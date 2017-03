Pe lângă festivalurile Sziget şi EXIT, bănăţenii au la îndemână şi Nova Rock Festival. În 2017 vin Linkin Park, Blink-182, Green Day şi System of a Down

Festivalul Nova Rock este unul dintre cele mai mari festivaluri din Europa. Acesta se desfăşoară începând din 2005, la Nickeldorf, în Burgerland, Austria.

De-a lungul anilor au concertat aici aproape toate marile formaţii din lume, de la Matallica, Guns n’ Roses, Marilyn Manson, Placebo, Judas Priest, Rage Against the Machine, Sex Pistols, Motorhead, Rammstein, Limp Bizkit, Kiss, The Prodigy, Soudgarden, Slipknot până la Nightwish.

Organizatorii au ales ca locaţie câmpul Pannonia, care se află practic lângă graniţa cu Ungaria.











Un amănunt interesant, până la finalul primului Război Mondial, Burgerland, unul din cele zece state feredarele care formează Austria, a aparţinut de Regatul Ungariei.

Aşadar, bănăţenii şi locuitorii din vestul României, clienţi fideli ai festivalurilor Sziget Budapesta şi EXIT Novi Sad , au în apropiere şi Nova Rock Festival, care se lasă descoperit de cei care încă nu au ajuns acolo. De la Timişoara până la Nickeldorf sunt 460 de kilometri, însă în totalitate drumul se poate face pe austostradă. Astfel, la o medie de 90 de kilometri pe oră, se ajunge la faţa locului în cinci ore. La un consum de şapte litri de benzină, iese un cost de 140 de lei.















Vor fi acolo şi Propeth of Rage (trupă alcătuită din membrii unor formaţii precum Public Enemy, Cipres Hill şi Rage Against the Machine), Fatboy Slim, Slayer, Sabaton, Hatebreed, David Hasselhof, Rancid, Broilers, In Flames, Shame, Mastodon, Jamaram şi mulţi alţii.





Nova Rock 2017 este aştepta cu nerăbdare de iubitorii de muzică din toată Europa. Ediţia a 12-a se va desfăşura în perioada 14-17 iunie. Headlinerii din acest an sunt Linkin Park, Blink-182, Green Day şi System of a Down.

Preţul unui abonament pentru toate cele patru zile costă 173 de euro. Biletele pot fi cumpărate şi de pe site-ul Eventim.ro.