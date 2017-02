Opt candidaţi au ajuns în finala naţională Eurovision

În finală vor evolua: SunStroke Project, cu piesa „Hey Mamma”; Ethno Republic & Surorile Osoianu, cu piesa „Discover Moldova”; Diana Brescan, cu piesa „Breath”; Aurel Chirtoacă, cu piesa „Dor de mamă”; Marks & Stefanet, cu „Join us in the rain”. Alţi trei finalişti sunt: Samir Loghin, cu piesa „Glow”; Valeria Paşa, cu „Freedom” şi Vozniuc feat. Vio Grecu – „Don't lie”.

Finala naţională a concursului Eurovision 2017 va putea fi urmărită live şi la Radio Moldova, Radio Moldova Muzical, Radio Moldova Tineret şi online pe portalul trm.md.

Reprezentantul Republicii Moldova va evolua la Eurovision în prima semifinală, pe 9 mai. Alături de reprezentatul Moldovei, în scena de la Kiev vor urca interpreţi din Muntenegru, Finlanda, Georgia, Portugalia, Belgia, Suedia, Albania, Azerbaidjan, Australia, Cipru şi alte ţări.