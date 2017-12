Anchetă în cazul deputatului care ar fi lovit cu maşina doi protestatari în faţa Parlamentului. Poliţia: Dosarul va fi înaintat Parchetului General

UPDATE Potrivit oficialilor Poliţiei Capitalei, în acest caz a fost întocmit un dosar de cercetare penală ce va fi înaintat Parchetului de pe lângă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie (PÎCCJ), cel care are competenţa de a investiga cauze în care sunt implicaţi parlamentari.

El a susţinut că cei doi protestatari i-au sărit în faţă. „Nu aveam cum să-i lovesc, ei au sărit pe maşină, se văd urme pe maşină din lateral. Maşina în faţă nu are nicio urmă, nimic”, a spus Ioan Terea.

”În momentul când am vrut să plec din Palatul Parlamentului SPP-istul mi-a spus să ies în partea stângă pentru că în partea dreaptă ieşirea este blocată de manifestanţi. Când manifestanţii mi-au văzut maşina şi în parbriz era lipit permisul de parcare şi acces în Palatul Parlamentului au sărit pe maşină şi au început să dea cu picioarele în ea. Eu am plecat circa 5-10 metri. Unul dintre ei a sărit pe maşină şi s-a agăţat de oglinda maşinii. Au început să dea cu pumnii şi cu picioarele în maşină, am oprit pe dreapta, a venit poliţia. Eu nu am coborât din maşină, bine am făcut, că sigur mă provocau. Vă daţi seama ce senzaţie am avut, stând în maşină”, a declarat Ioan Terea la ”Sinteza Zilei”.

Te-ar putea interesa şi: