VIDEO Cum s-au „scurs” zeci de mii de euro pentru lucrări la podeţe înfundate şi şanţuri în care bălteşte apa

Primăria Sacoşu – Turcesc, judeţul Timiş, a încheiat în 20 decembrie 2016 două contracte de lucrări pentru satul Berini. Un contract, în valoare de 67.124 de lei, pentru reparare a podeţelor în satul Berini, a fost încheiat cu firma SC Bolzano Alpenbau SRL, iar altul pentru „amenajarea dispozitivelor pentru scurgerea şi evacuarea apelor pluviale”, în valoare de 87.466, a fost încheiat cu firma SC Cavadini Construct SRL. Valoarea totală a contractelor este de 154.590 (aproximativ 33.000 de euro).

Cifrele reies dintr-un document transmis de Primăria Sacoşu-Turcesc la solicitarea lui Ion Paraschiv, localnic din Berini, care a şi postat în luna martie a acestui an, pe pagina sa de Facebook, imagini cu şanţurile recent curăţate în care „bălteşte apa”.

La aproape un an de la semnarea contractelor pentru repararea podeţelor şi curăţarea şanţurilor, imaginile din Berini sunt dezolante. În centrul satului se poate vedea cum podeţe recent construite sunt, practic, inutile pentru că apa nu poate trece prin ele, şanţurile prin care ar trebui să se scurgă apa fiind înfundate. Ion Paraschiv susţine că singurele lucrări la şanţuri s-au făcut în capătul satului, acolo unde au fost inundaţii în 2016, dar nici acolo lucrările nu corespund devizului în posesia căruia a intrat.







Potrivit devizului în baza căruia s-au făcut plăţile, firma a luat bani pentru că s-au săpat şanţurile cu excavatorul, s-au finisat manual taluzurile, s-a încărcat pământul rezultat şi s-a transportat, fiind împrăştiat cu buldozerul de 65-80 cp într-un strat cu grosimea de 15-20 cm. Primarul, Gabriel Koller, a refuzat să răspundă oricăror întrebări pe tema lucrărilor la şanţurile de la Berini.

Dorin Cotuţ, reprezentant al firmei SC Cavadini Construct SRL, a declarat că lucrările pentru contractul semnat în luna decembrie 2016 s-au realizat în septembrie-octombrie 2016, când au fost inundaţii, iar la solicitarea primarului firma a intervenit de urgenţă pentru curăţarea şanţurilor. „S-au făcut anul trecut când au fost inundaţiile alea mari. Sunt oameni care au stat acolo în apă. Au stat oamenii acolo până în genunchi în apă. Au avut o intervenţie de cinci zile lucrătoare. (...) Când domn primar ne-a chemat trebuia să facem toată procedura şi după aia să începem? Ne-a chemat, am făcut urgent aia şi apoi s-a făcut procedura. (...) Am făcut lucrări exact în partea către ieşire către Berini. E o lucrare de 14.000, 18.000 de lei, nu mai ţin minte. Eu nu am nicio treabă cu nimeni. Dacă vine unul care e contracandidat şi zice avioane, dumneavoastră le luaţi în seamă?”, a declarat reprezentantul Cavadini, care a promis că ne va trimite fotografii care să ateste lucrările executate, lucru care nu s-a întâmplat.



”De 50 de ani şanţurile nu au fost curăţate”

Cheltuieli haluciante în Comuna Sacoşu Turcesc

Contractele de amenajare a podeţelor şi şanţurilor nu sunt singurele care ridică semne mari de întrebare cu privire la cheltuirea banilor publici din Sacoşu Turcesc. Potrivit documentului transmis de primărie la solicitarea lui Ioan Paraschiv, Primăria Comunei Sacoşu Turcesc a plătit pentru reparaţii la scena căminului cultural din Berini suma de aproape 15.000 de lei. Alte contracte dubioase vizează montarea unor centrale termice pentru care s-au plătit sute de mii de lei, aici fiind incluse doar manopera şi fitingurile necesare montajului, achiziţia propriu-zisă a centralelor însemnând alte costuri.



„Adevărul” a arătat într-un articol publicat în urmă cu un an cum Primăria Sacoşu Turcesc a investit sute de mii de lei în clădirile unor şcoli fără copii, din sate fără apă curentă, canal şi asfalt. Chestionat cu privire la acele lucrări, primarul ne-a scos afară din birou.