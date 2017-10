Dodon va avea o întrevedere cu Papa Francisc. Preşedintele pleacă într-o vizită de lucru în Italia

Anunţul preşedintelui a fost făcut marţi, 31 octombrie, după întrevederea cu ambasadorul Italiei la Chişinău, Valeria Biagiotti.

„În cadrul întrevederii am discutat mai multe subiecte legate de consolidarea şi fortificarea relaţiilor bilaterale dintre statele noastre. Am remarcat că Moldova are aşteptări destul de mari în legătură cu preluarea de către Republica Italiană a preşedinţiei OSCE peste cîteva luni”, a menţionat Igor Dodon pe pagina sa de Facebook.