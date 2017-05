Graniţa care desparte mentalităţi. Satul maghiar care nu-i uită pe germanii care au întemeiat locul. „Trecutul ne obligă!“ FOTO

Într-un week-end din an, de 20 de ani în coace, în cadrul cooperări euroregionale Dunărea-Criş-Mureş-Timiş (DKMT), se deschide cea mai vestică frontieră din România. Este vorba de Triplex, locul în care se întâlnesc trei ţări, România, Serbia şi Ungaria. Deschiderea acestui punct înseamnă şi întâlnirea comunităţilor din această regiunea. Adică între cei din localităţile de frontieră Beba Veche, Kübekháza şi Rabe (nu departe se află oraşul Novi Knezevac).

În urmă cu aproape o sută de ani, se aflau într-o singură ţară, aceste localităţi făcând parte din judeţul Torontal. Astăzi, găsim un triunghi de câţiva kilometri, cu nivele diferite de aspiraţii: Sârbii speră să adere la Uniunea Europeană, România să intre rândul statelor din Spaţul Schengen. Ungaria este deja acolo. În acest an, şedinţa Adunării Generale a Cooperării Regionale DKMT s-a ţinut la Kübekháza.

De la Triplex, până în sat sunt şapte kilometri, peste câmp. Comuna Beba Veche şi satul Kübekháza au cam acelaş număr de locuitori, circa 1.500. Mentalităţile sunt însă foarte diferite. Am plecat dintr-un Beba Veche gri, unde doar birtul satului deschis, dar pustiu şi acela, la fel ca şi străzile. La şapte kilometri distanţă am găsit o altă lume.

Kübekháza era în sărbătoare. Atunci când se deschide Triplex, maghiarii organizează una dintre zilele satului, tocmai pentru a atrage vizitatorii din Serbia şi România.

Stâlpii din parcul satului, unde se desfăşoară sărbătoarea, sunt împodobiţi cu banere care îl prezintă pe eroul local Karl Fridrich von Kübeck. Ai impresia că eşti într-un sat german, sau cel puţin cu unul cu o numeroasă populaţie germană. Am însă că filogermanismul sătenilor are de-a face doar cu istoria. „Trecutul şi promisiunea ne obligă!”, stă scris sub bannerul cu Karl Fridrich von Kübeck.