Culisele scrisorii de susţinere a noului ministru propus al Educaţiei. De ce au refuzat doi rectori importanţi să semneze scrisoarea asumată de zeci de colegi ai lor

Ironizat pe internet pentru modul în care a vorbit cu ocazia unor evenimente publice, Valentin Popa, propunerea PSD pentru funcţia de ministru al Educaţiei, este susţinut de zeci de rectori ai unor universităţi din toată ţara. Printr-o scrisoare deschisă, 45 de rectori îşi arată susţinerea faţă de Valentin Popa, pe care îl consideră o persoană potrvită pentru ocuparea funcţiei.

Printre semnatarii scrisorii de susţinere a lui Valentin Popa este şi rectorul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Banatul „Regele Mihai I al României” Timişoara, Alin Cosmin Popescu. Rectorul USAMVB Timişoara a explicat pentru „Adevărul” cum s-au solidarizat rectorii din ţară cu colegul lor de la Universitatea Suceava, propus pentru funcţia de ministru al Educaţiei. „Iniţiativa a fost una comună. Ţinând cont de faptul că în data de 1,2 şi 3 februarie va fi conferinţa naţională a rectorilor, în perioada aceasta ne-am auzit mai des pentru a stabili subiectele de discuţie, aşa cum se întâmplă de obicei pentru a organiza agenda de lucru. Indiscutabil, pe noi ne interesează cine este ministru al Educaţiei. Văzând pe ultima sută de metri propunerea aceasta care venea dinspre zona Universităţii din Suceava, dar şi intenţia politică de a nu fi rectorul de la Suceava, am crezut că este normal să susţinem un coleg de-al nostru pe care îl şi cunoaştem”, a explicat profesorul Popescu.

Rectorul USAMVB Timişoara, care nu membru PSD, a arătat că a semnat scrisoarea de susţinere a lui Popa pentru că îl cunoaşte ca un om „pragmatic şi practic”. „A acordat o importanţă deosebită cercetării. Pe zona de management al resurselor umane a reuşit să atragă din zonă şi din ţară personal cu experienţă, dar şi personal tânăr pentru a forma un colectiv, lucru care nu este deloc uşor în contextul actual. De asemenea, am văzut o apropiere concretă faţă de ceea ce înseamnă mişcarea studenţească din universitatea dumnealui, un cerc studenţesc pe zona aceasta de inventică, unde au făcut o figură foarte frumoasă la nivel naţional şi internaţional. Au fost iniţiative, şi nu au fost puţine, care au plecat de la dumnealui în cadrul întâlnirilor avute în cadrul conferinţelor naţionale ale rectorilor. E un om pragmatic, practic. Mi-a plăcut. Dacă nu aş fi cunoscut persoana cu aceste plusuri, nu aş fi fost astăzi un susţinător la maniera aceasta”, a mai declarat Alin Cosmin Popescu.

În privinţa greşelilor care l-au făcut deja celebru pe minsitrul propus al Educaţiei, rectorul USAMVB Timişoara a declarat că acele greşei „au fost speculate”. „Ştiţi ce se întâmplă? Spunea cineva prin secolul I: «Cine nu greşeşte în vorbire, este un om perfect» (n.r. apostolul Iacov). Departe de a fi un om perfect şi eu şi oricare dintre noi, am avut ocazia să îl cunosc pe domnul rector la dumnealui acasă (n.r. la Universitatea din Suceava). Ne-am văzut de multe ori pe parcursul acestor doi ani. Realmente s-au întâmplat nişte lucruri pozitive. Îmi pare rău că s-au speculat aceste greşeli în exprimare. Eu nu judec după modul în care s-a exprimat în câteva rânduri, ci după ceea ce a demonstrat prin fapte”, a declarat rectorul de la USAMVB Timişoara.



„Nu poate fi încadrat în categoria, cum au spus alţii, a analfabeţilor”

Rectorul Universităţii Politehnice din Timişoara, Viorel Şerban, a declarat că scrisoarea de susţinere a lui Valentin Popa a apărut ca „o initiativă în care unii colegi au considerat că forma de susţinere cea mai favorabilă ar fi asta”. Rectorul Universităţii Politehnica a refuzat să semneze scrisoarea de susţinere a lui Popa, dar nu pentru că nu este de acord ca acesta să ocupe funcţia de ministru al Educaţiei, ci pentru că nu este de acord cu acest mod de susţinere.

„Eu nu am semnat din mai multe motive. În primul rând, consider că un rector are competenţa profesională, dar eu cred că lista asta nu e potrivită pentru asemenea desemnări. Desemnările se fac de către partide. E problema lor. Poate că semnam o listă de susţinere a unui limbaj civilizat inclusiv şi din partea presei, să îi pună în valoare şi calităţile, nu doar defectele. O astfel de listă poate aş fi semnat, dar nu o listă de susţinere pentru că a trecut vremea cu susţinerile astea”, a declarat profesorul Viorel Şerban.



Rectorul de la „Poli” a mai declarat că Valentin Popa are competenţele necesare să ocupe funcţia de ministru al Educaţiei, dar pentru imaginea Educaţiei trebuie să îşi corecteze greşelile de vorbire, pe care le consideră doar nişte accidente. „Domnia sa nu se exprimă de maniera aceasta (n.r. cu greşelile care au apărut în presă). Îl cunosc foarte bine. E un om de calitate. Sunt convincă că ce se întâmplă azi (n.r. audierea în comisii) e doar o chestiune formală şi va fi ministru. Va dovedi că au fost nişte accidente, probabil din cauza unei stări de emotivitate. El nu poate fi încadrat în categoria, cum au spus alţii, a analfabeţilor. Asta e o jignire. Aş fi semnat o hârtie pentru a se înceta cu limbajul acesta suburban. Lucrurile au fost duse prea departe. Aş fi susţinut un mesaj în care să se pună în evidenţă şi calităţile pe lângă acele greşeli care cred că au fost rupte din context. Poate lucrurile astea trebuie corectate, dar de acolo până la a-l desfiinţa ca om este prea mult şi prea jignitor. Cred că are calităţile pentru a ocupa funcţia de ministru, cu corecturile de comunciare care joacă un rol foarte important. Eu cred că în cazul de faţă s-a exagerat mult şi nu e cazul ca defectele să primeze”, a mai declarat rectorul Universităţii Politehnica din Timişoara, Viorel Şerban.



Marilen Pirtea, rector şi deputat PNL: „Cei care au semnat nu sunt PSD-işti”

Dintre rectorii universităţilor din Timişoara care au semnat scrisoarea de susţinere a lui Valentin Popa lipseşte rectorul Universităţii de Vest, Marilen Pirtea, care este deputat PNL. Pirtea susţine că „nicio propunere a PSD-ului nu este bună pentru Ministerul Educaţiei”. Rectorul UVT susţine însă, că cei 45 de rectori care au semnat pentru susţinerea lui Popa, nu au făcut-o pentru că sunt PSD-işti. Rectorii au semnat, susţine Pirtea, în primul rând pentru că au vrut un universitar la Ministerul Educaţiei.







„Evident că nu pot să agreez o propunere a PSD-ului, dar vreau să deschid cheia cu care ar trebui citită acea listă de semnături. După un ministru din preuniversitar, cei din învăţământul superior şi-au dorit un coleg de breaslă care să îi reprezinte. De aceea au semnat, nu pentru că sunt PSD-işti sau Consiliul Rectorilor este PSD-izat, ci pur şi simplu din afiliere şi solidaritate cu un coleg de breaslă, nu neapărat cu performanţele domniei sale şi calitatea didactică şi profesională, pentru că Universitatea din Suceava este o universitate dinamică într-adevăr, una dintre cele mai dinamice din ţară, dar este o universitate mică, o universitate de regiune”, a declarat Marilen Pirtea pentru „Adevărul”.



Rectorul Universităţii de Vest din Timişoara a mai declarat că un alt motiv pentru care zeci de rectori îl susţin pe Valentin Popa este acela că s-a dorit transmiterea unui semnal că învăţământul trebuie să meargă înainte, alternativa fiind Ecaterina Andronescu. „Este un semnal al rectorilor că învăţământul trebuie să meargă înainte. Nu poate merge înapoi şi au semnat pentru această alternativă faţă de cealaltă propunere a PSD-ului. Nu şi-ar fi dorit cealaltă propunere şi de asta au agreat această propunere”, a mai declarat rectorul UVT.



Printre cei care lipsesc de pe lista cu semnături de susţinere a lui Valentin Popa este şi rectorul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara, Marius Raica. Acesta nu a putut fi contactat pentru a explica absenţa sa de pe listă. Pe lista celor care au semnat scrisorile de susţinere a noului ministru al Educaţiei se regăsesc şi rectorii universităţilor Vasile Goldiş şi Aurel Vlaicu, din Arad. „Adevărul” le-a solicitat celor două universităţi un punct de vedere, dar până la publicarea acestui articol, rectorii celor două universităţi nu au oferit un răspuns.