Ministrul Sănătăţii, vizită duminicală la Timişoara. Planuri mari pentru Centrul Oncologic, Spitalul de Copii, Clinica de Mari Arşi şi noul Centru UPU

Pentru început, ministrul Florian Bodog a discutat despre situaţia viitorului Centru Oncologic, care urmează să se construiască la Timişoara. Din păcate nu a putut fi demarat nici măcar licitaţia pentru proiectare.

„Suntem într-un blocal la Centrul Oncologic, în ceea ce priveşte procedura de achiziţie pentru proiectare. Se aşteaptă rezoluţia de la CNCS, am discutat cu comisia care se ocupă de această licitaţie şi am stabilit un grafic foarte clar asupra măsurilor pe care urmează să le ia în viitorul apropiat, încât să putem demara cât mai rapid construcţia Centrului Oncologic”, a spus Florian Bodog.

Miinisterul Sănătăţii a alocat, în acest an, suma de zece milioane de lei, pentru viitorul Centru Oncologic din Timişoara.

7 milione de lei de la Miister, pentru Spitalul de Copii

Florian Bodog a vizitat şi şantierul noului corp al Spitalului de Copii. Bodog spune că a discutat cu echipa managerială a spitalului, cu viceprimarul Dan Diaconu, cât şi cu cei care fac managementul proiectului. Aceştia i-au transmis ministrului că doresc să facă câteva modificări de proiect.

„Cei care fac managementul proiectului mi-a prezentat o serie de modificări pe care dânşi doresc să le solicite, pentru a îmbunătăţii cheltuielile de mentenanţă ale acestui spital, în viitor. Consider că sunt logice. Ministerul Sănătăţii are doată disponibilitatea pentru a finaliza acestui obietiv. Noi în acest an am alocat şapte milioane de lei pentru acest proiect. Am primit asigură că până în noiembrie vor fi executaţi toţi banii pe care eu i-am pus la dispoziţie”, mai declarat Florian Bodog.

Corpul B al Spitalului de Copii urmează să aibă şase etaje şi va găzdui şapte secţii ale spitalului. Ordonul de începere a lucărilor au demarat în 2014, însă şantierul a fost închis multă vreme după ce firma care a câştigat licitaţa pentru construcţie a intrat în insolvenţă. Valoarea proiectului este de aproximativ 40 de milioane de lei.

Echipamente pentru Mari Arşi şi construcţie UPU prin Banca Mondială

Ultimul obiect al vizitei de la Timişoara al ministrului Sănătăţii, Florian Bodog, a fost Spitalul Judeţean. Mai exact, viitorul Centru de Mari Arşi, de la Casa Austria, unde Bodog are amintiri din timpul rezidenţiatului. Primele trei camere ale Centrului de Mari Arşi au fost finalizate şi urmează să fie dotate cu echipamente.

„Am văzut aspectele bune, aspectele negative din Spitalul Judeţean. Am văzut nevoia de echipamente. În final, am vizitat Centrul de Mari Arşi, unde Ministerul Sănătăţii va pune la dispoziţie echipamentele, printr-un program al Băncii Mondiale. Ministerul demarează procedura de achiziţie pentru echipamente, pentru sălile care au fost pregătite prin finanţarea Consiliului Judeţean”, a completat ministrul.



Florian Bodog a vorbit şi despre viitorul Centru de Primiri Urgenţe (UPU), care urmează să fie construit pe locul fostului heliport de lângă Spitalul Judeţean.



„Am pornit procedura de achiziţie pentru a face studiile de fezabilitate pentru UPU. Noua unitate va fi făcută tot printr-un proiect al Băncii Mondiale. Echipa de la bancă a fost aici, a vizitat, iar Consiliul Judeţean pregăteşte Hotărârea Consiliu prin care va pune la dispoziţia Ministerului Sănătăţii terenurile", a mai adăugat Bodog.

În final, Bodog şi-a arătat speranţa că noua maternitate care va fi construită la Timişoara să se poată face printr-un proiect transfrontalier România-Ungaria.