Socialiştii propun propriile modificări electorale: Transnistria şi diaspora să fie reprezentate în Parlamentul format din 71 şi nu 101 deputaţi

PSRM nu precizează pentru ce sistem electoral pledează, specificând doar că „actualul sistem necesită mai multe reforme şi schimbări profunde, în primul rând în ceea ce ţine de asigurarea accesului la exercitarea dreptului constituţional de participare la alegeri pentru cetăţenii ţării noastre, care locuiesc în Transnistria şi peste hotare”.

Socialiştii consideră că trecerea la sistemul electoral uninominal pune în pericol sistemul de partide.

„La momentul actual, alegerile pe circumscripţii uninominale vor conduce la trecerea Parlamentului sub controlul total al regimului de la guvernare. Plus la aceasta, sistemul de revocare al deputaţilor, pe lângă avantaje, are şi lacune – oricare deputat, care a devenit indezirabil pentru regimul de la guvenrare, poate fi lipsit de mandat”, se arată în comunicatul de presă.

Fracţiunea parlamentară a Partidului Socialiştilor face apel către deputaţi să nu sprijine această iniţiativă şi să utilizeze toate resursele informaţionale, umane şi organizatorice pentru a informa cetăţenii Republicii Moldova despre pericolele şi riscurile pe care le conţine aceasta.

Amintim că liderul PDM, Vlad Plahotniuc, a anunţat luni, 6 martie, despre iniţierea unei campanii de informare privind necesitatea implementării sistemului electoral uninominal, ce presupune ca toţi deputaţii să fie aleşi nu pe liste de partid, precum este acum, dar pe circumscripţii uninominale.