Soţia vicelui ANSVSA condamnată după ce a fost depistată în stare de ebrietate la volan, având cei trei copii în maşină

Judecătoria Bârlad a dispus condamnarea Alexandrei Petcu la închisoare cu suspendare, cu amânarea aplicării pedepsei.

”Stabileşte pedeapsa de 1 an şi 4 luni închisoare în sarcina inculpatei Petcu Alexandra, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, prevăzută de art. 336 alin. 1 C. pen. 2. În baza art. 83 alin. 1 C.pen. amână aplicarea pedepsei închisorii de 1 an şi 4 luni pe un termen de supraveghere de 2 ani de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.(...) Pe durata termenului de supraveghere, inculpate trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Vaslui, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă”, se menţionează în hotărârea pronunţată de Judecătoria Bârlad.

Judecătorii i-au atras atenţia Alexandrei Petcu asupra dispoziţiilor privitoare la revocarea amânării aplicării pedepsei, pentru nerespectarea măsurilor de supraveghere impuse, caz în care se va dispune aplicarea şi executarea efectivă a pedepsei şi cele privitoare la săvârşirea de noi infracţiuni în cursul termenului de supraveghere, caz în care pedeapsa pentru noua infracţiune se va calcula conform dispoziţiilor privitoare la concursul de infracţiuni.

Alexandra Petcu (33 ani) a fost depistată în stare de ebrietate la volan pe 14 februarie, anul curent. Tânăra se deplasa cu un autoturism pe strada Colonel Simionescu Sava din Bârlad, având cei trei copii ai familiei alături de ea, în maşină. La un moment dat, având în vedere că se afla în stare de ebrietate tânăra a pierdut controlul asupra autoturismului şi a acroşat o altă maşină parcată regulamentar. Evenimentul s-a soldat doar cu pagube materiale. Poliţiştii rutieri ajunşi la faţa locului au constatat că tânăra de 33 de ani urcase băută la volan. În urma trestării alcoolscopice, s-a constatat că conducătoarea auto avea o alcoolemie de 0,86 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind condusă la spital pentru recoltarea probelor biologice. Analizele de laboator au indicat că Alexandra Petcu avea o alcoolemie de 1,71 g/l alcool pur în sânge.

În faţa procurorilor şi a judecătorilor, tânăra şi-a recunoscut faptele. Apropiaţii familiei Petcu au declarat, după producerea evenimentului. că soţia vicepreşedintelui ANSVSA trăieşte o adevărată dramă conjugală şi că aceasta şi-ar fi găsit refugiul, la acea vreme, în alcool.

Traian Petcu este unul dintre liderii importanţi ai PSD Bâlad. A fost viceprimar al oraşului şi a condus Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Vaslui, în repetate rânduri. Este un apropiat al liderilor PSD Vaslui, fiind cumătru cu deputatul Adrian Solomon.