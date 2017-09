Primul dicţionar rus-român de argou şi expresii colocviale, lansat la Chişinău

„Acest dicţionar, cred eu, va fi util traducătorilor. Noi am văzut că este nevoie de el atunci când am monitorizat subtitrarea filmelor câţiva ani în urmă privind corectitudinea limbii vorbite la televizor. Atunci când privim filmele subtitrate la noi în Republica Moldova, observăm că se folosesc multe elemente argotice, care fie nu sunt înţelese de către traducători, fie sunt traduse uneori cu sensul opus”, a spus Inga Druţă.



Lucrarea conţine termeni proveniţi din limbajul infractorilor, denotând mentalitatea lumii interlope, elemente de jargon din domenii cum ar fi armata, sportul, lumea spectacolelor de divertisment, mediul politic, comunicarea pe internet etc. Totodată conţine cuvinte tabu, care au dreptul la atestare lexicografică, fiind extrem de frecvente în limba vorbită, termeni proveniţi din limbajul adolescenţilor, studenţilor, elevilor etc.



Dicţionarul rus-român de argou şi expresii colocviale a fost editat cu sprijinul Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării în volum de 500 de exemplare, dintre care 300 vor fi oferite bibliotecilor din ţară, iar 200 sunt puse în vânzare în librării.