„Uriaşul din Carpaţi“ a pierdut lupta cu moartea. Campionul s-a stins azi-noapte pe patul de spital

Marele fost sportiv a ajuns la spitalul clujean în joi noaptea, după ce i s-a făcut rău în timp ce se afla cu soţia lui, Lorena Boberschi, la masă. Lui Guşet i s-a făcut dintr-o dată rău, a albit la faţă şi a devenit inert. A fost momentul în care consoarta lui şi un bărbat care se afla în zonă au sărit în ajutorul lui, resuscitându-l.

"Uriaşul din Carpaţi" a fost transportat de urgenţă la Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău, unde a fost diagnosticat cu disecţie aortică şi transferat la Institutul Inimii din Cluj-Napoca. Acolo a suferit două intervenţii chirurgicale pe cord deschis în doar trei zile, însă fără succes. În tot acest răstimp, Gheorghe Guşet a fost în comă, conectat la aparate. Inima lui a încetat să mai bată în urmă cu câteva ore.

"Gheorghe Călin Guşet a murit. Acum câteva minute a pierdut bătălia cu viaţa. Se pare că Dumnezeu a avut alte planuri cu tine. Îţi mulţumesc pentru toţi cei 21 de ani petrecuţi împreună, pentru tot ce am realizat împreună în viaţă şi în sport! Ţi-am promis că voi fi lângă tine mereu şi am fost până în ultimul moment al vieţii tale. Tu mi-ai promis înainte de operaţie că te întorci la mine. E prima dată când tu nu te ţii de cuvânt. Te iubesc aşa cum nu am iubit pe nimeni altcineva şi nimeni niciodată nu te va înlocui în inima mea!! Drum lin dragostea mea. Dumnezeu să te odihnească în pace iubirea vieţii mele", a scris Lorena Boberschi pe Facebook.

Un mesaj plin de durere a scris şi fiul său, George Guşet: "Dormi în pace Tată. Te iubesc mai mult decât pot să descriu în cuvinte, chiar dacă nu ţi-am arătat asta poate niciodată".

