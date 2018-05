Primarul Timişoarei contestă supremaţia Clujului în IT. Robu susţine că Timişoara este de departe „fruncea” în domeniu

„Oraş nepereche”. Aşa caracterizează primarul Timişoarei, Nicolae Robu, urbea pe care o conduce. Nemulţumit de mai toate serviciile publice din oraş, începând cu transportul în comun şi terminând cu întreţinerea spaţiilor verzi, Nicolae Robu crede că Timişoara este „un oraş nepereche” pentru „minunata noastră zonă de loisir (n.r. străzile şi pieţele din centrul vechi), parcurile noastre, km şi km la rând, în plin centru, în lungul Begăi sau în vecinătatea sa imediată, superba Bega, cu malurile sale amenajate frumos acum, cu apa sa lină, cu micile ambarcaţiuni ce o animă şi, în curând, cu vaporaşele sale”.

În ultima perioadă, primarul Nicolae Robu a avut mai multe reacţii prin care a susţinut că Oradea şi Cluj – Napoca, oraşe date exemple de bună practică în domeniul dezvoltării urbane, nu se compară cu Timişoara, cele două oraşe din Ardeal fiind doar beneficiarele unor campanii pozitive în timp ce Timişoara a avut parte de o campanie negativă orchestrată de „oameni fără pic de conştiinţă, trăitori aici, alături de noi, care împroaşcă necontenit oraşul cu noroi, din adversitatea, ură, pur şi simplu, faţă de mine”.

După o postare de acest gen pe pagina sa de Facebook, primarul Timişoarei a reiterat această teorie într-o emisiune la Radio Timişoara, dar şi în Monitorul Primăriei, a cărei tipărire s-a reluat după o lungă perioadă de absenţă. Astfel, în mesajul către timişoreni, Nicolae Robu susţine că „modelele” Cluj şi Oradea sunt doar rezultatul unor campanii de PR. Cât priveşte domeniul IT, despre care se spune că Clujul este un reper în domeniu, Robu susţine că Timişoara este ”de departe principalul pol IT din România”.

„Realitatea, dincolo de campanii pozitive la unii şi negative la noi, este că în ultimii ani Timişoara este an de an declarat, pe bază de indicatori serioşi, ştiinţifici, de către cea mai reputată revistă economică, Forbes, oraşul cel mai dinamic din România, oraşul cel mai bun pentru afaceri, pentru investiţii din România. Confirmă această poziţie cifrele oficiale ale Institutului Naţional de Statistică şi ale Băncii Naţionale. Ele arată şi că Timişoara este de departe cel mai puternic pol IT al României, oraşul care se dezvoltă cel mai puternic, cel mai sănătos, în domenii cu valoare adăugată ridicată, în domenii nepoluante, una din devizele mele fiind ZERO POLUARE! Ţin să fac o menţiune: apreciez foarte mult oraşele nominalizate, Cluj şi Oradea, administraţiile lor publice, îi apreciez pe Primarii lor, care îmi sunt prieteni şi sunt foarte buni. Dar, am datoria să corectez nedreptatea pe care unii -culmea: timişoreni, nu clujeni, nu orădeni, nu bucureşteni!- o fac Timişoarei, lăsând modestia la o parte şi spunând lucrurilor pe nume!”, a scris Nicolae Robu în Monitorul Primăriei. Tot acolo, primarul spune că Timişoara nu este un oraş perfect: „lipsesc câteva lucruri de maximă importanţă, ce ţin de Guvern”.