Şedinţă de îndată la Consiliul Local Turnu Severin

Cinci proiecte de hotărâri au fost pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local Drobeta Turnu Severin, majoritatea privind rectificări ale bugetului de venituri şi cheltuieli.

„Sunt lucruri curente la nivelul primăriei, am avut rectificări la Direcţia de Asistenţă Socială, la unele şcoli, am sprijinit o echipă de juniori la fotbal care are nevoie de ajutor în acest moment”, a declarat primarul municipiului Drobeta Turnu Severin, Marius Screciu.