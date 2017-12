Bancuri cu studenţi şi profesori. De ce pică examenul o tânără la întrebarea „Ce organ al corpului uman se măreşte de 10 ori în timpul excitaţiei sexuale?“

1. Cum a fost întâlnirea pe nevăzute? îl întreabă un student pe colegul de cameră.

- Nasoală! Tipa a apărut cu un Rolls Royce din 1932.

- Păi asta-i o maşină foarte scumpă. Ce a fost aşa rău?

- Era proprietara originală.

2. Un student a fost dat afară de la Facultatea de Teologie pe motiv că a respins avansurile făcute de un preot.

- Exagerează, zise preotul. La orice facultate există probe teoretice şi practice, mai ales aici unde trebuie să te dedici trup şi suflet!

3. Un student, cam sărăcăcios îmbrăcat, vinde un telefon mobil. Se întâlneşte el cu un potenţial cumpărător şi hai să pună la cale afacerea. Cumpărătorul, un şmecheraş de cartier, văzându-l pe student imediat şi-a făcut planul cum să scoată un preţ cât mai mic. Se uită el la student şi întreabă:

- Cât vrei pe telefon?

- 200 de euro.

- E cam mult măi frate, hai să bem o bere, mai stăm de vorbă şi poate ne înţelegem noi cumva.

Zis şi făcut, cum să refuze studentul o bere gratis. Intră în bar, beau o bere, cumpărătorul iar întreabă:

- Te-ai mai gândit, cât vrei pe telefon?

- Hai mă că eşti băiat de treabă, ţi-l dau cu 160.

Şmecheraşul, văzând că funcţionează treaba îi mai propune studentului o bere, acesta acceptă, după care deja preţul a ajuns la 140 şi tot după fiecare bere preţul scădea. După a 10 bere, deja studentul beat complet era gata să vândă telefonul cu 30 de euro. Văzând asta şmecheraşul îi spune:

- Haide mă să mai bei 100 de votcă şi cu asta încheiem afacerea.

Studentul cade de acord, bea, deja se mai ţine pe picioare, iar şmecheraşul aşteptându-se deja la o cumpărătură reuşită îi spune:

- Uite mă, îţi dau 10 euro şi batem palma, ce zici?

Studentul cu greu ridicând capul:

- Ştii ceva, eu de fapt voiam să vând telefonul pentru a mă îmbăta, acum că m-am îmbătat, m-am răzgândit şi nu-l mai vând.

4. Un student beat, ajunge în camera sa din cămin, îşi scoate un pantof şi cu putere îl trânteşte în perete, iar din camera alăturată se aude un strigăt:

- Boule, e ora 3 dimineaţa lumea vrea să doarmă.

Atunci studentul în linişte scoate al doilea pantof şi se culcă. Peste un timp iar un strigăt de la vecini:

- Mă boule, mult am să mai aştept până îl arunci şi pe al doilea?

5. La facultatea de medicină, în timpul examenului de medicină generală, profesorul invită studenţii să intre pe rând în sală. Prima intră o studentă.

- Domnişoară, vă rog să vă alegeţi un bilet! zice profesorul.

Studenta işi alege un bilet.

- Citiţi, vă rog, întrebarea!

- Studenta citeşte cu glas tare:

“Ce organ al corpului uman se măreşte de 10 ori în timpul excitaţiei sexuale?”

- Răspundeţi, vă rog!

- Hi, hi, hi, ha, ha, ha.

- Domnişoară, vă rog să răspundeţi la întrebare.

- Îmi este ruşine să răspund.

- Domnişoară, dacă nu răspundeţi vă dau afară din examen şi aveţi nota 4.

Studenta pleacă. intră un student. Studentul trage un bilet cu aceeaşi întrebare.

- Organul care se măreşte de 10 ori în timpul excitaţiei sexuale este pupila.

- Excelent! zice profesorul. Aveţi nota 10. Şi vă rog frumos, când ieşiţi şi o vedeţi pe colega dumneavoastră, să-i spuneţi că hi, hi, hi, ha, ha, ha se măreşte doar de 3 ori.

6. Oră la facultatea de medicină, disecţie pe cadavru. Profesorul:

- Prima calitate a unui viitor medic este aceea că nu trebuie să îi fie greaţă. Priviţi! Şi profesorul îşi introduce un deget în anusul cadavrului, după care îl bagă în gură.

- Ei? Cine face ca mine? Cei mai mulţi încep să facă grimase, dar unul dintre studenţi îsi ia inima-n dinţi, bagă degetul în anusul cadavrului, după care, controlându-şi cu greu greaţa, îl bagă în gură.

Profesorul zice:

- Bun. Acum, a doua calitate a unui viitor medic trebuie să fie spiritul de observaţie: eu am băgat un deget în anusul cadavrului şi altul în gură!

7. Un student se duce la cantină şi singurul loc liber este lângă un

profesor. Neavând ce face, se aşează acolo. Profesorul spune :

- Porcul nu-i este prieten porumbelului.

Studentul răspunde :

- Bine, atunci eu am zburat.

Enervat la culme, la examen, profesorul îi pune studentului cele mai

grele întrebări, dar acesta răspunde la toate. În cele din urmă,

profesorul îl întreabă :

- Vezi pe drum un sac de minte şi unul de

bani. Pe care îl iei ?

−Pe cel cu bani.

−Eu l-aş lua pe cel cu minte.

−Fiecare cu ce n-are…

8. Un student intră într-o librărie şi cere o carte de anatomie. I se ofer zece manuale diferite .

- Dar astea sunt vechi de 20 de ani. Nu aveţi altele mai recente?

- Credeţi că în ultimii 20 de ani s-au adăugat şi alte organe corpului omenesc?

9. Reprezentanţii campusului universitar fac o şedinţă cu studenţii.

- Băieţii nu vor avea voie să intre în căminele de fete, nici fetele în căminele de băieţi! Asta e noua regulă începând de anul ăsta şi oricine va fi prins va risca amenzi usturătoare. Pentru prima abatere amenda e de 50 RON, pentru a doua de 150 RON, iar pentru a 3-a de 300 RON.

De undeva din mulţimea de studenţi o voce:

- Cât e însă un abonament lunar?

10. La examenul de penal general, profesorul se adresează unei studente sexi:

- Sunt mulţumit de răspunsurile primite, dar acum o întrebare pentru nota 10:

- Cum s-ar chema faptul .... dacă eu aş îndrăzni să bag mâna pe sub rochiţa dumneavoastră?

- Hărţuire sexuală.

- Foarte bine ... , dar dacă dumneavoastră aţi băga mâna în pantaloni la mine?

- Profanare de morminte ...