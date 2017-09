Vladimir Ţurcan: Declaraţia privind retragerea trupelor ruse este periculoasă din punct de vedere politic

Deputatul socialist a spus că dacă cei care au lansat această declaraţie vor susţine că îşi doresc astfel soluţionarea cât mai rapidă şi paşnică a conflictului transnistrean, atunci toată lumea trebuie să înţeleagă că este o afirmaţie falsă.





„Deoarece rezolvarea acestei probleme nu trebuie să înceapă de la declaraţii, rezolvarea acestei probleme ce durează de zeci de ani, trebuie pornită de la a face regulă în ţară”, a spus Vladimir Ţurcan subliniind că rezolvarea conflictului are în faţa sa două mari probleme: încrederea scăzută a cetăţenilor din stânga Nistrului în clasa politică de la Chişinău şi crearea unui nivel de viaţă social-economic înalt pe malul drept al Nistrului, atractiv pentru cei din regiunea transnistreană.



„De aici trebuie să pornim. Cu regret, actualmente, această problemă poartă un caracter geopolitic, iar acest lucru s-a pornit de la creşterea valului de naţionalism. Ţin minte foarte bine ce a fost în 1989, când s-a aprobat Legea privind funcţionarea limbilor şi ceea ce era în Moldova atunci şi în jurul sediului Parlamentului la aprobarea legii. Lozincile şi chemările la unire, de aici a pornit totul şi este produsul nostru autohton. Ulterior, evenimentele s-au dezvoltat în aşa măsură că azi această problemă este la intersecţia intereselor geopolitice. Aceasta este realitatea”, a afirmat deputatul PSRM.



În viziunea acestuia, soluţia conflictului transnistrean este mult mai complicată. ”Menirea politicii externe este de a crea condiţiile pe plan extern pentru a rezolva problemele interne ale ţării, dar prin declaraţiile politice de retragere a forţelor militare din stânga Nistrului se creează probleme în cadrul ţării. Mai mult ca atât, parcă intenţionat, cei care au făcut această declaraţie, creează condiţii care vor servi un obstacol în procesul de discuţii la nivel internaţional, dar şi la nivelul formatului ”5+2”, recunoscut de toţi inclusiv, SUA, UE, OSCE. Încercarea de a porni discuţii la nivelul ONU la acest subiect nu este altceva decât o provocare şi ca urmare aceasta problemă transnistreană, în cel mai bun caz, va fi îngheţată şi mai mult”, a mai spus Vladimir Ţurcan.



Acesta a venit cu un apel către guvernanţi, care trebuie să înţeleagă că populaţia din Transnistria nu are încredere în guvernarea care promovează ideile unionismului, este favorabilă lărgirii ariei de de acoperire a NATO, inclusiv prin crearea oficiului NATO în ţară. ”De asemenea, populaţia nu are încredere în cei care au furat miliardul din sistemul bancar şi nu se grăbesc să-l întoarcă. Trebuie să începem să facem regulă la noi în guvernare, să creăm condiţii pentru oamenii de pe ambele maluri ale Nistrului. Dacă vrem soluţionare paşnică, trebuie să convingem oamenii de acolo, în caz contrar, fără încrede în guvernarea actuală, nu vor înţelege paşii întreprinşi în legătură cu retragerea trupelor ruseşti şi vor fi şi mai mult înrăiţi şi îi instigăm şi mai mult să se conserveze în această aşa-numită „republică”, a adăugat Vladimir Ţurcan.



Dezbaterile publice cu tema: „Cererea de retragere a trupelor ruse de pe teritoriu Republicii Moldova: legalitate, avantaje, riscuri şi pericole”, ediţia a 76-a din ciclul „Dezvoltarea culturii politice în dezbateri publice”, desfăşurat cu susţinerea Fundaţiei germane Hanns Seidel.