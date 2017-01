Detaliile la care trebuie să fii atent când cumperi o maşină second-hand. Aparatul care depistează chitul de pe caroserie

În România sunt înmatriculate anual între 10.000 şi 15.000 de autoturisme, susţine directorul executiv al reprezentanţei BMW de la Timişoara Wolf Werner. Potrivit acestuia, multe dintre maşini aduse la mâna a doua din Germania şi vândute pe piaţa neagră sau „gri”.



Directorul reprezentanţei BMW de la Timişoara a declarat că unii dintre cei care cumpără maşini second hand merg în reprezentanţă pentru a verifica dacă maşina are probleme şi dacă au fost daţi kilometri înapoi. „În majoritatea cazurilor în care vin clienţii să verifice maşina sunt probleme sau sunt daţi kilometri înapoi. Când le spui oamenilor le cade rău, în special acelora care vând astfel de maşini”, a declarat Wolf Werner.

Riscul de a cumpăra o maşină second-hand care are kilometrajul dat înapoi sau care are probleme ascunse este mare. Managerul unui service care comercializează şi piese auto a explicat care sunt câţiva dintre paşii pe care ar trebui să-i facă o persoană care doreşte să cumpere o maşină second-hand.



„Primul pas este să se ducă cu maşina într-un service autorizat, unde este ridicată pe un elevator, astfel încât un mecanic să spună dacă a avut accidente sau deformări la structură. Se face şi un test motor, iar pe lângă asta se vede dacă maşina a avut defecte memorate”, a explicat reprezentantul unui service autorizat din Timişoara.

Pe lângă toate acestea, se poate verifica dacă maşina a fost lovită, cu un aparat care depistează chitul de pe maşină. În plus, dacă se introduce seria de şasiu pot fi verificate toate dotările opţional de pe maşină, dar şi anul exact al fabricaţiei. „Spre exemplu, dacă maşina este fabricată în august sau septembrie 2001, ea apare în acte fabricată în 2002. În programul de piese de origine apare exact ziua datei de fabricaţie. Atunci, dacă aduce unul o maşină din 2001 sau 2002 cu 90.000 km la bord, eu nu îl cred”, a mai explicat managerul service-ului din Timişoara. Acesta a mai spus că fiecare maşină trebuie să aibă cartea ei de service. „În momentul în care vezi că are un an sau doi de revizii în reprezentanţă, acolo scrie la fiecare revizie kilometrajul. Aşa vezi câţi km a făcut aproximativ într-un an, calculezi şi vezi dacă se apropie de adevăr”, a mai explicat specialistul.

Potrivit specialistului, la cumpărarea unei maşini second-hand din străinătate este recomandat să o înscrii cu numere provizorii acolo, putându-se astfel depista dacă este furată sau nu. „În momentul în care o aduci pe şlep în ţară şi te duci să îi faci RAR-ul, degeaba constaţi aici că e furată că înapoi nu ţi-o mai ia nimeni”, a mai spus specialistul, potrivit căruia o verificare a maşinii într-un service autorizat costă aproximativ 50 de lei.