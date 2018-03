Experţii estimează riscuri privind legalizarea plăcuţelor de înmatriculare transnistrene

Dosarul poate aduce riscuri legate de posibile evaziuni fiscale, de costuri, pe care Moldova ar trebui să le acopere în cazul unor accidente rutiere comise de vehicule transnistrene, dar şi de răspunderile ce derivă dintr-o serie de convenţii privind transportul internaţional, transmite IPN.

Potrivit unui studiu lansat pe 5 martie, de către e experţii IDIS „Viitorul”, societatea civilă bate alarma asupra lipsei unor analize de fezabilitate politică, şi nu doar tehnică, evitându-se situaţia în care anumite decizii unilaterale pot compromite relaţia excelentă a Republicii Moldova cu Ucraina, oferind elemente de suveranitate unei regiuni secesioniste, care-şi ţine captivă populaţia. Autorii notează contradicţiile existente între soluţiile tehnice propuse de transnistreni şi obiectivul strategic al Republicii Moldova de a reintegra gradual întreaga regiune în câmpul său constituţional, ceea ce are nevoie de paşi spre obiectiv, şi nu contra acestuia.

În opinia directorului IDIS, Igor Munteanu, reintegrarea regiunii transnistrene va mai cere ceva timp, motiv pentru care Guvernul de la Chişinău are nevoie de instrumente solide de agregare şi socializare. Moldova are nevoie să pună la evidenţă populaţia rezidentă în regiune, proprietăţile, să garanteze drepturi de proprietate, ceea ce nu se rezolvă prin tactica cedărilor haotice, circumstanţiale, a unor instituţii şi mecanisme naţionale. Potrivit lui Igor Munteanu, cei care parazitează pe beneficiile obţinute prin politizare excesivă ar trebui să-şi respecte mandatul de a asista Moldova să-şi reintegreze teritoriul şi populaţia, nu să întărească structuri care le separă în acest moment.

„Soluţiile proaste sunt cel mai uşor de luat. E suficient să adoptăm integral poziţia liderilor secesionişti sau ruşi, şi să tratăm Moldova ca pe un iorgan de împărţit”, a menţionat Rosian Vasiloi.

Alin Gvidiani, şef-adjunct al Biroului politici de reintegrare al Guvernului Republicii Moldova, a spus că vocile din stânga Nistrului promovează o versiune lipsită de compromis, prin care şi-ar dori să obţină cedări unilaterale şi necondiţionate din partea Moldovei pentru a obţine gratuit plăcuţele şi certificatele de tip nou, asigurându-li-se astfel acces liber în traficul internaţional şi, concomitent, să utilizeze actualele elemente cu simbolica regională exact cum e în prezent.

Studiul a fost realizat cu sprijinul financiar al Black Sea Trust for Regional Cooperation, a Project of the German Marshall Fund.