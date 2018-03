Firea a anunţat că vineri se închid şcolile

„Primarul General, Gabriela Firea, a analizat în această dupa-amiază, impreuna cu prefectul Capitalei, Adrian Petcu, cu reprezentantii ANM Bucuresti-Ilfov si inspectorul general al Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti, Ionel Florian Lixandru, ultimele informatii emise de meteorologi, care anunta ninsori si intensificari ale vantului in Bucuresti si a decis ca vineri, 23 martie, gradinitele, scolile si liceele din Capitala sa fie inchise“, se arată într-un comunicat tranmis de Primăria Capitalei.

"In urma discutiilor avute cu reprezentantii ANM, care ne-au anuntat ca vremea se va inrautati semnificativ si ca va ninge in continuare toata saptamana, dar ca vineri vantul se va intensifica si ninsoarea va fi mai abundenta, am decis ca, pentru siguranta copiilor nostri, cursurile in unitatile de invatamant de stat din Capitala sa fie suspendate pentru data de 23 martie. Este o decizie responsabila, pe care mi-o asum in calitate de Primar General, din dorinta de a nu-i pe expune pe copii unor fenomene meteo extreme", a declarat primarul general Gabriela Firea.

Meteorologii au anunţat că în intervalul 22-23 martie vremea va fi deosebit de rece. Astfel, Temperatura maximă va fi în jur de 0 grade, iar cea minimă va fi de -5...-3 grade.

Mai ales seara şi noaptea, temporar va ninge. Se va depune strat nou de zăpadă, mai consistent, şi vântul se va intensifica, atingând spre sfârşitul intervalului viteze în jur de 50 km/h

