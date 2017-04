Top 10 cele mai spectaculoase faruri din lume. Cum arată Turnul lui Hercule din Spania, construcţia veche de 1.900 de ani

Bell Rock este situat pe o stâncă aflată la 8 metri sub apă FOTO http://point-of-no-23.livejournal.com

Farurile maritime, emblemă a siguranţei şi orientării, i-au ajutat pe marinari să îşi găsească drumul spre casă încă din cele mai vechi timpuri. Chiar dacă multe şi-au pierdut rolul pentru care au fost construite, ele au supravieţuit testului rezistenţei, rămânând nişte construcţii grandioase, minuni ale arhitecturii şi o dovadă a ingeniozităţii umane.

1. Les Eclaireurs

FOTO http://www.patagoniaadvent.com.ar

Cunoscut drept "farul de la capătul lumii", această construcţie din cărămidă, ce măsoară 11 metri înălţime, este situată pe o mică insulă din sudul Argentinei. A fost construit în 1920 şi a devenit o atracţie turistică a zonei, la care turiştii pot ajunge doar cu barca.

2. Sambro Island

Unul dintre cele mai renumite faruri din lume şi cel mai vechi din America de Nord poate fi admirat pe o insulă în Nova Scotia, Canada. Înalt de 25 de metri, farul Sambro Island a luminat pentru prima dată în 1785 şi a devenit automatizat în 1988.

3. Cape Hatteras

Cu cei 64 de metri ai săi, este cel mai înalt far din cărămidă din Statele Unite ale Americii. Situat în Carolina de Nord, Cape Hatteras Light, în varianta lui iniţială, a fost ridicat în 1802, pentru a fi reconstruit în 1870. Din cauza că apa mării înainta tot mai mult pe uscat, a fost nevoie ca farul de 5.000 de tone să fie relocat într-o zonă mai sigură, lucru care s-a întâmplat în 1999.

4. Peggys Point

Poate cel mai faimos far din Canada, Peggy Point sau Peggy Cove cum mai este denumit, a fost aprins pentru întâia dată în 1915 şi reprezintă una dintre cele mai vizitate obiective turistice din Nova Scotia.

5. Turnul lui Hercule

FOTO http://www.torredeherculesacoruna.com

Acest far roman din nord-vestul Spaniei are 55 de metri înălţime şi o vechime de aproape 1.900 de ani. Reabilitat în 1791, Turnul lui Hercule este cel mai vechi far roman funcţional din zilele noastre, consierat monument naţional şi inclus, în urmă cu opt ani, în Patrimoniului Mondial UNESCO.

6. Bell Rock

Cel mai vechi far din lume cu baza scufundată, Bell Rock din Scoţia măsoară 35 de metri înălţime, lumnina lui fiind vizibilă de la mai bine de 50 de kilometri distanţă. Construcţia a fost ridicată între 1807 şi 1811, pe o stâncă situată la circa 8 metri sub nivelului mării şi este considerată una dintre cele şapte minuni ale lumii industriale.

7. Farul Jeddah

FOTO http://www.1000lonelyplaces.com

Acest far imens din beton şi oţel a fost construit recent, în 1990, în Arabia Saudită, şi graţie celor 133 de metri ai săi a cucerit titlul de cel mai înalt far din lume. Spre deosebire de farurile convenţionale, acesta acţionează asemeni unei camere de control pentru portul oraşului.

8. Farul Hook

Situat în Peninsula Hook din Irlanda, farul cu acelaşi nume este una dintre cele mai vechi construcţii de acest fel din lume - structura ei rezistând de peste 800 de ani, precum şi unul dintre cele mai vechi faruri funcţionale. Locul este extrem de apreciat de turişti, care urca cele 115 de trepte pentru a se bucura se priveliştea spectaculoasă de la înălţime.

9. Portland Head

Farul terminat în 1787 se află în Statele Unite, la intrate în portul Portland, Maine şi are 24 de metri înălţime. Este cel mai vechi din Statele Unite, fiind prima construcţie de acest gen ridicată după ce SUA şi-a dobândit indepedenţa.

10. Farul Slettnes

FOTO http://www.visitnordkyn.com

Situat în extremitatea nordică a Europei continentale, farul este considerat unul dintre cele mai faimoase repere în navigaţie din lume. A luminat pentru prima dată în 1905, fiind fabricat din fontă, singurul de acest fel din zona Finnmark, Norvegia. Deşi a fost sever deteriorat de către germani în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, farul a fost restaurat şi făcut să lumineze din nou.

