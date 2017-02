Ce notă la purtare a primit elevul care a bătut o profesoară cu sălbăticie. „S-a decis mutarea disciplinară“

Apreciind comportamentul elevului incalificabil şi inacceptabil, Consiliul prefesoral a decis ca elevul agresor să primească nota 1 la purtare pe primul semestru. Directorul şcolii menţionează însă că până la sfârşitul anul şcolar nota ar putea fi modificată şi mărită în cazul în care elevul va da semne de îndreptare.

“S-a decis mutarea disciplinară a elevului într-o clasã paralelă, dar şi scãderea mediei la purtare la 1. Nota poate fi însă îmbunătăţită. Potrivit Statutului elevului, după opt săptămâni, Consiliul profesoral se poate reîntâlni şi dacă se constată că elevul nu are abateri în această perioadă, media poate fi schimbată”, a declarat Petronela Lipşă, directorul scolii.

Agresiunea căreia i-a căzut victimă profesoara de limba română Anca Antip, a avut loc pe 11 decembrie, seara, după finalizarea cursurilor. Profesoara a plecat pe jos către casă, situată la câteva sute de metri de unitatea de învăţământ, însă la nici 100 de metri distanţă, în faţa Primăriei Todireşti, profesoara a fost atacată cu o ţeavă pe la spate. Atacatorul a fost recunoscut imediat de profesoară: un băiat de 12 ani, din clasa a VI-a, cunoscut ca fiind un elev cu grave probleme de comportament.

"I-am spus să se oprească. Mi-a replicat: "Ce vrei, fă?"

"Mă îndreptam spre domiciliu când, la un moment dat, am fost lovită în spate. M-am întors şi am recunoscut că este elevul respectiv. A continuat să mă lovească, i-am spus că nu este bine ce face şi să se oprească, însă a continuat şi mi-a replicat: Ce vrei, fă? A continuat să mă lovească până când a a intervenit o persoană care a auzit ce se întâmplă. Eu m-am refugiat în sediul primăriei. Am sunat la 112 şi am înştiinţat conducerea şcolii imediat după producerea evenientului", a declarat profesoara Anca Antip.



Imediat după ce în apărarea profesoarei au sărit cetăţenii aflaţi în zonă, elevul a fugit, profitând că afară este întuneric. Profesoara a ajuns acasă cu picioarele tumefiate, în urma examinării medico-legale, medicii recomandându-i mai multe zile de îngrijiri medicale.

Elevul care a atacat-o pe profesoara Anca Antip este cunoscut ca fiind un "copil-problemă", care îşi agresează în mod frecvent colegii de clasă, atât fizic, cât şi verbal. Unii dintre părinţi şi-au transferat copiii la şcoli din alte localităţi, spunând că se temeau ca fii lor să nu copieze comportamentul rebel.

Elevul agreor a creat probleme nu doar profesoarei de limba română, ci tuturor dascălilor. În faţa conducerii şcolii, elevul a negat că el ar fi agresat-o pe profesoara de limba română, fiind susţinut şi de mama sa. Poliţia a declanşat o anchetă în acest caz, urmare a plângerii profesoarei, iar minorul a fost identificat ca fiind autorul agresiunii, însă având în vedere vârsta acestuia, nu a putut fi tras la răspundere penală, dispunându-se clasarea cauzei.

A rupt teza în faţa profesoare. Mama a cerut recorectare

În urma evaluării semestriale, elevul a fost notat în teză cu 4.50, în catalog fiindu-i trecut, prin rotunjire 5.00. Nemulţumit, după ce i s-a înmânat teza, elevul a rupt-o în faţa profesoarei, adresându-i injurii.

După comiterea agresiunii, mama elevului a solicitat recorectarea tezei susţinând că fiul ei ar fi primit o notă nedreaptă. În urma recorectării, teza elevului a fost notată cu 3.70, prin rotunjire, nota finală fiind 4.00. Cum diferenţa dintre nota iniţială şi cea după recorectare este de un punct, potrivit prevederilor statului elevilor, nota din catalog urmează să fie cea stabilită după recorectare, adică 4.

Recorectarea tezei a fost realizată de dascăli care nu predau la clasa elevului. Deşi părinţilor li s-a solicitat să să prezinte teza în original, pentru a fi reevaluată, aceştia au refuzat. Mama elevului a prezentat o copie xeroxată a lucrării reconstituită după ce paginile au fost lipite cu bandă adezivă. Potrivit legii, lucrarea scrisă semestrială este un document şcolar care se păstrează în unitatea de învăţământ un an.

FOTO Urmele agresiunii suferite de profesoara Anca Antip