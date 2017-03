Terapia cu duş rece. “Expunerea la frig ajută la întărirea sistemului imunitar”

Masorul Florin Chindea a făcut câteva experimente legate de călirea organismului prin duşuri cu apă rece. A ţinut apoi să împărtăşească ce a simţit în cele 30 de zile în care nu a cunoscut apa caldă.

“Trebuie să recunosc că iniţiativa nu a fost a mea. Nu m-am trezit într-o zi spunând: Deşi am apă caldă, de mâine voi face duşuri reci! Acum o lună, pentru câteva zile nu a fost apă caldă în Timişoara. În timp ce majoritatea adoptau clasicele roluri de victimă şi critic, doar plângându-se pe tema asta, eu am văzut oportunitatea de a deveni mai puternic. Auzisem în trecut despre terapia cu duşuri reci dar niciodată nu am avut curajul să încerc. La fel ca în toate aspectele vieţii, ne place căldurica şi confortul. Iar cum organismul are o minunată capacitate de adaptare la mediu, tot ce trebuie să facem este să ne adaptăm...”, a povestit Florin Chindea.



La început, spune maseorul, a fost o experienţă oribilă. După ce treci de şocul primului contact cu apa rece, începi să te adaptezi.

“După ce ai depăşit toate reacţiile negative ale minţii tale, după ce ai câştigat şi această micro-bătălie cu tine, ieşi de la duş împlinit, cu stimă de sine crescută, cântând We are the Champions! În primele 30 de zile, scopul tău este să ieşi cât mai repede din acel iad îngheţat! Şi este normal să fie aşa. Călirea organismului trebuie realizată treptat. Mai întâi anunţi organismul referiritor la ce-l aşteaptă pe termen lung. La început el va acţiona toate mecanismele defensive, pentru a te ţine în viaţă. După 30 de zile se va calma, pentru că nu ai murit”, a spus Cândea.

Cei care au anumite probleme de sănătate, este indicat să nu încerce duşurile cu apă rece, datorită şocului pe care acestea l-ar crea şi care le-ar putea pune în pericol sănătatea. Aici intră cei care suferă de boli de inimă sau cu tensiunea arterială crescută.

Florin Chindea a scris pe blogul său şi despre benefciile duşului cu apă rece. Iată câteva dintre ele.

Intăreşte sistemul imunitar

O serie intreagă de studii ştiinţifice demonstrează că expunerea la frig ajută la întărirea sistemului imunitar.

Contactul corpului cu apa rece creşte rata metabolică prin reflexul tremuratului şi activarea răspunsului imun.

Anumite experimente efectuate au arătat că persoanele care fac regulat duşuri reci înregistrează o creştere a concentraţiei plasmei, a numărului de celule T şi de limfocite.

Creşte starea de alertă

Un duş făcut dimineata are un puternic efect revigorant şi ajută la stimularea oxigenării creierului. Totodată, creşte şi rata cardiacă, precum şi viteza cu care sângele circulă în corp. Toate aceste reacţii fiziologice ajuta la suplimentarea rezervelor de energie, îmbunătăţirea stării de alertă şi a puterii de concentrare.

Îmbunătăţeşte aspectul pielii şi părului

Una dintre cele mai bune metode de menţinere a hidratării părului şi pielii este evitarea contactului direct cu apa fierbinte. Apa rece ajută la strângerea porilor şi a cuticulelor, prevenind astfel pătrunderea impurităţilor în interiorul acestora. Temperatura scăzuta a apei contribuie şi la reducerea pierderii uleiurilor naturale ale pielii şi scalpului, principala cauza a deshidratării şi apariţiei mătreţii şi descuamării ţesutului cutanat. Apa rece acţionează ca un veritabil tratament pentru păr, ajutându-l să fie mai strălucitor, mai gros şi mai sănătos.

Combate efectele radicalilor liberi asupra celulelor sănătoase

Duşurile reci, efectuate în mod regulat, pot ajuta la creşterea toleranţei celulelor sănătoase în faţa stresului oxidativ. Un studiu publicat în urma cu 20 de ani a descoperit o scădere drastică a nivelului de acid uric din organism, în timpul sau după expunerea la stimuli reci. Cercetătorii au observat şi o creştere semnificativă a nivelului de glutation, substanţă care asigură funcţionarea optimă a celorlalţi antioxidanţi din organism.

Ameliorează simptomele de depresie

Duşurile reci s-au dovedit a fi utile şi în ameliorarea simptomelor de depresie. Acest efect se datorează impactului intens resimţit de receptorii ţesutului cutanat, care declanşează transmiterea unui număr impresionant de impulsuri nervoase de la terminaţiile nervoase periferice, până la creier. Acest proces produce un puternic efect antidepresiv, contribuind la reglarea stării de dispoziţie.



Un alt studiu arată că hidroterapia are efect analgezic. Această formă de terapie presupune efectuarea a două duşuri reci (la o temperatura de 4 grade Celsius), de câte 2-3 minute fiecare.