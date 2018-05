Rectorul Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul“, Adrian Ivan: Domnul ministru Teodorovici nu merita diploma, aşa că i-am retras-o

Adrian Ivan: Academia Naţională de Informaţii pregăteşte, cu prioritate, ofiţeri de informaţii. Obiectivul nostru a fost să avem ofiţeri de informaţii foarte buni. Este concurenţă foarte mare. Sunt nişte proceduri de selecţie, nişte etape preliminare. Este vorba de teste psihologice, dar şi alte teste. Sunt destul de dificil de trecut, dar sunt la dispoziţia tuturor absolvenţilor. Orice tânăr se poate înscrie. Dacă trece toate testele poate susţine probele de admitere.

Adrian Ivan: Avem şi programe de pregătire pentru civili. Sunt programe de masterat, unde concurenţa este foarte solidă. Sunt chiar şi 3-4 candidaţi pe un loc. Selecţia este foarte riguroasă.

Adrian Ivan: Colegiul Naţional de Informaţii s-a creat sub conducerea prorectorului Academiei, Gheorghe Toma, în urmă cu 10 ani. Se adrersează publicului din zona deciziei politice, pornind de la ideea dezvoltării culturii în securitate. Admiterea se făcea pe baza unui interviu, după care se făcea selecţia în urma rezultatelor. După incidentul cu ministrul Teodorovici, am dispus o anchetă, care încă nu s-a încheiat. Din cauza unor vicii de procedură, domnul Teodorovici nu merita să primească diploma respectivă. De aceea i-am retras-o. Verificăm toate diplomele care s-au acordat. Sunt peste 800 de diplome. Dacă vom mai descoperi cazuri similare, vom retrage diplomele.

Adrian Ivan: Coordonatorii de doctorate au trecut prin nişte proceduri specifice ale Ministerului Educaţiei. Trebuiau să fie profesori universitari. Acum, legea permite şi lectorilor să fie coordonatori de doctorate.

Adrian Ivan: S-au luat măsuri încă din 2015 pentru a se vedea ce se întâmplă la Şcoala Doctorală. Am introdus un soft antiplagiat. Am rezultatele, dar nu putem să punem egal cu plagiatul. Avem nevoie de puncte de vedere specializate. Atunci când voi avea în faţă astfel de rezultate, care confirmă plagiatele, voi cere retragerea doctoratelor. Lucrăm sistematic. Am luat în calcul şi dezbaterile din presă şi le verificăm. Nu pot să dau termene pentru că e un proces în derulare. Sunt mai multe lucrări suspecte de plagiat.