guvernului, ea evitând să se pronunţe dacă va exista o decizie privind revocarea şefei DNA, Laura Codruţa Kovesi.