Promo-LEX: Nereguli în listele electorale

Şeful Misiunii, Pavel Postica, a declarat la briefingul de presă de la 14.30 că observatorii Promo-LEX au semnalat 53 de nereguli în listele electorale. Un alegător a identificat pe listă 15 persoane cu viză de reşedinţă în domiciliul său. În mai multe situaţii, alegătorii care se află peste hotare şi şi-au retras domiciliul din Moldova au fost regăsite de către rude pe listele electorale de bază.

Potrivit Promo-LEX, un partid politic a obţinut pentru reprezentanţii săi legitimaţii de observatori electorali, chiar dacă partidul respectiv nu are candidat la şefia Chişinăului. Pavel Postica susţine că în unele situaţii legitimaţiile au fost eliberate chiar astăzi de către Comisia Electorală Centrală, pe care Misiunea a şi sesizat-o în acest sens. Ulterior cei de la Promo-LEX au fost asiguraţi de către CEC că toate legitimaţiile eliberate respectivelor persoane vor fi retrase.

În 14 secţii de votare observatorii au semnalat cazuri de fotografiere a buletinelor de vot, iar în secţia de votare nr. 12 din Bălţi un alegător a încercat să iasă cu buletinul afară. După ce a fost oprit de funcţionarii biroului electoral, observatorul Promo-LEX a observat că acesta a început să vorbească cu cineva la telefon, pe care-l întreba dacă va primi remunerarea în cazul în care nu prezintă buletinul de vot.

Dacă de dimineaţă în comuna Jora de Mijloc alegătorii erau aduşi în mod organizat la secţia de votare cu un automobil, între timp aceştia au început a fi transportaţi cu un microbuz cu însemnele unui partid politic. Tot în Jora de Mijloc, persoanele care s-au prezentat în calitate de observatori ai unui concurent electoral şi au intrat în secţia de votare fără a avea legitimaţiile corespunzătoare, începând să filmeze procesului electoral, s-au prezentat ulterior drept jurnalişti, dar iarăşi nu au prezentat niciun act de legitimare.

Observatorii au mai constatat cazuri de agitaţie electorală în incinta sau în apropierea secţiilor de votare, lipsa sigiliilor suficiente pentru urnele de vot, prezenţa persoanelor neautorizate în incinta secţiilor de votare. În trei cazuri s-a constatat că alegătorul a intrat însoţit de cineva în cabina de vot sau a fost consultat în privinţa opţiunii electorale.

Asociaţia Promo-LEX în cadrul misiunii de observare a delegat 375 de observatori în fiecare secţie de votare, dar şi echipe mobile care monitorizează situatia înafara secţiilor de votare.

La 20 mai, alegeri locale noi au loc în şapte localităţi: mun. Chişinău, mun. Bălţi, com. Leuşeni, raionul Hânceşti, s. Nemţeni, raionul Hânceşti, com. Jora de Mijloc, raionul Orhei , com. Voloviţa, raionul Soroca şi com. Pârliţa, raionul Ungheni. În total, în listele de bază au fost înscrişi 749 272 de alegători. În municipiul Chişinău sunt 631 678 de alegători.