Ana Munteanu: Fraţilor, nu am mers în partidul lui Dodon şi nu am făcut declaraţii antiromâneşti!

Dăpă de vineri, 29 decembrie, care a fost o primă reacţie la criticile care i-au fost aduse de către internauţi, la scurt timp Ana Munteanu a venit cu un nou comentariu. postarea de pe Facebook de vineri, 29 decembrie, care a fost o primă reacţie la criticile care i-au fost aduse de către internauţi, la scurt timp Ana Munteanu a venit cu un nou comentariu.

„Fraţilor, am 16 ani, încă sunt elevă la liceu, am câştigat în concurs şi am primit o diplomă de la preşedintele ţării! De ce mă băgaţi în politică? Nu am mers în partidul lui Dodon, nu am făcut declaraţii antiromâneşti! Ce aveţi! Am luat o biată diplomă! M-a apreciat pentru ce am făcut la Vocea României şi gata! Ruşine sa vă fie vouă care faceţi astfel de comentarii si nu analizaţi puţin lucrurile! Îmi pare rău că v-aţi făcut astfel de impresii”, a declarat tânăra interpretă într-un comentariu pe Facebook.

Amintim că în mesajul precedent, moldoveanca a spus că: „Domnul Preşedinte, Igor Dodon, este prima şi unica persoană de stat, din Republica Moldova, care m-a apreciat pentru succesul obţinut la Vocea Romaniei!”.





Ea i-a asigurat pe criticii săi că unica sa „politică” este dragostea pentru muzică.

„Nu transformaţi orice eveniment în politică!”, a adăugat câştigătoarea concursului „Vocea României”.

Cu toate acestea, o mulţime de internauţi au criticat-o pentru faptul că a acceptat premiul şefului statului, iar alţii au încurajat-o, subliniind că gestul tinerei a fost unul corect. Igor Dodon i-a oferit vineri, 29 decembrie, Anei Munteanu Diploma de onoare a preşedintelui Republicii Moldova, pentru promovarea ţării în lume. „Pentru succesul remarcabil obţinut în cadrul acestei competiţii a celor mai originale voci şi stiluri interpretative, pentru promovarea imaginii Republicii Moldova în lume, în semn de apreciere a talentului şi a efortului depus în perfecţionarea acestuia, i-am oferit Anei Munteanu Diploma de Onoare a Preşedintelui Republicii Moldova”, a declarat Igor Dodon pe pagina sa de Facebook. Te-ar putea interesa şi:

Ana Munteanu: Igor Dodon este unica persoană de stat care m-a apreciat pentru succesul obţinut la Vocea Romaniei

Ruşine, Ana Munteanu: cu Dodon, la masă cu separatiştii transnistreni