Primarul PSD care aprobă pedepsirea drastică a abuzului în serviciu: „Dacă aş lucra la mine la firmă cum se lucreză în primărie, aş da faliment“

Membru al familiei care deţine fabrica de mobilă „Casa Rusu”, primarul PSD din Becicherecu Mic, Raimond Rusu a anunţat că nu doreşte să încaseze salariul aferent funcţiei, cifrat la aproximativ 27.000 de lei anual, bani din care cumpără pomi fructiferi pe care-i donează localnicilor.

Înainte de şedinţa de Guvern de marţi, 31 ianuarie, în care s-au operat modificările aduse Codului Penal referitor la abuzul în serviciu, „Adevărul” l-a contactat pe Raimond Rusu pentru un punct de vedere cu privire la propunerile de modificare a legii în privinţa abuzului în serviciu. Primarul social-democrat este de părere că un primar ar trebui să fie acuzat de abuz în serviciu chiar pentru vina de a nu face nimic pentru comunitatea care l-a ales.

Pe de altă parte, Raimond Rusu crede că legislaţia nu-i protejează pe acei primari care vor să acţioneze în interesul comunităţii. Edilul a dat exemplul unei licitaţii pentru realizarea unei investiţii în care legea l-a obligat să aleagă firma care a venit cu preţul cel mai mic, cu toate că avea indicii că firma respectivă nu poate onora contractul sau îl va onora sacrificând calitatea.

„Am fost sfătuit să fiu atent că firma nu poate să facă lucrarea pentru că n-o să aibă utilaje, am cerut tot felul de documente justificative. Au adus tot ce trebuie, iar la ora actuală mă uit la dezastrul lăsat de această firmă. Dacă spuneam: ‹‹Nu mă interesează că tu ai venit cu 100.000 mai puţin la o investiţie de 8.000.000 de lei pentru că ştiu cine eşti›› şi alegeam o altă firmă cu care aveam încredere să lucrez, venea statul român să mă acuze că am făcut abuz în serviciu. Dacă eu aş lucra la mine la firmă cum se lucreză în primărie aş da faliment sau aş înnebuni pentru că lucrările pe care le fac acum, cu 100.000 de lei mai puţin, vor costa în anii următori încă 2.000.000 de lei pentru că ne-am zgârcit”, a explicat primarul care consideră necesară o doză de libertate care să îi permită să pună accent pe calitate.

Raimond Rusu a admis, însă, că sunt primari de rea-credinţă pentru care abuzul în serviciu trebuie menţinut, dar a arătat că aceia care sunt de bună-credinţă ar trebui protejaţi. „Vă dau exemplul reţelei de apă din Becicherecu Mic, unde conductele în proiect sunt de 110, în realitate sunt de 63. Acolo, o să vină primarul şi o să spună: ‹‹Eu nu ştiu nimic. Am avut diriginte de şantier››. Sunt şi situaţii invers, unde din cauză că vreau să îmi fac treaba, pot să fiu acuzat de abuz în serviciu. Sistemul este unul atât de greoi încât această administraţie publică nu are nicio şansă. Abuzul în serviciu ar trebui să fie reglementat mai clar. Să dea exemple, să spună clar. Să dea nişte norme, să poate să îmi citească secretarul meu. Abuzul în serviciu ar trebui păstrat pentru că sunt primari de rea-credinţă, dar trebuie reglementat corespunzător”, a declarat edilul potrivit căruia, aşa cum este definit abuzul în serviciu, eşti încurajat să nu faci nimic.

Primarul a explicat ce măsuri a luat la nivelul primăriei pe care o conduce pentru a se feri de posibile situaţii de abuz în serviciu. Raimond Rusu a declarat că a implementat un sistem administrativ care îl împiedică pe primar să abuzeze de funcţie. „Mi-am ales oameni tineri, cu alte viziuni şi, de multe ori, dacă le-am spus ceva, nu cu rea credinţă, ci pentru că aşa am considerat eu, au studiat şi au venit cu legea pe masă şi mi-au spus dacă nu e bine. Dacă funcţionarii publici şi-ar face treaba, primarul nu ar putea face abuz în serviciu. Dacă toţi funcţionarii se complac în situaţia: ‹‹lasă că e bine să ne dăm cu şeful››, oricâte legi se vor face, tot se vor face abuzuri, că abuzul se face în grup. Primarul nu poate face nimic singur pentru că nu e Dumnezeu pe pământ”, a mai declarat primarul care îi încurajează pe funcţionarii publici să îi contrazică pe primari.

„Pe mine m-au contrazis funcţionarii şi îi încurajez să facă lucrul acesta. Am 6-7 copii tineri pe care i-am luat de pe băncile facultăţii şi i-am învăţat: ‹‹asta este menirea voastră››. Eu vreau să creez ceva ca după ce am plecat eu, primarul să fie doar cel care dă direcţiile. Primarul nu trebuie să stea non stop acolo. Funcţionarii trebuie să facă lucrul acesta. Primarul trebuie să fie un om cu viziune, să umble după fonduri europene. Vicele e cu partea administrativă, iar funcţionarii trebuie să îşi facă treaba”, a mai declarat Raimond Rusu.

Edilul a spus că primarilor ar trebui să li se dea libertate mai mare în cheltuirea banilor, dar să fie atent monitorizaţi, iar în momentul în care îşi bat joc de banul public, să fie aspru pedepsiţi. „Din păcate, mulţi primari tratează primăria şi comuna ca moşia lor proprie. Eu vă spun un lucru. Eu nu aş lăsa un primar să candideze până nu îl testez. Exact cum pe mine mă testează dacă vreau să iau un permis de port armă...A fi primar e mult mai periculos. Haideţi să facem nişte mecanisme de control. Să se înţeleagă: ‹‹Aici nu sunteţi pe moşia voastră. Eu sunt de acord să îmi asculte SRI-ul telefonul 24 de ore din 24 că nu am nimic de ascuns. Să îmi zică: ‹‹Uite, ăsta e telefonul de serviciu, eşti ascultat 24 de ore din 24, ca să fie clar. Poţi să vorbeşti cu mama, cu tata, cu gagica, nu ne interesează, dar ce e legat de primărie şi de banul public, eşti controlat. Te-am prins, iei de la 20 de ani în sus, la Ocna de Fier››. Vrei să fii primar? Ia-ţi răspunderea. Dacă nu, stai dracului acasă. Hai să fim serioşi odată pentru totdeauna”, a declarat Raimond Rusu.

Punctul de vedere al primarului după aprobarea ordonanţelor

Contactat din nou după aprobarea ordonanţelor prin care s-a redefinit abuzul în serviciu, primarul din Becicherecu Mic a declarat că este bine să fie un prag sub care primarul să poată acţiona fără a fi acuzat de abuz în serviciu, dar primarii ar trebui „instruiţi şi ascultaţi non-stop”, astfel încât banii să fie cheltuiţi în interesul comunităţii.

„Chiar dacă au făcut-o cu dedicaţie pentru unu, doi, şapte oameni, ordonanaţa asta nu ne mai pune să scoatem castane din foc cu mâinele noastre. Într-un fel ne aduce un pic de normalitate şi nouă, mă refer la cei care vor să facă ceva. Cunosc situaţii în care au fost oameni care puteau să aplice altfel legea, au aplicat-o corect, dar nu în interesul cetăţenilor. Cei care vor să înşele oricum o vor face. Cu lege sau fără lege. Noi, cei care vrem să facem ceva bine, suntem prea proşti să încercăm să înşelăm legea. O luăm de bună cum e. Cei care fură şi vor să facă mârşăvii, fac cu toate legile şi cu toate interdicţiile care se vor aplica şi tot vor găsi soluţii. Şi dacă împart contractul în două şi tot vor găsi să facă ceva. De câştigat vor avea de câştigat vor fi firmele căpuşă. Eu am păţit la o lucrare de drumuri să vină cu 54 la sută din valoarea lucrării. Ce calitate poate să îmi ofere la preţul ăsta? Că pe mine nu mă lasă legea să intervin. Eu pentru ce sunt pus acolo, de plantă? Omul (n.r. - firma) se umple de hârtii, va găsi soluţii, dar eu ştiu că nu se poate executa şi cine are de suferit? Că în loc să termin o stradă în trei săptămâni stau cu strada desfundată. Pentru ce? Pentru 200.000? Degeaba îmi spuneţi că vor profita de acest prag. Cei care profită oricum au alte metode, dar mă încurcă pe mine care sunt de bună credinţă. Ăia care vor să facă prostii de 150.000 de lei oricum le fac şi nu ştie nimeni ce combinaţii au”, a mai declarat primarul Raimond Rusu, potrivit căruia termenul de şase luni în care se poate depune denunţul ar trebui majorat, fiind foarte greu să descoperi anumite nereguli în doar şase luni.