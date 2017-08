Volniţchi: SUA nu sunt încântate de „prietenia” cu guvernarea de la Chişinău

În opinia analistului, SUA îşi caută interesul imediat, iar acesta presupune că trebuie să ai un partener în rândul celor cu putere de decizie. ”Eu nu cred că SUA sunt încântate de această „prietenie” cu regimul de la Chişinău pentru că SUA ca şi europenii înţeleg foarte bine ce înseamnă actuala guvernare a Republicii Moldova”, a spus Igor Volniţchi.

Analistul a mai spus că SUA probabil şi-ar dori parteneri mai credibili în Moldova cum este Maia Sandu, Andrei Năstase sau alte forţe. „Până când aceste forţe nu vor ajunge la putere, SUA vor prefera deschis să lucreze cu cei pe care pot miza la moment”, a afirmat analistul.

Moldova a ajuns într-un context inedit, care nu putea fi anticipat de nimeni nici chiar cu un an în urmă – dacă se va reuşi apropierea atât de rapidă a Ucraine de NATO, în 2020, Republica Moldova va fi o fâşie de pământ dintre două state membre ale Alianţei Nord-Atlantică. „Mai grav este că Moldova are un teritoriu controlat de un regim separatist. Moldova are pe teritoriul său o prezenţă militară străină, chiar dacă în Constituţie este prevăzut principiul de neutralitate. Şi mi mult ca atât, în raioanele de est ale Republicii Moldova noi avem cel mai mare depozit de armament necontrolat din Europa. Iată toate acestea vin să arate cât este de importantă ţara Republica Moldova pentru NATO pentru că toate acestea se pot pomeni în interiorul Alianţei”, a declarat Igor Volniţchi.

De aceea, în opinia analistului, SUA au în vedere următoarele alegeri din Republica Moldova care ar putea avea loc fie la finele anului 2018, fie la începutul anului 2019. ”Dar până se instalează noua putere este deja jumătatea anului 2019. Asta înseamnă că mai rămâne foarte puţin, doar un an, până la termenul orientativ pe care şi l-a fixat Ucraina de aderare la NATO şi pe care se pare că l-a agreat şi SUA, şi Alianţa Nord-Atlantică.