Cum sunt vândute femei din România proxeneţilor albanezi din Italia. Mesajul disperat al victimelor

Doi vasluieni, Florin Adrian Frăsinescu şi Mihaela Monica Alexa, au fost condamnaţi de judecătorii Tribunalului Vaslui la câte patru ani de închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de persoane.

Cei doi au fost acuzaţi că au racolat mai multe femei de pe teritoriul României, cărora le-au promis locuri de muncă sigure şi serioase pe teritoriul Italiei, însă în realitate femeile, în aceeaşi zi în care au ajuns în Peninsulă, au fost vândute unor proxeneţi şi obligate să se prostitueze.

Dosarul instrumentat de Tribunalul Vaslui a fost rejudecat, după ce au existat suspiciuni că cei doi concubini din Vaslui ar fi fost condamnaţi în Italia pentru aceleaşi fapte. Iniţial, înaintea rejudecării, Tribunalul Vaslui îi condamnase, în lipsă pe cei doi, la câte 6 ani de detenţie.

Autorităţile judiciare italiene au comunicat judecătorilor din Vaslui că nici Frăsinescu, nici Alexa nu au fost sancţionaţi penal pe teritoriul Italiei. Pe cale de consecinţă, Tribunalul Vaslui a dispus judecarea cauzei, umare a plângerilor formulate de victime.

Cele patru femei din judeţul Vaslui, cu vârste cuprinse între 24 şi 30 de ani, au fost racolate în vara anului 2011 de Mihaela Monica Alexa, care aflând că au o situaţie materială precară le-a promis că au şansa să îşi schimbe viaţa dacă o vor urma în Italia, unde urmează să îşi deschidă o pizzerie. Pentru a fi credibilă, femeia le-a povestit că partenerul ei deţine un service auto şi au o situaţie materială foarte bună. Asigurându-le salarii cuprinse între 800 şi 1200 de euro, transport şi cazare gratuite, cei doi au reuşit să le convingă pe cele patru vasluience să îi urmeze în Italia.

Plasate proxeneţilor

Prima dintre femei a ajuns în Italia în iunie 2011. În faţa judecătorilor, femeia în vârstă de 30 de ani a povestit drama pe care a trăit-o. A ajuns pe teritoriul Italiei în autoturismul celor doi concubini din Vaslui, care urmau să mai ia alte două femei din Ploieşti, care însă s-au răzgândit pe ultima sută de metri. Ajunşi în localitatea Arezzo, din regiunea Toscana, au poposit în parcarea unui restaurant, cei doi concubini afirmând că urmează să ia cina. Au lăsat-o pe femeia de 30 de ani în autoturism pentru scurt timp, invocând că trebuie să se întâlnească cu cineva.

Din autoturism victima a observat cum Frăsinescu şi Alexa s-au întâlnit cu un individ rămas neidentificat, brunet, iar după ce au discutat cu acesta, s-au apropiat de autoturism şi au deschis portiera autoturismului din dreptul în care se afla victima. ”Acel bărbat s-a uitat la victimă, a analizat-o din cap până în picioare, iar după aceasta s-au retras”, se precizează în rechizitoriul procurorilor DIICOT Vaslui.

„După ce au revenit la autoturism inculpatul Frăsinescu şi inculpata Alexa erau supăraţi şi discutau între ei privitor la faptul că bărbatul brunet nu a acceptat oferta făcută de ei, iar impedimentul major era faptul că eu eram prea scundă. Am înţeles atunci faptul că eu urma să fiu vândută”, a declarat victima judecătorilor.

Cei doi concubini s-au întâlnit cu un alt bărbat, despre care victima a aflat că se numeşte Willi. I-au spus că vor locui într-un apartament pus la dispoziţie de acesta, urmând ca în două zile să înceapă munca.

Ajunsă în apartament, vasluianca avea să descopere că, de fapt, tocmai a fost vândută unui proxenet. În imobil, avea să facă cunoştinţă cu două matroane, două tinere din Botoşani, care i-au spus că, de fapt, nu va lucra ca îngrijitoare şi nici la pizzerie, ci va trebui să iasă în stradă să practice prostituţia. Cele două i-au povestit că Frăsinescu şi Alexa aduceau de mai multă vreme femei din România, păcălindu-le că le asigură un loc de muncă decent, însă ulterior le vindeau proxeneţilor.

Disperarea victimelor

Alte trei tinere din Vaslui, două dintre ele surori, au avut aceeaşi soartă. Sceptice, cele trei femei au cerut detalii despre viitoarele locuri de muncă, spunându-i proxenetei Alexa că au auzit de alte cazuri de femei care ajung în străinătate şi apoi sunt transformate sclave, fiind exploatate sexual sau prin munc . Ba mai mult, una dintre femei, care lucra ca bucătăreasă la cantina de ajutor social din Vaslui, i-a cerut să nu o pună pe drumuri pentru a-şi pierde locul de muncă din România. Au primit însă asigurări că două dintre ele vor lucra la pizzerie, iar a treia ca bonă la o familie de avocaţi.

Au ajuns în Italia tot cu autoturismul celor doi proxeneţi din Vaslui, destinaţia fiind acelaşi oraş Arezzo.

„Când am ajuns acolo, în parcare, Frăsinescu a coborât, s-a întâlnit cu trei bărbaţi ,unul dintre ei era român , ulterior am înţeles că mai era şi un bărbat de origine albaneză. Din interiorul maşinii am putut observa cum acesta a început să se certe şi să gesticuleze cu doi dintre indivizi. Imediat a coborât şi Mihaela (inculpata) să discute cu cei trei. Apoi a fost chemata din maşină şi una dintre fete şi am aflat ulterior la întoarcerea în maşină că bărbatul român a întrebat-o dacă ştie pentru ce a venit în Italia. Întoarsă în maşină , A. ne-a spus să facem repede ceva că vom fi vândute albanezilor. ", a declarat una dintre victime judecătorilor.

”Speriate, victimele au început să plângă, iar una dintre ele a apelat serviciul 112. Neputând să explice carabinierilor ce se întâmplă, întrucât nu cunoştea limba italiană, operatorul de la capătul firului a considerat, că este un apel fals şi a închis. Din acest motiv victima a trimis un mesaj surorii sale rămasă acasă în România : "Te rog, sună la poliţie urgent!", se arată în rechizitoriul procurorilor.

Observând că femeile au încercat să alerteze autorităţile, proxeneţii le-au luat telefoanele şi actele şi au plecat către o altă destinaţie.

”Ne-au vorbit foarte urât, ne-au înjurat şi ne-au ameninţat cu bătaia şi moartea. Frăsinescu ne-a spus că ne va duce la o locuinţă - cabană deţinută de persoanele cu care au discutat şi că va trebui toate trei să facem ce ni se spune întrucât printre ei sunt şi cetăţeni albanezi foarte răi care ne vor face rău atât nouă cât şi familiilor noastre”, victimă

În momentul în care au ajuns la cabană, victimele au fost conduse la etajul imobilului într-o cameră. In timp ce urcau, au observat că în acea cabana, cu etaj, locuiau trei cetăţeni albanezi şi de asemenea şi ceilalţi trei din autoturismul care le escortase. Victimele au început să ceară explicaţii lui Frăsinescu pentru ceea ce face, ameninţându-l ca părinţii acestora lucrează în poliţie şi că vor face reclamaţii pentru tot ceea ce se întâmplă cu ele.

„În noaptea care a urmat noi am rămas în camera cabanei, la care geamurile erau prevăzute cu obloane din lemn masiv, iar jos la parter era un individ albanez care ne păzea pentru a nu fugi. In curtea cabanei patrulau doi câini mari, neavând astfel posibilitatea să fugim şi să anunţăm autorităţile italiene.", a declarat una dintre victime judecătorilor.

Bănuind că sunt urmăriţi de carabinieri, proxeneţii au decis să le mute pe cele trei românce într-un alt imobil. Şansa lor a fost ca acolo să găsească un telefon mobil, de pe care au apelat din nou la 112.

”In aceeaşi zi în jurul orelor 1500, în urma descinderii făcute de carabinierii la locuinţa unde se aflau victimele, acestea au fost identificate şi legitimate, iar apoi conduse la sediul chesturii, unde au fost audiate”.

După ce au scăpat din calvar, cele patru românce au revenit în ţară, depunând plângeri şi la Poliţia din România.