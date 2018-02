Mesajul dur adresat premierului Dăncilă de mama unui copil cu autism: „Scuzele tale nu ajung, doamnă Viorica, şi nu le accept“

Un mesaj adresat premierului Viorica Dăncilă şi postat pe Facebook de mama unui copil cu autism a devenit viral pe internet. În mesaj, timişoreanca Maria Hulea arată, în numele copilului ei, că nu acceptă scuzele premierului Viorica Dăncilă, după ce aceasta i-a numit „autişti“ pe cei care i-ar dezinforma pe oficialii Uniunii Europene pe tema legilor justiţiei.

Redăm, mai jos, mesajul integral:

Doamnă Viorica, eu sunt Rareş, am 14 ani şi sunt diagnosticat cu autism. Aud şi văd excepţional (îţi pot confirma părinţii mei asta prin actele medicale pe care le au, iar consultaţiile nu au fost gratuite in caz că doriţi să ştiţi asta).



De asemenea, vă pot spune că NU ştiu să mint şi nu am făcut niciodată vreun rău cuiva şi nici ţării mele. De la 4 ani şi jumătate am muncit pe brânci câte 8 ore poate şi mai bine pe zi că sa pot sa fiu măcar într-o oarecare măsură funcţional. Am beneficiat de mii de ore de terapie suportată de părinţii, bunicii mei, şi de prietenii lor care i-au ajutat (au redirecţionat 20% pentru mine, lucru care nu mai este posibil datorită măsurilor fiscale luate, au redirecţionat 2% pe care se pare că va fi mai dificil sa o facă tot datorită măsurilor fiscale luate), iar nici măcar O ORĂ nu mi-a fost decontată de statul român.



Scuzele tale nu ajung, doamnă Viorica, şi nu le accept pentru că încă odată, la fel ca ceilalţi membri ai partidului din care faci parte, nu ţi-ai asumat. Ţi-a părut rău că "s-a înţeles aşa". Şi scuze ar trebui să îţi ceri şi de la cei care nu aud şi nu văd din cauze medicale pentru că i-ai desconsiderat şi pe ei.

O precizare... Textul este scris de mine, mama lui Rareş, pentru el şi în numele lui. Şi e un text valabil pentru orice copil cu autism din ţara asta şi pentru orice părinte care are un copil cu autism.

Ana Dragu, o super mamă, a punctat şi mai bine ce am scris eu în numele lui Rareş.