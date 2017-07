Cazul poliţistului ucis la Suceava. Între intenţie şi realitate: patrule de minimum 2 poliţişti, soluţia fără aplicabilitate

Uciderea cu sânge rece a poliţistului sucevean Sorin Vezeteu, de 38 de ani, de către un psihopat, Ioan Beşa, care, doar pentru că ura poliţiştii, l-a atacat şi l-a înjunghiat de 40 de ori pe agentul-şef, a readus în discuţia autorităţilor condiţiile în care acţionează oamenii legii.

Premierul Mihai Tudose a anunţat, sâmbătă, că poliţiştii nu vor mai patrula singuri, precizând că gradul de periculozitate al acestei meserii este „înfiorător”.

„Trebuie să evităm, fiindcă, într-adevăr, gradul de periculozitate a acelei munci de a patrula de unul singur este înfiorător. Şi nu patrulează în locurile liniştite, ci acolo unde este potenţial negativ. Dar patrulele nu vor mai fi niciodată dintr-un singur om, să patruleze unul singur. Îşi pune viaţa în pericol absolut gratuit”, a declarat Tudose. De altfel, astăzi, premierul urmează să se întâlnească cu reprezentanţii Sindicatului Naţional al Agenţilor de Poliţie pentru a discuta despre statutul poliţiştilor, drepturile şi obligaţiile acestora, astfel încât situaţiile similare celei din Suceava să fie evitate.

Deficit de 20.000 de poliţişti

Sindicaliştii din Ministerul de Interne susţin că propunerea premierului rămâne o simplă declaraţie politică pentru că deficitul de personal din Poliţie este imens, şi în plus, mai nou, Executivul a anunţat blocarea angajărilor în instituţiile publice până la sfârşitul anului.

„În doar şase luni avem doi poliţişti morţi. Este tributul lipsei de personal şi al unei abordări total greşite din partea factorului politic în ceea ce priveşte Poliţia în ultimii 25 de ani. Poliţia a fost lăsată în derizoriu, subfinanţată an de an. Practic, am ajuns să nu mai putem să lucrăm, să asigurăm cetăţeanului un minim de siguranţă. Ca să funcţionăm câte doi oameni într-o patrulă, am avea nevoie de 20.000 de noi poliţişti. Cam aceasta ar fi deficitul de personal la momentul actual”, a explicat, pentru „Adevărul”, Dumitru Coarnă, preşedintele Sindicatului Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual (SNPPC).

În plus, susţine Coarnă, este nevoie de o modificare a legislaţiei, cu sancţiuni mai dure pentru ultraj. „Este nevoie de voinţă politică să se pună în practică acele iniţiative legislative pe care noi le propunem de ani de zile. Este nevoie de o nouă lege privind statutul poliţistului, este nevoie de moficarea prevederilor privind ultrajul, care nu sunt în măsură să descurajeze agresarea poliţiştilor. Până acum, totul a fost doar la nivel declarativ”, a mai spus sindicalistul.

Lipsa de fonduri dictează politica de personal

Nici comisarul-şef Marin Gruia, fost lider la SNPPC, nu crede că situaţia se va rezolva prea curând, în condiţiile actualului deficit de personal din structurile de siguranţă şi ordine publică.

„Premierul este contrazis chiar de actul normativ pe care l-a semnat vineri, în care spune că până la sfârşitul anului se blochează orice angajare în instituţiile publice. Nu poţi să spui că poliţiştii nu vor mai patrula niciodată singuri când blochezi angajările în sistem. Vor face excepţie de la aceste măsuri doar Învăţământul şi Sănătatea. Ministerul de Interne nu a fost luat în calcul. Cel mai mare deficit de personal îl avem în mediul rural şi la Poliţia Transporturi”, a arătat şi Marin Gruia.

Acesta a explicat cum s-a ajuns la deficitul de 20.000 de poliţişti. „Mulţi poliţişti au trecut în rezervă, iar şcolile de Poliţie, inclusiv Academia, nu reuşesc să umple golurile. Interes pentru această meserie este, dar problema este că din cauza lipsei de fonduri cifrele de şcolarizare au rămas foarte mici. Anul trecut s-au făcut de două ori încadrări din surse externe – aproximativ 5.000 de posturi, dar deficitul a rămas, pentru că mulţi alţi poliţişti s-au pensionat”, afirmă sindicalistul.

Marin Gruia crede că dacă poliţiştii ar fi patrulat câte doi, crima de la Suceava s-ar fi putut evita.

„Ca poliţist, pleci de acasă, dar nu ştii dacă te mai întorci... Psihopatul de la Suceava ştia foarte bine că poliţistul patrulează singur. Dacă ar fi fost doi agenţi, poate deznodământul ar fi fost altul. Nu doresc nimănui să fie în pielea poliţistului care este atacat. În momentul în care eşti acolo, în situaţia de a reacţiona, când ştii că nu ai legea de partea ta, încerci să-ţi aperi viaţa”, spune poliţistul.

Angajări blocate

Ocuparea prin concurs a posturilor din administraţia centrală va fi suspendată până la finalul acestui an, potrivit unui act normativ ce a fost votat, săptămâna trecută, în şedinţa Executivului.

Dispoziţiile fac referire la Guvern, ministere, alte organe centrale de specialitate din subordinea Guvernului şi a ministerelor, inclusiv la serviciile publice deconcentrate ale acestora, la autorităţile administrative autonome şi la instituţiile prefectului. Sunt exceptate totuşi anumite categorii de personal.

Ocuparea posturilor din spitale şi din şcoli nu va fi blocată de actul normativ. Se vor mai putea aproba prin memorandum guvernamental şi alte concursuri dacă se justifică necesitatea lor.

Premierul declara, săptămâna trecută, că scopul măsurii este eficientizarea actului de administraţie publică, precizând că blocarea posturilor va permite efectuarea unei analize, deoarece „au crescut structuri şi structuleţe pe peste tot”.

Ministrul Carmen Dan, vizată la înmormântarea poliţistului

Mii de oameni l-au condus pe ultimul drum pe poliţistul Sorin Vezeteu, care joi seară a fost omorât pe peronul Gării Burdujeni din municipiul Suceava.

La slujba de înmormântare, care a avut loc duminică, 23 iulie, au luat parte şi ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, precum şi inspectorul general al Poliţiei Române, Bogdan Despescu. La slujba de înmormântare au luat parte mii de oameni, familia, colegi, prieteni, dar şi oameni simpli care au dorit să-i fie alături pe ultimul drum poliţistului ucis cu sălbăticie. Aceştia au însoţit cortegiul funerar spre comuna Dumbrăveni, unde a avut loc slujba de înmormântare. Un coleg de-a lui Sorin Vezeteu, care a ajuns pe peronul gării din Suceava după ce prietenul lui a fost ucis, a ţinut să-i transmită un mesaj ministrului Carmen Dan în faţa bisericii din Dumbrăveni.

„Vă rugăm, ajutaţi-ne să nu mai fim subinspectori post-mortem. Vă implor, coborâţi în stradă! Este strigătul unui om care, înainte de a fi poliţist, este părinte, este strigătul unui tată pe care-l aşteaptă copilul acasă. Prietene, ajută-mă de acolo de sus pentru că aveam multe de făcut!“, a transmis poliţistul Lucian Gălăţeanu.

Primarul comunei Dumbrăveni, Ioan Pavăl, i-a cerut şi el la rândul său ministrului Afacerilor Interne să facă ceva pentru ca uniforma de poliţist să fie respectată în societate şi să nu se mai ajungă la astfel de tragedii: „Vă rog, doamna ministru, să rămâneţi în istorie prin faptul că aţi făcut poliţistul respectat. Nu avem nevoie de eroi, avem nevoie de părinţi să fie acasă la copii. Am ajuns să mă uit în oglindă şi să-mi fie ruşine că trăiesc în România. Este un strigăt al unui tată a şase copii şi a cinci nepoţi. Îmi doresc să faceţi în ţara asta din poliţist un om respectat. Sorine, îţi doresc să te odihneşti în pace!“.

Ministrul Carmen Dan a promis că va lua măsuri pentru ca poliţiştii să fie în siguranţă, să fie dotaţi cu tot ce au nevoie, arătând că în acest sens va colabora şi cu alte ministere.