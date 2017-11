Vasluianul adus în stare de inconştienţă într-un spital din Londra: „Se întrebau doar pe unde o să mă găsească mort“

Poliţiştii vasluieni au declanşat anchetă în acest caz după ce bărbatul de 42 de ani a declarat, la revenirea în ţară, că a fost victima unor traficanţi de persoane care exploatează români pe teritoriul englez. Danciu a povestit poliţiştilor că a plecat în Anglia pe 20 octombrie, alături de alţi doi consăteni. Cei trei vasluieni au fost ”ofertaţi” de un bărbat de etnie romă din localitatea Toflea, judeţul Galaţi

“Le-am povestit poliţiştilor tot ce am păţit în Anglia şi cum am ajuns acolo. De pe 20 octombrie, când am plecat din Vaslui, spre Buzãu. Acolo am fost separat de consătenii mei, că nu mai aveam loc în maşină cu ei, apoi am ajuns în Belgia, unde i-am ajutat pe soferi să descarce niste baxuri cu vin. De acolo am ajuns în Anglia”, a povestit Danciu.

După ce a ajuns în Londra, Danciu şi ceilalţi conaţionali au ajuns la locuinţa intermediarului, căruia îi spuneau ”Doctorul”, deoarece era îmbrăcat mereu cu un halat alb. Acesta le-ar fi explicat condiţiile de muncă şi remuneraţie: câte 12 ore pe zi pe un şantier, urmând a fi platiţi cu 400 de lire. Danciu susţine ca lui i s-a propus sa locuiască într-o cameră alături de alţi 12 muncitori şi să doarmă pe nişte saltele. Potrivit acestuia, salariul din prima lună urma să îi fie oprit integral de intermediar, pentru transportul în Anglia şi pentru chirie. Acesta a fost motivul pentru care a hotărât să plece să îşi caute un alt loc de muncă.

“Nu am vrut să fiu plătit cu întârziere. Am spus că plec şi în momentul ăla m-au prins, m-au legat şi m-au bătut mai mulţi cu rândul. În momentul în care am scăpat din mâinile lor nici măcar nu m-au căutat. Unul din consăteni, care a fost cu mine acolo, mi-a povestit că nici nu le-a păsat dacă scap sau nu după bătaia pe care mi-au dat-o, se întrebau doar pe unde o să mă găsească mort”, a mai povestit vasluianul.

Danciu povesteşte că a fost bătut ore în şir, legat cu un căluş la gură, iar bătăuşii îl ameninţau că îl vor arunca într-un WC. Îl plus, susţine că bătăuşii l-ar fi stropit cu alcool, pentru a creea aparenţele că este beat. După ce a scăpat din mâinile agresorilor, a luat-o la fugă, a sărit gardul în curtea unor vecini, unde a doua zi a fost descoperit inconştient. A doua zi dimineaţă, englezii care l-au descoperit au anunţat autorităţile, vasluianul fiind transportat la spital, unde a rămas internat 12 zile.

Cazul lui Mihai Danciu a ajuns în spaţiul public după ce o româncă, asistentă medicală la spitalul din Londra unde a ajuns Danciu, a cerut sprijinul conaţionalilor. Bărbatul îşi aducea aminte doar numele, nu şi cum a ajuns în Anglia.

Poliţiştii desfăşoară cercetări, în acest caz, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de trafic de persoane.