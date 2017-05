Machete, războinicul de la „Chefi la cuţite“, îşi deschide şcoală culinară

Adrian Szucs, 38 de ani, a început să cocheteze cu bucătăria acum 20 de ani, pe vremea când făcea Armata, când, printr-un concurs de împrejurări, a ajuns bucătar. Câţiva ani mai târziu, a mers să muncească în Spania, unde, de la spălatul vaselor, a trecut la pregătitul salatelor şi apoi la preparate mai sofisticate. "Acolo am învăţat ce înseamnă să lucrezi într-o bucătărie profesională, acolo am descoperit plăcerea gătitului", ne spune zălăuanul de la "Chefi la cuţite".

Şi-a scos carte de bucate

Întors în România, a decis să se dedice bucătăriei şi a lucrat în mai multe restaurante din Zalău. În 2010, şi-a încercat norocul la un concurs organizat de postul de televiziune cu profil gastronomic Paprika TV, pe care l-a şi câştigat, devenind, astfel unul dintre bucătarii din echipă, cu propria lui emisiune timp de un an.

Meniul din casa ta FOTO Facebook.com/Szucs Adrian

A ajuns să coordoneze activitatea a patru restaurante din Zalău, iar la finele anului trecut, a lansat "Meniul din casa ta”, o culegere de reţete numai bune pentru o masă rafinată servită musafirilor. “Volumul reuneşte 27 de reţete, unele proprii, altele adaptate, unele simple, altele mai complicate, împărţite în mai multe categorii: salate, supe, pui, porc, iepure, peşte, vită şi sos. Nişte propuneri inedite, dar foarte uşor de executat”, spune bucătarul-şef, precizând că volumul se doreşte o alternativă la preparatele clasice din bucătărie.

Crocodilul i-a adus noroc

Adevărata celebritate a cunoscut-o, însă, odată cu participarea la show-ul culinar "Chefi la cuţite", acolo unde a ajuns împins de la spate de prietenii săi şi de unde şi-a căpătat noua poreclă - "Machete" (după numele personajului din filmul cu acelaşi nume, un fost agent federal mexican, interpretat de Danny Trejo). Preocupat să încerce mereu ceva nou în bucătărie, zălăuanul a decis să facă acelaşi lucru şi în prima etapă a concursului culinar "Chefi la cuţite". Aşa se face că s-a prezentat în faţa celor trei juraţi cu preparatul "Crocodil a la Sălaj", o combinaţie inedită de carne de crocodil, sos de alge, ardei iute, porumb la grill şi baby ţipari, cu care a reuşit să încânte papilele gustative ale chef-ilor Sorin Bontea, Florin Dumitrescu şi Cătălin Scărlătescu şi s-a calificat în etapa următoare.

Chef Dumitrescu, din a cărui echipa a făcut parte, a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui, catalogându-l drept “un băiat care ştie bucătărie”, ce are “o atitudine de războinic” şi declarându-l “o descoperire a emisiunii”.

Alături de chef Cătălin Scărlătescu FOTO Facebook.com/Szucs Adrian

Durerea l-a scos din competiţie

Parcursul său în competiţie a fost unul presărat cu succes până în momentul în care, o mai veche problemă de sănătate, i-a dat bătăi de cap. "În urmă trei ani au suferit o intervenţie chirurgicală la picior, după ce am avut un accident cu motocicleta. Din cauza timpului îndelungat pe care a trebuit să îl petrec în picioare în timpul filmărilor pentru emisiune, piciorul meu a început să doară din ce în ce mai tare. M-a durut într-atât încât am simţit că nu mai pot continua şi chiar mi-am dorit să părăsesc show-ul", explică Machete, care a fost exclus din competiţie după ce farfuria lui - ravioli cu umplutură de homar - a fost declarată cea mai slabă din concurs. "Într-adevăr, nu am făcut plating, preparatul meu nu a fost aranjat foarte frumos, însă pot spune cu mâna pe inimă că gustul a fost demenţial", adaugă el.

Şcoala "Adrian Szucs"

Încrezător în forţele proprii, zălăuanul nu priveşte eliminarea ca pe un eşec şi este convins că putea ajunge în finala "Chefi la cuţite", dacă starea de sănătate nu i-ar fi jucat feste. Participarea la concurs l-a ajutat să fie mai vizibil în lumea culinară, dar şi să prindă gustul competiţiilor. Aşa se face că în ultima perioadă este nelipsit de la concursuri de anvergură, cum ar fi Festivalul peştelui durabil din România (un eveniment ce promovează peştele din apele româneşti) ori Festivalul Scoicilor, unde îşi etalează măestria şi creativitatea.

Trofeul Festivalului peştelui durabil FOTO Facebook.com/Szucs Adrian

Din dorinţa de a împărtăşi secretele meseriei cu pasionaţii de bucătărit, Machete îşi va deschide, la Zalău, prima şcoală culinară într-o bucătărie profesională. Cursurile Şcolii "Adrian Szucs" vor începe în 12 iunie şi sunt destinate tuturor celor care doresc să aprofundeze tainele acestui frumos domeniu.

