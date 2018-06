Anul acesta fructele din Moldova vor fi de o calitate înaltă

Iurie Mudrea, consultant în cadrul Direcţiei politici de producţie, procesare şi reglementare a calităţii produselor de origine vegetală, a declarat pentru IPN că unele plante, în anumite zone, sunt afectate de lipsa de precipitaţii din ultima perioadă. De exemplu, ar fi bine ca la în cazul înfloritul viei să existe mai multă umezeală ca să pornească dezvoltarea strugurilor în condiţii mai bune. Chiar şi aşa viile arată bine, ca şi plantaţiile horticole.



Specialistul menţionează că în linii mari, per total pe ţară, în gospodăriile unde se respectă tehnologiile de cultivare a plantelor, probleme generate de lipsa precipitaţiilor nu există. Plantele se dezvoltă normal, deoarece în ultimii doi-trei ani, rezervele de umezeală în sol au sporit considerabil, în comparaţie cu anii 2012-2013, când au fost secete mari şi rezerve de apă în sol practic nu existau.

Datorită iernilor din ultimii ani, care au fost cu mai multă zăpadă, rezerva s-a format din nou. Chiar dacă în ultima perioadă temperaturile au fost destul de înalte, acestea nu au depăşit cu mult 30 de grade, ceea ce nu afectează plantele.



Potrivit lui, există localităţi unde nu a căzut picătură de ploaie şi acolo situaţia e mai complicată, dar, per total, situaţia cu dezvoltarea plantelor nu este critică. Totodată, acolo unde este posibilitate de irigare, unde se respectă cerinţele faţă de gestionarea bazinelor acvatice, s-a acumulat destulă apă şi există posibilităţi pentru irigare.



În altă ordine de idei, Iurie Mudrea a menţionat că plantele din prima grupă, păioasele, vor da roadele aşteptate, iar celelalte, în funcţie de cum va derula situaţia. La sfârşitul lunii iunie- începutul lunii iulie va începe secerişul. Acest an agricol este cu aproximativ două săptămâni întârziere.



Cât ţine de suprafeţele culturilor de primăvară, au fost semănate în jur de 2.200 de hectare de grâu de primăvară; în jur de 299 de mii de hectare de porumb; în jur de 11.500 de hectare de orz; 19,8 mii de hectare de mazăre, 1,2 mii hectare de fasole; 323 de mii de hectare de floarea soarelui, 17,8 mii de hectare de sfeclă de zahăr, 32 de mii de hectare de soia etc.