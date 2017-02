Persoanele care comit evaziune fiscală ar putea fi scutite de răspunderea penală

Autorii proiectului îşi propun să reducă rolul organelor judiciare în acest proces la minimum pentru că dacă infracţiunea a fost constatată în cadrul controlului fiscal efectuat de Serviciul Fiscal de Stat şi persoana a achitat prejudiciul, Serviciul nu va remite materialele către organele de ocrotire a normelor de drept.

În nota informativă a proiectului se menţionează că, pentru diminuarea sumei obligaţiei fiscale, organul fiscal aplică sancţiune sub formă de amendă în mărime de 30% din suma diminuată, plus penalitate. Pentru eschivarea de la declararea obligaţiei fiscale, organul fiscal aplică sancţiune sub formă de amendă în mărime de 100 % din suma diminuată, plus penalitate. „În aceste condiţii, în situaţia în care contribuabilul achită benevol obligaţia fiscală nedeclarată, plus amendă care în cazul nedeclarării este egală cu 100% din suma obligaţiei nedeclarate, plus majorarea de întârziere, toate aceste sume într-un termen de 30 zile, putem constata că bugetul şi-a recuperat prejudiciul suportat”, se spune în nota informativă.

În aceste condiţii, având în vedere că suma achitată de contribuabil poate constitui şi 200% în plus faţă de prejudiciul cauzat bugetului, norma penală îşi atinge scopul de constrângere şi convingere. Astfel, desfăşurarea acţiunilor de urmărire penală, inclusiv în faţa instanţelor de judecată, va face doar ca statul să suporte cheltuieli care nu vor genera niciun beneficiu, consideră autorii.