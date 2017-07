Dodon, la Uzina de tractoare din Minsk: Este un exemplu minunat cum poate fi păstrat şi multiplicat patrimoniul Uniunii Sovietice VIDEO

Dodon a subliniat că întreprinderea face parte din primii opt cei mai mari producători mondiali de tehnică agricolă, iar anul trecut MTZ a marcat aniversarea a 70-a de la fondare şi continuă să activeze cu succes.

„Cunoaştem cu toţii modelul tractorului „Belarus”, fabricat la această uzină. În prezent, întreprinderea produce peste 62 de modele de diferite tipuri de maşini. Aici lucrează circa 17 mii de oameni. MTZ implementează cu succes noi invenţii. Tractorul „Belarus-3522” este tractorul cu cea mai mare capacitate din tractoarele produse la momentul actual în Europa”, a menţionat şeful statului.

Într-o postare pe Facebook, Igor Dodon a adăugat că „spre regret, noi în Moldova nu am păstrat Uzina de tractoare din Chişinău care avea o istorie la fel de glorioasă. Cred că o cooperare cu Uzina de Tractoare din Minsk ne-ar putea ajuta la relansarea sectorului de producere a tractoarelor în Moldova”.

De asemenea, preşedintele a avut o întrevedere cu reprezentanţii mediului de afaceri din Belarus. Dodon susţine că şi-a propus drept scop ca până în 2018/2019, schimbul comercial între Moldova şi Belarus să se majoreze până la 400 milioane de dolari SUA. În anul 2016, schimbul comercial între ţările noastre a constituit doar 204,8 milioane de dolari.

„Am atras atenţia asupra existenţei unui potenţial semnificativ de cooperare dintre întreprinzătorii din Moldova şi Belarus, care, deocamdată, nu este valorificat pe deplin. Noi nu am folosit potenţialul pe care am reuşit să-l înregistrăm mai mulţi ani în urmă. Am menţionat că e de datoria noastră să rezolvăm în mod operativ problemele ce ţin de creşterea potenţialului colaborării economice pentru a atinge un nou nivel în acest sens. Posibilităţi există. Este vorba despre dezvoltarea cooperării industriale, fondarea de întreprinderi mixte, susţinerea eforturilor de promovare a produselor autohtone pe pieţele din Belarus şi Moldova”, a precizat Dodon.