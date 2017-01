Băiatul care a bătut o profesoară cu ţeava de la calorifer se întoarce la şcoală. Ce sancţiune bizară s-a decis în privinţa adolescentului

În timp ce ancheta poliţiştilor a fost finalizată, la nivelul şcolii însă ”se fac cercetări” faţă de elev nefiind luată până în prezent nicio măsură. În schimb, reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean Vaslui au dispus crearea unei comisii care să recorecteze teza elevului, aşa cum au solicitat părinţii elevului care pe 11 decembrie, seara, a sărit la bătaie la profesoara care ieşise de la şcoală şi se îndrepta spre casă.

Potrivit directorului Şcolii ”Gheorghe Cioată” din Todireşti, Petronela Lipşă, ancheta internă nu a fost finalizată, măsurile ce vor fi luate faţă de elev urmand a fi puse în discuţie la şedinţa consiliului profesoral ce va avea loc la sfârşitul semestrului I.

”Propunerea privind scăderea notei la purtare şi mutarea la altă clasă, paralelă, va fi discutată la consiliul profesoral, la sfârşitul semstrului, atunci când sunt puse în discuţie mediile la purtare. Vă pot comunica, în schimb, că părinţii elevului a fost de acord ca acesta să urmeze consilierea psihologică. A fost prezent la o şedinţă de consiliere, realizată de psihologul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională şi urmează în perioada imediat următoare să aibă loc o nouă şedinţă de consiliere. Ne dorim ca acest copil să poată fi recuperat, iar carenţele educaţionale să fie remediate”, a declarat directorul Şcolii Todireşti, Petronela Lipşă.

A rupt teza în faţa profesoarei

Având în vedere că părinţii elevului au invocat că fiul lor a primit o notă mai mică decât ar fi meritat şi au solicitat recorectarea tezei, reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean Vaslui au anunţat că teza elevului va fi recorectată, pentru a se înlătura orice suspiciune.

”Mama elevului a solicitat recorectarea tezei, însă a refuzat să dea teza în original. Am constituit o comisie va recorecta o copie a lucrării” a precizat inspectorul general al Inspectoratului Şcolar Judeţean Vaslui, Gabriela Plăcintă.

Elevul de clasa a VI-a a fost notat la teza de la limba română cu nota 4.50, în catalog fiindu-i trecută nota 5.00. În momentul în care profesoara Anca Antip, care este şi diriginta clasei, i-a înmânat teza, elevul a rupt lucrarea în faţa ei, nemulţumit de nota primită.

Atacată în plină stradă, pentru nota de la teză: ”Ce vrei, fă?”

Anca Antip are 29 de ani şi predă limba română de şapte ani în localitatea Todireşti. Pe 11 decembrie 2016, după ce a a terminat ultima oră, în jurul orelor 18.10, la fel ca în fiecare seară, a plecat pe jos către casă.

La nici 100 de metri distanţă, după ce a părăsit curtea şcolii, a fost atacată cu o ţeavă pe la spate. Atacatorul a fost recunoscut imediat de profesoară: un băiat de 12 ani, din clasa a VI-a, cunoscut ca fiind un elev cu grave probleme de comportament.

"Mă îndreptam spre domiciliu când, la un moment dat, am fost lovită în spate. M-am întors şi am recunoscut că este elevul respectiv. A continuat să mă lovească, i-am spus că nu este bine ce face şi să se oprească, însă a continuat şi mi-a replicat: Ce vrei, fă? A continuat să mă lovească până când a a intervenit o persoană care a auzit ce se întâmplă. Eu m-am refugiat în sediul primăriei. Am sunat la 112 şi am înştiinţat conducerea şcolii imediat după producerea evenientului", a declarat profesoara Anca Antip.

În timp ce o lovea, elevul îi reproşa profesoarei nota mică primită la teză. Imediat după ce în apărarea profesoarei au sărit cetăţenii aflaţi în zonă, elevul a fugit spre cimitirul din sat, profitând că afară este întuneric. A ajuns acasă cu picioarele tumefiate. În urma examinării medico-legale, medicii recomandându-i mai multe zile de îngrijiri medicale.

Ancheta Poliţiei finalizată cu propunerea de clasare

Profesoara s-a aflat în concediu medical. Potrivit directorului şcolii, de la începutul acestei săptămâni, profesoara Anca Antip a revenit la cursuri.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Vaslui au anunţat că ancheta a fost finalizată în acest caz, dosarul urmând a fi înaintat Parchetului de pe lângă Judecătoria Vaslui cu propunerea de clasare, având în vedere că autorul agresiunii are doar 12 ani şi nu poate fi tras la răspundere.