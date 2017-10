Reputat politolog maghiar: E o chestiune de timp până va apărea Albania mare, care va include Kosovo, o parte din Macedonia şi Bosnia-Herzegovina

Nógrádi György este secretarul general al Clubul de la Roma – filiala Ungaria, organizaţie compusă din oameni de ştiinţă, economişti, oameni de afaceri, înalţi funcţionari publici, şefi de stat şi foşti şefi de stat, care au ca scop să supună atenţiei întregii lumi diverse aspecte referitoare la viitorul planetei.

Profesor universitar şi publicist, Nógrádi György este membru şi în conducerea UNESCO. A fost invitat să ţină discururi şi de către NATO.

Nógrádi György a fost invitat la Zilele Maghiare Timişorene şi a vorbit în Sala Mare a Teatrului Maghiar, pe teme de geopolitică, despre China, Rusia, SUA, Japonia, Germania, Siria etc.

Despre Donald Trump

“Nici Hillary Clinton nici Donald Trup nu sunt în măsură să fie preşedinţi ai Statelor Unite. Asta e tragic. Hillary Clinton nu a putut să-i ierte niciodată soţului numeroasele cazuri sexuale. Ea a plecat cu gândul să fie preşedintele SUA… A câştigat Trump. Avem mari aşteptări de la Trump, vom vedea ce se adevereşte. Deocamdată, în cazul Coreei de Nord, dansăm în jurul unui război în Asia.

-În era Trump se părea că vom avea o înţelegere între SUA şi Rusa. Din păcate nu a avut loc această înţelegere. Eu personal regret acest lucru, pentru în condiţiile date stăm pe marginea unui nou război rece. Să nu fiu înţeles greşit, nu există pericol pentru un război mondial. Dar este clar că relaţiile între cele două puteri sunt rele. Există şi excepţii. Iată Siria, care este în sfera de interes a Rusiei şi Irak, care se află în sfera SUA.



În câteva luni Statul Islamic va fi învins



-În acest moment, SUA are un singur mare duşman. Este vorba de China.

-În ultimii ani din mandatul lui Obama, au apărut trei duşmani: primul este în urma conflictul Ucraina-Rusia – care se află în derulare, Iran şi Statul Islamic. După opinia mea, în câteva luni Statul Islamic va fi învins. Asta este vestea bună. Vestea proastă, pe care o au şi serviciile de informaţii din lume, cam 50 la sută din luptătorii Statului Islamic vor muri. Cealaltă jumătate se va răspândi pe tot globul şi vor fi responsabili de acţiuni teroriste. Lumea nu se află în siguranţă!



-Atentate sunt azi în fiecare zi, dar nu interesează pe nimeni de ele. Zilnic sunt atentate în Irak, Iran, Siria, Pakistan, Africa de Nord, Africa neagră, nimeni nu se uită acolo.











Astăzi, pe lângă economie, ca importanţă vine culegerea de informaţii -Câştigăm acum lupta împotriva terorismului, dar nu rezolvăm problemele ce stau la baza terorismului. După Al Quaeda a venit o mult mai puternică organizaţie, Statul Islamic. Şi sunt convins că după Statul Islamic se va naşte o nouă organizaţie teroristă. Ea va fii din zona de nord a Africii, Irak sau din Asia de sud-est.



-În momentul actual sunt trei jucători pe plan mondial: primul e SUA. Are un avantaj uriaş în domeniul informaţiilor. Pentru că astăzi, pe lângă economie, ca importanţă vine culegerea de informaţii. Ce spune SUA? Că ei de aceea culeg informaţii ca să lupte împotriva terorismului. Asta nu este adevărat. Momentan doar 10 la sută dintre informaţii se referă la terorism, restul de 90 la sută este în beneficiul economiei. SUA foloseşte foarte inteligent acest avantaj.



-Pe locul doi, la mare distanţă de SUA, este China. Chinezii îşi pun câteva întrebări. Vorbim de un imperiu care are o vechime de câteva milenii. De ce au nevoie chinezii, de război sau de pace?



Răspunsul lor este: de pace, pentru a avea timp să se înarmeze. Nimeni nu vorbeşte despre faptul că numeroase insule sunt ocupate de China, unde îşi stabileşte baze militare.



Nimeni nu doreşte să pună China lângă Coreea de Nord.



-Care este strategia Chinei? Sunt două ţinuturi Tibet şi Uighur, unde majoritatea locuitorilor sunt chinezi. China spune că aceptă actualele graniţe terestre, dar nu acceptă nici măcar una dintre graniţele maritime. Iar în zonă nu doar China este în această situaţie.

Indiferent cât de mică e insula, dacă o obţii, al tău este dreptul de pescuit – foarte important, controlezi transportul vapoarelor, ale tale sunt petrolul şi gazele naturale.



Tot ce ocupă China, se transformă imediat în bază militară.



-Eu le spun studenţilor, prima jumătate a secolului XI va fii secolul Asiei. Este vizibil că vom sta în faţa unei confruntări între China şi SUA. Ambele puteri vor să ocolească confruntarea militară. Nu vorbeşte nimeni că foarte mulţi chinezi au plecat în Siberia. Locuitorii Siberiei sunt în proporţie de 50 la sută chinezi. Vor ajunge să revendice Siberia şi acele teritorii pe care ţarii le-au luat de la împăraţii chinezi. Azi asta nu este o temă. Nu se doreşte o confruntare cu Rusia.







Coreea de Nord şi bomba atomică



-Japonia are armată doar pentru apărare. Dar alocă 1 la sută pentru înarmare şi cumpără armament modern din America. Ei aşteaptă ca împreună că SUA şi Coreea de Sud să distrugă Coreea de Nord.

-Politica Coreei de Nord este să facă bomba atomică. Acesta va asigura existenţa ei. Dacă Japonia ar fi avut bombă atomică în al Doilea Război Mondial nu aveam Hiroshima şi Nagasaki, dacă Sadam Hussein ar fi avut bombă atomică nu puteau fi executat, dacă ar fi avut bombă atamocă Gaddafi nu se putea face puciul din Libia. Baza politicii lor este bomba atomică. O treime din de valută internaţională se află pe mâna chinzilor

-Dilema Chinei este: ce să fac cu banii. O treime din de valută internaţională se află pe mâna chinzilor. Au cumpărat dolari, dolarul a scăzut. Au cumpărat aur, aurul a scăzut. Acum ei spun că yuan va fi monedă internaţională. Sediul central din Europa al Banc of China se află la Budapesta, directorul băncii îmi este prieten. Au o mare dilemă, ce vor face cu banii.

Se aşteaptă ca yuan să fie monedă mondială, precum dolarul.

-Al trelea jucător de nivel global este în continuare Rusia. Are două mari puteri. Unu: petrol şi gaze naturale. Şi a doua putere este armata. Putin a ocupat Crimeea, popularitatea sa este de peste 80 la sută. Nu pot să îmi imaginez că ruşii vor renunţa la Crimeea – atâta timp cât este singura ieşirea spre Marea Neagră. Punct.



Trei mari conflicte în Europa

-În anii următori, eu văd trei mari conflicte în Europa. Unul este migraţia. Celălalt este Albania mare. E doar o chestiune de timp până se va înfiinţa Albania mare, care va include Kosovo, o parte din Macedonia, o parte importantă din Bosnia-Herzegovina şi chiar Sandjakul din Serbia.



Precizez că Albania va primi sprijin din partea Turciei sau al Arabiei Saudite.



-Sunt convins că războaiele balcanice nu s-au încheiat. E clar că în Bosnia avem parte de un fel de pauză, nu pace. În orice moment pot începe luptele în Macedonia. Am îndoieli că Albania mare se va realiza paşnic, mai ales dacă ne gândim la interesele sârbilor.

-Momentan situaţia din Balcani este critică. În orice clipă poate să înceapă războiul. Serbia se plânge că nu are ieşire spre mare, destrămarea Bosniei ţine doar de timp, la fel şi destrămarea Macedioniei. Muntenegru îşi caută locul, între numărul de muntenegreni şi sârbi diferenţele sunt minimale. Litoralul Muntenegrului este un gentru al mafiei. În Kosovo statul nu fucnţionează. Dacă în urmă cu ani, Serbia ar fi spus că recunoaşte independeţa Kosovo cu condiţia să primească teritoriile locuite de sârbi, ar fi fost un compromis acceptabil. Azi nu se mai poate. Se poate întâmpla oricând, orice.



Pentru Ucraina este important găsirea unui adversar pentru a da vina pe ei











Situaţia migraţiei -Al trelea punct sensibil este cel din Ucraina. De când Ucraina şi-a obţinut independenţa, din 1991, indiferent cine se află la conducere. Ei doar fură, mint şi sunt corupţi. Indiferent de ce culoare erau politicienii, de stânga sau de dreapta. Indiferent că sunt prietenii cu SUA sau cu Rusia. Nu există nicio diferenţă între ei. Pentru Ucraina este important găsirea unui adversar pentru a da vina pe ei. Momentan acest adversar este Moscova. Mult timp s-a putut vedea că acest adversar va fi Budapesta. Am umblat mult acolo în ultimii ani, situaţia este catastrofală.

-Până în 2015, de patru ori mai mulţi migranţi au trecut în Europa decât în anul precedent.



-Conducătorii ţărilor Africane sunt interesaţi de migraţie. Primesc bani din partea Europei, deşi sunt acum jigniţi de sumele care li se oferă, din ce în ce mai mulţi migranţi trimit bani acasă, iar asta înseamnă venit pentru ţara respectivă.



-De ce nu se duc într-o ţară sunită bogată? Un diplomat american a dat răspunsul la întrebarea de ce migranţii, care sunt suniţi, nu merg în ţările bogate sunite. Răspunsul a fost: acolo nu există democraţie.



Într-o singură ţară un cetăţean străin poate să primească cetăţenie. Este Omanul. Atunci când un cetăţean din Oman ia de nevastă o străină. Şi se întâmplă des. Nevasta e de regulă rusoaică sau ucraineancă. Condiţia importantă este ca femeia să fi trăit deja 15 ani acolo, să vorbească şi să scrie perfect în arabă şi nu în cele din urmă să treacă la religia musulmană.



Dacă în Europa ar avea cineva o asemenea pretenţie s-ar naşte un circ de nedescris. Toţi ar alerga pe la Tribunalul de la Haga…



Trump a redus cota la 50.000



-Al trelea loc unde migranţii ar dori să ajungă este SUA. 100.000 de persoane puteau intra anual în America în timpul lui Obama. Trump a redus cota la 50.000. Americanii construiesc non stop gardul de la graniţa cu Mexic. Din 1994 există gard. Au fost împuşcaţi de atunci peste 11.000 de persoane care au încercat să treacă graniţa.



-Vă spun că dacă în Europa, o mai importantă mulţime de migranţii vor porni în forţă, fără folosirea armamentului ei nu vor putea fi opriţi.



Conflictul din Siria

-Se spunea că după începerea conflictului, în câteva zile problema se va rezolva.

Care este numărul locuitorilor din Siria? Nimeni nu ştie. Înainte de război au avut în jur de 22 de milioane. Câţi au murit? Nu ştim! Câţi au plecat în străinătate? Nu ştim! Între 4 şi 8 milioane. Un milion se află în Liban, unde situaţia este catastrofală. Cât este migraţia internă? 4-6 milioane. Nu avem date exacte.



Unii spun că în cazul Siriei lucrează împreună Turcia, Iran şi Rusia.

-Din Turcia, un om cu diplomă, absolvent de facultate sau specialist nu pleacă. Cine pleacă? Nu vreau să jignesc pe nimeni, dar au trimis analfabeţi, pesoane cu handicap, persoane de care ei nu au nevoie.



-Vreau să semnalez că foarte mulţi ani, Germania spunea că are nevoie de forţă de muncă. Au plecat în Franţa, Portugalia, Spania, Italia, fosta Iugoslavie, să caute personal de care au nevoie. Medici, ingineri, informaticieni, profesori şi mai ştiu eu de ce aveau nevoie. Dar ei îi alegeau. Acum este tocmai invers.



Serviciul secret din Germania este depăşit şi spune că e imposibil controlul lor







-În 2015, au intrat în Germania peste un milion de migranţi. Nu ştim exact câţi sunt. 300.000 au dispărut imediat. S-au prezentat în mai multe landuri, peste tot au spus un alt nume. Serviciul secret din Germania este depăşit şi spune că e imposibil controlul lor. Nu ştim câţi dintre ei sunt terorişti. Şeful Serviciul Secret German a declarat că în jur de 10.000 de islamişti radicali se află în Germania. Dintre aceştia peste o mie sunt terorişti.

Martin Schulz a spus în campania electrorală că peste 4 milioane de turci tăriesc în Germania, cifra e inexactă. Dintre aceştia în jur de 5 la sută ar putea fi terorişti sau membri în grupuri de islamişti radicali. Un calcul matematic arată că 5 la sută din 4 milioane înseamnă 200.000 de persoane. Dacă sunt atâţia terorişti în Germania atunci…situaţia este fără spreranţe.



Turcia



-Care este poziţia Turciei? Nu a luat fiinţă un stat kurd, pentru că partea de est a Turciei este kurdă. Iar acest lucru ar putea pune sub semnul întrebării graniţele Turciei. Sunt curios de referendumul de independenţă a kurzilor din Irak. Liderul lor, Barzani, cere armament de la orice şef de stat cu care se întâlneşte.



În puciul de anul trecut din Turcia nimic nu e clar. În istoria modernă a Turciei, de câte ori s-a dorit un puci, a fost reuşit. Nu şi cel de acum.

Un alt punct este lupta Turciei împotriva Statului Islamic. S-a spus că turcii au făcut afaceri cu Statul Islamic. Dar toată lumea a făcut afaceri cu ei.



-Astăzi, traficul de persoane este cea mai bună afacere. Mai bună decât prostituţia, drogurile şi armele. Trebuie spus că în cazul migranţilor, sunt implicate toate autorităţile statelor pe unde ei trec. Să nu ne lăsăm prostiţi că există câteva călăuze şi noi nu putem să-I prindem. Dacă de exemplu pe malul din Italia ajunge o barcă, toate autorităţile italieni ştiu de asta.



Despre Buxelles

- Cine pleacă diplomat la Bruxelles primeşte un venit mare. Ei sunt interesaţi să le fie lor bine. Care e viitorul Uniunii Europene? Deocamdată Uniunea Europeană îşi caută viitorul. Bruxelles nu se poate lăuda cu diplomaţi geniali... Am fost luni dimineaţa la Bruxelles şi nu se putea discuta cu Junker pentru că deja era beat. Asta e Bruxelles.

Henry Kisinger s-a întrebat o dată. Pe cine să sun dacă vreau să vorbesc cu Europa? Nu a putut răspunde.

-Cine duce cele mai multe discuţii cu Putin? Se numeşte Angela Merkel. Cine are peste 50 la sută din exporturi în China şi Rusia? Germania. Dacă Germania face orice, atunci e ok. Dacă Ungaria discută cu Rusia, atunci unii sar în sus. Unii spun că Ungaria trebuie să aibă un Guvern care să facă ce spune SUA. Eu spun că trebuie să reprezăntăm în lume interesele Ungariei. În Europa, Budapesta are un singur partener principal, acela este Berlinul.