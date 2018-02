Un fost senator, ajuns consilier personal al unui primar, trăieşte pe picior mare dintr-un venit de 2.000 de lei lunar: „Naşul meu e milionar în America”

Absolvent al Facultăţii de Teologie Ortodoxă şi a două facultăţi din cadrul Spiru Haret (absolvite în paralel), fost ofiţer SRI, fost director al RATT, fost vicepreşedinte al Agenţiei Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor (ANRP), fost senator, fost membru PRM, actual membru PNL. Sunt doar câteva din reperele CV-ului lui Ionuţ Nasleu, consilier personal al primarului Timişoarei, Nicolae Robu pe probleme de Control Intern şi Antifraudă.

Potrivit ultimei declaraţii de avere, Ionuţ Nasleu are venituri foarte mici. Nu are niciun teren sau locuinţă în proprietate, are datorii de peste 60.000 de euro şi un venit de doar 2.000 de lei lunar. În ciuda acestei situaţiei, Ionuţ Nasleu şi-a petrecut vacanţa alături de tânăra sa iubită în Caraibe. Pe contul său de Facebook, şters între timp, Nasleu a postat mai multe fotografii cu vacanţa petrecută în Caraibe.

Contactat de „Adevărul” şi întrebat cum a reuşit din venitul său modest să îşi permită o vacanţă în Caraibe, Nasleu a „dat vina” pe naşul său. „Naşul meu din America mi-a plătit tot, dacă asta e întrebarea. Ştiu că aţi făcut nişte calcule la virgulă. Naşul meu e în America de ani de zile şi îmi plăteşte în fiecare an toate deplasările şi mă ţine la el vreo două săptămâni. În Guadalupe am fost tot cu naşul meu. Acum doi ani în Cancun. Naşul meu e milionar acolo (n.r. în America)”, a declarat Ionuţ Nasleu.

Consilierul personal al primarului Nicolae Robu a mai declarat că, în ciuda veniturilor mici, are un nivel ridicat de trai pentru că îl ajută sora lui, care este director de spital, şi soţul acesteia, care este preot. „Sora mea nu are copii. E directoare de spital. Nu mai contează unde. Cumnatul meu e preot. Nu au copii. Suntem o familie care ne ajutăm. La noi în Banat familiile sunt foarte unite. Dacă se auzea…Dacă făceam vreo ilegalitate se auzea. Nu am făcut în viaţa mea nicio ilegalitate. Nu am făcut nicio afacere oneroasă. Sunt pe funcţii publice de ani de zile. Nu s-a întâmplat nimic”, a mai declarat Ionuţ Nasleu.

Prins cu maşina unei firme care lucrează pentru primărie

În 2016, când era deja angajat consilier personal al primarului Robu, Ionuţ Nasleu a fost surprins de Pressalert.ro conducând un BMW seria 7 aparţinând firmei de ecarisaj Danyflor, cu care Primăria Timişoara era la vremea aceea într-o relaţie contractuală. „Maşina asta era înmatriculată şi era în concesiune la mine înainte de a avea eu treabă cu Primăria Timişoara. (…) Da, o folosesc din când în când. Dacă ăsta e cel mai mare păcat al meu, da, sunt vinovat de asta. Dacă e cel mai mare păcat al meu într-o viaţă politică şi publică e ok”, declarat Nasleu atunci pentru Pressalert.ro.