Calvarul de a fi bolnav în România. Blue Air i-a interzis accesul în avion unei persoane cu dizabilităţi: „M-au ţinut acolo ca pe ultimul gunoi“

Incidentul a avut loc pe 29 noiembrie când bărbatul s-a dus la aeroport pentru a pleca spre Cipru. Urma să meargă într-o vacanţă şi susţine că a pierdut două zile din cauza problemelor pe care le-a întâmpinat după ce a trecut de check-in.

Totul a pornit de la scaunul mobil care îl ajută să se deplaseze, un scaun nemţesc, dar care respectă toate regulile internaţionale impuse de Asociaţia Internaţională de Transport Aerian (IATA). Şi nu este prima dată când circulă cu avioane, fie ele low-cost sau de linie.

Însă este pentru prima oară când o companie aeriană îi refuză accesul în avion. Pentru că nu a primit niciun fel de explicaţii scrise, a depus deja plângere împotriva companiei şi a sesizat inclusiv Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării mai ales că a avut toate hârtiile necesare pentru scaunul mobil pe care şi l-a cumpărat în urmă cu câţiva ani.

Lichidul din baterie ar fi fost de vină

„Este vorba de un dispozitiv mobil aprobat de IATA, e un scaun nemţesc, aveam documentele la mine, documente pe care le-am arătat în aeroporturi de foarte multe ori. Am mers cu acest scaun în deplasări în ultimii ani din cauză că merg destul de greu şi pe distanţe ceva mai mari am nevoie de un dispozitiv mobil. Nu e prima dată când zbor cu compania Blue Air, dar e prima dată când mi se refuză accesul în avion”, a declarat Ionuţ Corbea.

Potrivit bărbatului, compania nu a dorit să-i ofere prea multe explicaţii, precizând că, într-un avion, comandantul ia deciziile. „Cei de la companie nu mi-au dat nicio explicaţie. Au spus doar că pilotul este responsabil. Am întrebat cum îl cheamă pe pilot, nu mi-au dat niciun fel de informaţie, am cerut să mi se dea scris motivul pentru care am fost refuzat, nu mi s-a dat niciun răspuns. Au spus despre bateria cu ajutorul căreia funcţionează scaunul mobil că are 28 de mililitri de lichid şi, teoretic, pentru acei 28 de mililitri de lichid mi s-a refuzat îmbarcarea”, a completat pasagerul.

Bărbatul susţine însă că bateria nu poate curge şi că echipajul a făcut un abuz, asta pentru că în reglementările IATA se arată doar că mufa de la baterie trebuie să fie închisă , ceea ce el făcuse deja.

„Când să ne îmbarcăm, că eram însoţit, ni s-a spus să rămânem ultimii ca să vorbească pilotul cu noi. M-au ţinut ca pe ultimul gunoi, să aştept, poate-poate ia pilotul o decizie. Mi-au spus înainte cu 5 minute să plece avionul că este nevoie de o cutie de plastic cu capac”, a mai spus Ionuţ Corbea.

Ce spune compania Blue Air

În schimb, reprezentanţii companiei Blue Air au o altă versiune. Aceştia susţin că, în momentul în care pasagerul s-a prezentat la check-in, a declarat că bateria scaunului este una solidă.

„În momentul în care s-a dus la securitate, care nu mai ţine de noi, ci de securitatea aeroportuară, cei de acolo au depistat că este vorba de o baterie lichidă, în niciun caz solidă, aşa cum a spus dumnealui. Cei de la securitate au informat echipajul cu privire la faptul că acea baterie este lichidă şi că nu este sigilată. Pasagerul avea voie să transporte acel scuter cu acea baterie lichidă atâta vreme cât ea era sigilată”, a declarat, pentru „Adevărul”, Florentina Tatu, purtătorul de cuvânt al companiei Blue Air.

Potrivit acesteia, şi cei de la securitate, şi pilotul au văzut că bateria nu era sigilată.

„În acel moment pilotul a decis, conform reglementărilor IATA şi Autorităţii Aeronautice Civile Române, că nu poate transporta acea baterie pe acel zbor pentru siguranţa zborului şi a pasagerilor. Face parte din transportul bunurilor periculoase şi acestea sunt extrem de bine reglementate în aviaţie. Pilotul nu a făcut altceva decât să respecte regulamentul. Noi, pentru că nu avem dispozitivele necesare, am luat de bun ce a declarat pasagerul la checkin, iar cei de la securitate, având dispozitivele necesare pentru depistarea unor astfel de echipamente, au depistat bateria lichidă. De aceea i s-a şi solicitat o cutie, pentru a sigila bateria”, a mai precizat Florentina Tatu.

CNCD: „Vom investiga această plângere”

Sesizarea lui Ionuţ Corbea urmează să ajungă la Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD), dar aceasta nu ar fi singura speţă de acest gen, spune Csaba Asztalos, preşedintele CNCD.