Peste 80 de schiţe pentru monedele de 1 şi de 2 lei

Potrivit lui Ion Sturzu, a fost lansată procedura de aprobare a parametrilor tehnici ai viitoarelor monede. Concomitent, este pregătit setul de documente pentru desfăşurarea licitaţiei în vederea identificării designerului, ca mai apoi să fie selectat producătorul monedelor de 1 şi 2 lei. Designerul se va inspira din schiţele selectate ca fiind cele mai reuşite şi va face în aşa fel încât pe monede să se regăsească elemente din toate acestea.

„Dacă trecem la monede, dispare necesitatea producerii bancnotelor de un leu. Preţul de cost al unei monede este net superior unei bancnote de un leu. Am consultat societatea, am consultat oamenii de afaceri, am consultat analiştii, toţi au salutat intenţia de a înlocui bancnotele cu monedele şi de a introduce o moneda nouă”, a mai spus Ion Sturzu.

Printre ideile venite de la cetăţeni sunt nume de personalităţi, monumente istorice, tradiţii populare, fauna Republicii Moldova, cultură, artă etc. Atât numele câştigătorilor, ale căror schiţe au fost selectate pentru elaborarea conceptului, cât şi schiţele rămân secrete până la publicarea în Monitorul Oficial a deciziei cu privire la punerea în circulaţie a monedelor de 1 şi 2 lei.

„Câştigătorii vor fi premiaţi cu câte o monedă comemorativă de argint valoarea căreia nu este mai mare de 675 de lei, în funcţie de locul pe care l-a ocupat”, a spus Ion Sturzu.

La începutul lunii iunie, BNM a anunţat despre intenţia de a pune în circulaţie o monedă nouă, de 2 lei, şi de a schimba bancnota de 1 leu pe o monedă cu aceeaşi valoare. Bancnota de 1 leu va circula în paralel cu moneda de 1 leu până la epuizarea stocurilor. Aceasta va fi înlocuită deoarece nu îşi demonstrează eficienţa, a pierdut valoarea pe care o avea la început.