Zona crepusculară: cum să iei o amendă rutieră în Vaslui deşi nu ai călcat niciodată acolo

Pe 10 aprilie, anul curent, Ionuţ Marius Oprea a primit prin poştă un plic de la Poliţia Rutieră din Huşi, judeţul Vaslui, cu procesul verbal în care este consemnată aşa zisa contravenţie.

La citirea procesului verbal, timişoreanului nu i-a venit să creadă ochilor. Avea să afle că în data de 30 martie 2017 s-a aflat în judeţul Vaslui şi ”a condus un vehicul cu tracţiune animală Huşi 043, sub influenţa băuturilor alcoolice, fapt dovedit cu aparatul alcooltest Drager, la poziţia 390 rezultatul fiind de 1,41 ml alcool pur în aerul expirat”, motiv pentru care poliţiştii Rutieri Huşi i-au aplicat 9 puncte amendă, în cuantum de 1.305 lei.

Prima care l-a luat la întrebări a fost logodnica sa, cea care a şi primit plicul şi care, evident, îl ştia la muncă în ziua în care, potrivit poliţiştilor din Huşi, ”conducea căruţa pe drumurile din Vaslui beat criţă”. Ceea ce părea la prima vedere o glumă proastă, s-a dovedit a fi un document oficial cu consecinţe juridice.

Toate datele de identificare, inclusiv adresa consemnată de poliţiştii huşeni în procesul verbal, coincid cu ale timişoreanului. Marius Oprea afirmă că nu a fost niciodată în judeţul Vaslui, nu are cunoştinţe sau prieteni din zona Moldovei şi niciodată nu şi-a pierdut vreun document. Cum s-a ajuns la o astfel de situaţie nu îşi explicpă. A sunat la Poliţia din Vaslui, unde i s-a comunicat că amenda nu poate fi anulată decât dacă este contestată în instanţă. Evident, la instanţa din judeţul Vaslui, unde s-a constatat contravenţia.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Vaslui au precizat că au fost sesizaţi de bărbatul din Timişoara, iar la nivelul Biroului Rutier Huşi s-au dispus o serie de verificări.

”În data de 12 aprilie, la sediul IPJ Vaslui s-a primit o sesizare din partea unui barbat din judetul Timiş care contestă o scanţiune contravenţională aplicată de poliţiştii Biroului Rutier Huşi pe raza comunei Padureni. Plângerea a fost inaintata la Judecatoria Huşi, spre competentă soluţionare. Urmează ca la solicitarea instanţei, să fie pusă la dispoziţie documentaţia necesară pentru clarificarea situaţiei”, a declarat, pentru Adevărul, Iulian Petre, responsabil mass-media din cadrul IPJ Vaslui.

Deocamdată, pe rolul Judecătoriei Huşi nu a fost înregistrată nicio acţiune pe numele bărbatului din Timişoara. Marius Oprea afirmă că în perioada imediat următoare urmează să stabilească împreună cu un avocat cum va acţiona pentru a trage la răspundere pe cei care se fac vinovaţi pentru această situaţie.

”Aş vrea să ştiu cum a fost legitimată acea persoană cu numele meu. În procesul verbal este trecut şi un martor care confirmă legitimarea. Eu nu mi-am pierdut niciodată documentele, nu am nicio cunoştinţă în Moldova. Am luat legătura cu poliţiştii din Vaslui, am vorbit şi cu cei de la Huşi, mi-a cerut să contest procesul verbal în instanţă, evident pe banii mei. Este inadmisibil o asemenea situaţia, iar tot ce îmi doresc este ca acei care au greşit să plătească.”, a declarat, pentru Adevărul, Marius Ionuţ Oprea.