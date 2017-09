Femeile care consumă alcool în timpul sarcinii pot naşte copii cu retard mintal

În acest context, pe tot teritoriul Republicii Moldova se desfăşoară o amplă campanie de sensibilizare a riscurilor consumului de alcool în perioada sarcinii, cu genericul: „Sunt prea mic ca să beau”, care vine să marcheze Ziua Internaţională cu acelaşi generic.



Într-un comunicat de presă al Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, citat de IPN, se spune că, pe măsură ce cresc, aceşti copii pot dezvolta probleme de sănătate mintală, au dificultăţi la şcoală, probleme cu legea, comportament inadecvat, abuz de droguri sau alcool.



Conform datelor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (2013), Republica Moldova este una din ţările cu cel mai înalt nivel de consum de alcool pe plan internaţional (locul doi în lume) cu 16,8 de litri de alcool pur per capita/per an, iar consumul de alcool afectează 74,8% din populaţia ţării cu vârsta cuprinsă între 16-55 de ani, constituind al treilea factor de risc după numărul de decese.



În ultimii ani, femeile constituie 15-17 % din numărul bolnavilor de alcoolism, cu o pondere mult mai înaltă în spaţiul rural, estimându-se cel mai înalt nivel de consum al băuturilor alcoolice printre femeile de vârstă reproductivă, iar 31 % din respondenţi nu conştientizează despre daunele asupra fătului.



Începând cu anul 2014, sub egida European FASD Alliance (Alianţa Europeană privind Spectrul Tulburărilor Alcoolice Fetale), în mai multe ţări este desfăşurată Campania Internaţională de informare şi sensibilizare „Sunt prea mic ca să beau”. Republica Moldova a aderat la Reţeaua „Sunt prea mic ca să beau” în anul 2015, la iniţiativa Asociaţiei Obşteşti „Progres prin Alternativă”.