Călin Popescu Tăriceanu a fost trădat de fosta soţie în faţa procurorilor DNA

Notarul Ioana Valmar a fost audiată în calitate de martor în dosarul retrocedării ilegale a unei suprafeţe din Pădurea Snagov şi a Fermei Băneasa, după ce Remus Truică ar fi vorbi cu Tăriceanu, la acea perioadă premier, şi ar fi convenit că actele notariale sa fie făcute la cabinetul soţiei lui Călin Popescu Tariceanu, potrivit Digi24.

Şeful Senatului este acuzat şi el de procurori că ar fi dat o declaraţie de martor în care ar fi încercat să-i acopere pe cei implicaţi în acest dosar. Şeful Senatului spune că este nevinovat, şi că DNA dă dovadă de exces de zel, fiind vorba de „un abuz de drept”. Detaliile apar în dosarul lui Călin Popescu Tăriceanu aflat în arhiva Curţii Supreme.

Citiţi pe aceeaşi temă:

EXCLUSIV Ponta l-a turnat din greşeală pe Tăriceanu la DNA: „L-am găsit pe Tal Silberstein acasă la el“

EXCLUSIV Tăriceanu, la chefurile de la Monaco şi din Israel organizate de complicii „prinţului” Paul

Ce a spus Ioana Valmar

Prin declaratia pe care a dat-o, Ioana Valmar a confirmat că Tăriceanu a ţinut legătura cu Dan Andronic şi Tal Silbestein, după ce aceştia i-au oferit consultanţă la alegerile din 2008. „Precizez că am participat la nunta lui Dan Andronic în anul 2007-2008 la care a fost prezent şi Tal”, Ioana Valmar.

„Pe Shimon Sheves l-am cunoscut la nuntă la Dan Andronic fiindu-ne prezentat de Tal. Eu am fost însoţită de fostul meu soţ Călin Popescu Tăriceanu şi am stat împreună cu Shimon Sheves şi soţia acestuia la masă. Nu-mi amintesc să fi lucrat pentru soţul meu în campanie”, Ioana Valmar

„Pe Marcovici Marius l-am cunoscut în campania din perioada 2007-2008 făcând parte din echipa de campanie a lui Tal sau a lui Dan Andronic. Nu ştiu care era relaţia dintre Marcovici Marius şi cei doi, dar i-am văzut împreună, discutând strategii, chestiuni politice”, Ioana Valmar.

„Despre implicarea lui Tal Silberstein în procedurile de retrocedare a unor bunuri pretinse de Paul Al României am aflat de la acesta la o masă (eveniment) în campanie, dar nu-mi amintesc să fi fost cineva de faţă. Tot atunci mi-a spus că partenerul său în această afacere este Remus Truică. Numele lui Beny Steimetz a fost pomenit în anumite discuţii la care am asistat dar nu-mi amintesc contextul”, Ioana Valmar.

Discuţiile Tăriceanu-Silberstein

De asemenea, din convorbirile telefonice purtate Tăriceanu în perioada noiembrie-decembrie 2015, interceptate în baza mandatului de supraveghere tehnică emis în prealabil de judecător, rezultă că acesta a păstrat o relaţie apropiată cu Tal Silbertsiein (cu care foloseşte un limbaj familiar, prezentând detalii despre activitatea curentă a membrilor familiei), cu care insistă să se întâlnească, în Israel sau în altă ţară din Europa.



Convorbirea este din 7 decembrie 2015, după ce fosta soţie, Ioana Valmar, fusese audiată ca martor la DNA, fiindu-i solicitate acte în legătură cu vânzarea fermei Băneasa (în legătură cu care aceasta a declarat la momentul respectiv că al Silberstein a fost implicat).



Redarea discuţiei telefonice purtată în ziua de 07 decembrie 2015, ora 19:58:51, Călin Popescu Tăriceau este contactat de Tal Silberstein.

Călin Popescu Tăriceau: Bună, Tal!

Tal Silberstein: Bună, Călin!

Călin Popescu Tăriceau: Bună!

Tal Silberstein: Ce faci?

Călin Popescu Tăriceau: Sunt bine, sunt bine. Te-am sunat, cred că în urmă cu 10 zile în urmă.

Tal Silberstein: Serios?

Călin Popescu Tăriceau: Da, pentru a-ţi comunica faptul că nu vom veni în Israel dintr-un motiv simplu: soţia mea a fost foarte speriată după atacurile teroriste care au avut loc, mi-a spus: Nu am curaj să merg. I-am spus: Vei fi în siguranţă. A spus: Nu!

Tal Silberstein: A, nu e relaxată?

Călin Popescu Tăriceau: Da, presupun, dar asta a fost ideea care era în spatele telefonului meu. Nu ai văzut apelul meu?

(…)

Tal Silberstein: Are o influenţă mare. Poate găsim un alt loc în care să poţi veni, să luăm o cină plăcută sau un prânz, orice, pentru a discuta, dacă nu la Tel Aviv, poate la Milano sau Viena.

Călin Popescu Tăriceau: La Viena ar fi perfect, pentru că este destul de aproape.

Tal Silberstein: Numai să-mi spui când, pentru că sunt în Viena în fiecare săptămână şi pot veni în funcţie de programul tău.

Călin Popescu Tăriceau: Înţeleg, o.k,, voi verifica agenda, poate săptămâna viitoare putem găsi, îţi ştii programul?

(…)

Tal Silberstein: Minunat! Ce face familia ta?

Călin Popescu Tăriceau: Familia este bine, Mihai îşi pregăteşte lecţiile, cel tânăr se pregăteşte pentru programul de noapte, baie şi somn, sunt bine, Loredana…

Tal Silberstein: Şi cel mic?

Călin Popescu Tăriceau: Cel mic este bine, acum are o mică problemă, cred, pentru că îi ies dinţii.

Tal Silberstein: Da, aste se întâmplă tuturor.

Călin Popescu Tăriceau: Da.

Tal Silberstein: Sunt pe cale să experimentez curând, copilul meu nu are probleme cu dinţii, are cu colicii, dar vor veni.

Călin Popescu Tăriceau: Cum este?

Tal Silberstein: Minunat, minunat.

(…)

Călin Popescu Tăriceau: Perfect! Nu intenţionezi să vii la Bucureşti?

Tal Silberstein: Nu pe termen scurt, pentru că nu am nimic de făcut acolo.

Călin Popescu Tăriceau: Înţeleg, bine!

Tal Silberstein: O.k.? Perfect!

Acuzaţiile procurorilor

Conform DNA, în cadrul actelor de cercetare în dosarul privind retrocedarea nelegală a unei suprafeţe din Pădurea Snagov şi a Fermei Băneasa, Tăriceanu a făcut, sub jurământ, la data de 15 aprilie 2016, declaraţii necorespunzătoare adevărului cu privire la aspecte esenţiale ale cauzei asupra cărora a fost întrebat şi nu a spus tot ce ştie în legătură cu împrejurări esenţiale, urmărind prin aceasta împiedicarea/ îngreunarea tragerii la răspundere penală a inculpaţilor cercetaţi în dosarul trimis în judecată.



Astfel, Tăriceanu a susţinut în mod nereal că nu a avut cunoştinţă despre retrocedarea către Paul Philippe Al României a unor suprafeţe de teren în Băneasa (fosta fermă regală) şi Snagov (trunchiul de pădure Fundul Sacului), despre implicarea inculpaţilor Tal Silberstein, Beny Steinmetz, Moshe Agavi şi a altor persoane în procedurile de retrocedare şi nici despre actele de vânzare-cumpărare vizând aceste bunuri.



Călin Popescu-Tăriceanu este acuzat că a mai făcut declaraţii necorespunzătoare adevărului şi nu a spus tot ce ştie în legătură cu relaţia avută cu inculpaţii Tal Silberstein, Dan Cătălin Andronic şi Remus Truică, cu întâlnirile şi discuţiile purtate cu acesta din urmă referitor la taxele notariale privind tranzacţionarea imobilelor menţionate şi modalitatea de dobândire şi valorificare a bunurilor revendicate.