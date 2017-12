Până la sfârşitul anului, 10 mii de copii vor primi cadouri din partea lui Igor Dodon

Subiectul a fost abordat de preşedintele Igor Dodon, marţi, 12 decembrie, la evenimentul de bilanţ al activităţii de un an în funcţia de şef al statului, transmite IPN.



Potrivit preşedintelui, pentru acţiunile de binefacere nu a fost cheltuit niciun leu din contul statului.

„Au fost stabilite contacte de către prima doamnă cu mai multe organizaţii de binefacere dinafara ţării. Ajutorul se transferă pe contul organizaţiei, după care se transferă direct pe contul beneficiarului, adică a celui care are nevoie de ajutor”, a adăugat Igor Dodon.



Iniţiativele sociale au ocupat un loc aparte în raportul de activitate a preşedintelui în acest an. Astfel, potrivit lui Igor Dodon, la început de an şcolar, copiilor din familii vulnerabile le-au fost oferite peste opt mii de ghiozdane dotate cu rechizite şcolare.

De asemenea, s-au început construcţiile a zece complexe sportive în cele mai mari localităţi din ţară, a fost acordată asistenţă mai multor instituţii preşcolare din ţară, iar pentru anul 2018 este preconizat ca suport să fie asigurat pentru alte 500 de grădiniţe. Au fost procurate zece implanturi cohleare pentru copiii diagnosticaţi cu hipoacuzie, iar 143 de tineri au fost susţinuţi pentru a participa în cadrul diferitor concursuri naţionale şi internaţionale.



Pe parcursul lunilor martie-decembrie 2017, au fost procurate echipamente medicale, cărucioare performante, a fost acordat suport pentru intervenţii chirurgicale, cursuri de reabilitare şi tratament în clinici de peste hotare şi din ţară.

În total, au beneficiat de asistenţă 110 persoane cu nevoi speciale, cu dizabilităţi sau maladii severe. Mii de persoane au fost asigurate cu medicamente, iar peste 20 de mii de pachete sociale au fost acordate persoanelor în etate.



În cadrul campaniei „Iubesc Moldova”, dar şi cu sprijinul Fundaţiei primei-doamne, a fost acordat suport în continuu tinerelor talente pentru desfăşurarea activităţilor culturale, de artă, sport, participări la diverse concursuri naţionale şi internaţionale.



Fundaţia primei-doamne „Din Suflet” realizează programe şi proiecte destinate copiilor şi tinerilor din familii vulnerabile, familii monoparentale şi în situaţii de risc, vârstnicilor, persoanelor aflate în dificultate şi cu nevoi speciale şi activează din martie 2017. Campania Naţională „Iubesc Moldova”, al cărei fondator este Igor Dodon, activează din 2011.