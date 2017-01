Târgul online cu produse româneşti de poveste. "Arta de a dărui începe prin a cumpăra de la tine de acasă, de la ai tăi"

În urmă cu mai bine de un an, familia Prunean punea bazele unui proiect prin care îşi propuneau să reunească sub aceeaşi umbrelă afacerile celor doi soţi - “Sănătate Dulce” a lui Alin, şi “Mândra Chic” a Alinei, precum şi toţi sateliţii lor: “Muzeul de Pânze şi Poveşti”, proiectul internaţional de călătorie “Suveica Mamei Ruta în jurul lumii” sau “The Art of Dar”. Aşa s-a născut “Colţul Românesc”.

În scurt timp, însă, ceea ce a început ca un proiect de familie, s-a transformat într-unul complex, ce pledează pentru consumul de produse româneşti şi susţinerea micului producător local din zonele cu înaltă valoare naturală. Şi asta pentru că sub umbrela “Colţului Românesc”, Alinei Zară Prunean şi şi Alin Prunean li s-au alăturat peste 20 de producători şi meşteşugari români. “Când am început să lucrăm la proiect, ne-am dat seama că putem să creăm ceva mai mare şi mai complex şi am început să cooptăm o serie de prieteni care fac, la fel ca noi, antreprenoriat social în diverse colţuri ale ţării sau sunt mici producători locali de produse cu gust bun şi de bun gust”, ne spune Alina Zară Prunean.

Pentru toţi aceştia, a fost creat un târg online, de unde cei interesaţi pot alege dintr-o gamă variată de produse, de la delicii culinare, la obiecte artizanale şi hand-made.

Miere, ţesături şi ţuică

Rafturile virtuale ale târgului www.coltulromanesc.ro sunt încărcate de produse care mai de care mai interesante şi mai încărcate de poveste, toate făcute cu sufletul şi de mâinile unor oameni pasionaţi:

Miere în diferite forme: clasică, cu ghimbir, cu nucă şi propolis, cu prune uscate, cu cafea ori scorţişoară, produsă de “Sănătate Dulce”, în Transilvania, pe Valea Barcăului, dintr-un produs apicol certificat ecologic, natural, sănătos şi gustos, despre care John Akeroyd, botanistul Casei Regale a Marii Britanii, spunea că este, probabil, cea mai bună miere din lume, datorită biodiversităţii de aici. Şi tot de la “Sănătate Dulce”, prune uscate cu nucă, întocmai celor care plecau odinioară cu carele spre Europa.

Zestre contemporană handmade din Ţara Făgăraşului, mai precis suveniruri autentice, precum tricouri, şorţuri şi traiste, în care folclorul se îmbină cu umorul, iar pânzele vechi şi broderiile autentice, cu designul modern.

Tot din Ţara Făgaşului vin şi gourmeTraditional, un mic atelier de procesare a fructelor, legumelor, mugurilor, florilor şi petalelor, îmbogăţite cu plante aromane şi sâmburi, pentru a oferi clienţilor delocioase dulceţuri, sosuri, siropuri, zacuşti şi alte bunatăţi.

Lista produselor este completată de uleiurile presate la rece din colecţia premium “Luna Solai” din localitatea clujeană Luna, păpuşile româneşti hand-made ale Codruţei Moga, obiectele de ceramică şi porţelan însufleţite de artistul Gabor Les, ţuica şi pălinca produsă după reţetă tradiţională de Roatin Bădăcin, vinul spumant de Silvania ori produsele de lână de la Roşia Montană, croşetate şi tricotate de 30 de localnice talentate. În magazinul online găsim şi “Dulceaţa lui Razvan” din Idicel Padure, produsele naturale de la Cabana Moţilor sau Cetea din Apuseni, bijuteriile contemporane ale designerului Mihaela Ivana, porţelanul pictat de Una ca Luna din Bucuresti, mobilierul unicat al celor de la “Şezi”din Alba Iulia, vinul de Nachbil de la Satu Mare, icoanele pictate pe sticlă de Mihaela Laslo, dar şi ceaiurile şi mirodeniile din culturile eco ale Marcelei, de la Harman.

Toate acestea păstrează identitatea şi povestea brandului şi beneficiază de recomandarea “Colţului Românesc”.

Consumatorul nu a învăţat să facă diferenţa între produsul autentic şi cel contrafăcut

De ce această pledoarie pentru consumul de produse locale?¨“Pentru că arta de a dărui începe prin a cumpăra de la tine de acasă, de la ai tăi!”, răspunde Alina Zară Prunean. Potrivit spuselor sale, “Colţul Românesc” este mai mult decât un magazin online, “este locul din care pornesc prin lume spiritul şi esenţa României autentice: produse locale, coşuri de cadouri de bun gust şi cu gust bun, caravane offline, poveşti, imagini, sunete, campanii, emoţii călătoare, doruri, regăsiri, exercitii de sensibilitate, generozitate şi atitudine care înnobilează!”

"Probabil cea mai grea misiune a micului producător este să se “bată” de la egal la egal cu produsele făcute în China. Produse de o calitate îndoielnică, făcute în serii uriaşe, care nu au nimic în comun cu esenţa noastră autentică şi au preţuri de producţie derizorii. Produse din plastic, cu mult sclipici, care “fură ochiul” omului needucat!", consideră iniţiatoarea ineditului proiect.

Aceasta subliniază că lipsa de educaţie a consumatorului cu buget în ceea ce priveşte stabilirea unei diferenţe între produsul autentic şi cel contrafăcut este o altă piedică majoră de care se loveşte micul producătorul român. "Oamenei care cumpara bluze chinezeşti pe post de ie sau glucoză topită pe post de miere de albine! Oameni care nu realizează că pot contribui foarte uşor la dezvoltarea locală, alegând un produs corect, made in Romania! Aproape peste tot în lume asta se învaţă încă de la grădiniţă! Mai puţin la noi!", punctează cu mâhnire Alina Prunean.

Chiar şi aşa, produsele din târgul administrat de soţii Prunean au ajuns, într-un fel sau altul, în aproape toate colţurile lumii! "În special de la sau către românii stabiliţi pe te miri ce meridian. La ei sau prietenii lor străini, pe care vor să îi îndrăgostească de România. Şi, de cele mai multe ori, le iese îndrăgosteala bine de tot", mai spune interlocutoarea.

“Suvenir de Sălaj”, kitul care alină dorul de casă

Ca o continuare a demersului de promovare şi susţinere a produsului românesc şi a producătorului local, creatorii proiectului au lansat recent un kit de suveniruri made in Romania, în cadrul unui prim episod dedicat exclusiv Sălajului. Acesta constă în promovarea, stimularea şi practicarea meşteşugurilor artistice tradiţionale şi încurajarea Industriilor Culturale Creative - ca mijloc important de realizare a unor produse suvenir/piese de artă populară contemporană, inspirate din specificul autentic sălăjean.

“Proiectul Colţul Românesc – Suvenir de Sălaj pleacă de la identificarea unei nevoi stringente de suveniruri autentice, care să promoveze zona. Produse derivate din tradiţiile, meşteşugurile şi poveştile specifice locului (într-o lume care îşi pierde specificul local în favoarea produselor kitchoase, made in China, care sunt foarte departe de tot ce înseamnă esenţa acestor meleaguri) şi de la necesitatea existenţei unor ateliere de lucru în care oamenii - care încă mai păstrează meştesugurile şi priceperea realizării unor obiecte prin tehnici vechi, să poată să îşi exerseze, spre păstrare şi transmitere mai departe, aceste îndeletniciri”, explică Alina Zară Prunean.

Această colecţie cuprinde perne de zestre contemporană, şorţuri de socăcit, straiţe urbane, bijuterii inspirate de tezaurele dacice, o colecţie de cărţi poştale cu poveştile locului, magneţi de frigider inediţi - lucraţi manual, o colecţie de tricouri cu aplicaţii inspirate de modelele vechi de ii sălăjene – mixate cu vorbe nealcoşe din partea locului şi alte câteva elemente inedite şi autentice, de tip suvenir. Toate, numai bune de alinat dorul românilor de casă, de autentic, de rădăcini.

