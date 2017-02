Managerul celei mai cunoscute clinici medicale din Vaslui, judecat pentru evaziune fiscală

Decizia survine unei hotărâri a Curţii de Apel Iaşi care a desfiinţat soluţia prin care Judecătoria Vaslui l-a achitat pe Cătălin Marius Botezatu pentru săvârşirea infracţiunii de sustragere de sub sechestru.

Managerul Teoclinik a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Vaslui, fiind acuzat că a vândut o maşină deşi autoturismul se afla sub sechestru. Magistraţii Judecătoriei Vaslui au dispus în luna iunie, anul trecut, achitarea lui Botezatu, invocând că fapta reţinută în sarcina acestuia nu este prevăzută în legea penală.

Procurorii au contestat decizia, iar, în calea de atac, judecătorii Curţii de Apel Iaşi au anulat hotărârea Judecătoriei Vaslui şi au dispus rejudecarea cazului, artând că faptele reţinute în sarcina lui Botezatu au fost încadrate greşit.

”Dispune rejudecarea cauzei de către Tribunalul Vaslui , instantă competentă să judece cf. art. 36 aliniatul 1 lit. c indice 1 Cod procedură penală , cauza privind pe inculpatul Botezatu Marius Cătălin , , sub aspectul săvârsirii infractiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 aliniatul 1 litera g din legea nr. 241/2005 privind prevenirea si combaterea evaziunii fiscale , după schimbarea încadrării juridice din infractiunea de sustragere de sub sechestru prev. de art. 261 alin. 1 Cod penal .Ultimul act procedural rămas valabil este încheierea judecătorului de cameră preliminară din 19.01.2016”, se arată în decizia Curţii de Apel Iaşi.

Miercuri, 8 februarie, dosarul a fost înaintat spre rejudecare Tribunalului Vaslui.

Teoclinik, în insolvenţă

Teoclinick Vaslui a fost înfiinţată în anul 2007, iar de-a lungul anilor şi-a câştigat statutul de cea mai de cel mai important furnizor de servicii medicale din mediul privat, fiind prima clinică medicală din judeţ care a oferit servicii de imagistică medicală prin rezonanţă magnetică.

În ciuda faptul că ani la rând a fost singura clinică medicală care efectua investigaţii medicale prin computer tomograf, aici fiind dirijaţi şi pacienţii spitalelor din judeţ care aveau nevoie de astfel de servicii, clinica a acumulat datorii uriaşe către bugetul de stat şi funizori.

Sufocaţi de datorii, în 2012, reprezentanţii Teoclinik au solicitat Tribunalului Vaslui intrarea în insolvenţă. Datoriile societăţii erau cu 1,5 milioane mai mult decât cifra de afaceri înregistrată în 2012.

Tabelul definitiv al creanţelor SC Teoclinik SRL Vaslui se ridică la 7.489.217,35 lei, din care - 595.559 lei către AFP Vaslui, respectiv 5.328 către Primăria Vaslui - 2. 965.600 lei creanţa creditorului Garanti Bank, respectiv Fondul Naţional de Garantare a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii SA IFN şi 3.922.730, 35 lei datorii către furnizori, printre care se regăsesc Garanti Bank, Veneto Banca, dar şi furnizori de aparatură medicală, E-on energie, OTP Leasing România, dar şi SC Acs Pigal SR.

Potrivit planului de reorganizare al SC Teoclinick, publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, administratorul judiciar propune o reeşalonare a datoriilor pe o perioadă de 36 de luni, preconizând o creştere a veniturilor de 2,5 milioane în anul I din planul de reorganizare, 2,9 milioane lei în anul al doilea şi 3,7 milioane lei în anul al treilea.