Crucile de pe Catedrala din Timişoara, şterse din prezentarea grafică a unei conferinţe pe tema dezvoltării oraşului: „Ne asumăm greşeala şi ne cerem scuze“

Promovarea şi implementarea ideilor care pot îmbunătăţi calitatea vieţii în oraş, prin implicarea la scară largă a societăţii civile, companiilor, universităţilor şi administraţiei publice. Acesta este scopul Upgrade My City, un program dedicat găsirii unor soluţii concrete pentru dezvoltarea oraşului, un exemplu în acest sens fiind realizarea unei hărţi a traseelor preferate de bicicliştii din oraş astfel încât autorităţile locale să fie determinate să dezvolte infrastructura pentru biciclete în zonele respective.



Parte a proiectului sunt şi doi dintre cei mai apreciaţi timişoreni, preşedintele Asociaţiei Timişoara Capitală Culturală Europeană, Simona Neumann şi antreprenorul Ovidiu Şandor. Debtul programului Upgrade My City, eveniment aflat la a doua ediţie, a fost umbrit, însă, de o gafă a organizatorilor, descoperindu-se că de pe un afiş al evenimentului, pe care apare Catedrala Mitropolitană din Timişoara, un simbol al oraşului, au fost eliminate crucile. Scoaterea crucilor de pe catedrală a fost sesizată pe pagina sa de Facebook de către consilierul local Ştefan Sandu.

„Catedrala Mitropolitana din Timişoara ciuntită? Promotorii şi organizatorii acestui eveniment sunt obligaţi în faţa Timişoarei la o explicaţie oficială privind ciuntirea Catedralei în materialul de promovare a evenimentului! Cu aşa început am mari semne de întrebare în ceea ce priveşte oportunitatea şi conţinutul conferinţelor. Aşa ceva nu şi-a permis nici regimul comunist în cea mai neagră perioadă a sa!”, a scris Ştefan Sandu pe pagina sa de Facebook.





Cum arată Catedrala Mitropolitană din Timişoara într-una dintre prezentările grafice ale evenimentului Upgrade My City



Partener al evenimentului este, alături de Universitatea de Vest şi Universitatea Politehnica, şi primăria Tmişoara, viceprimarul Dan Diaconu fiind printre speakerii conferinţei. În urma „gafei incredibile”, aşa cum a catalogat eliminarea crucilor, viceprimarul Dan Diaconu a declarat că şi-a anulat prezenţa la eveniment.





Varianta corectă a afişului Upgrade My City



„Ne asumăm greşelile şi ne cerem scuze public”

În urma acuzaţiilor apărute în mediul online, organizatorii evenimentului de la Timişoara au emis un punct de vedere în care arată că îşi asumă greşelile, cerându-şi scuze public pentru situaţia creată din cauza utilizării greşite a unui instrument de editare grafică. De altfel, bisericile din Timişoara au fost subiectul discursului susţinut în debutul conferinţei de directorul Muzeului de Artă din Timişoara, Victor Neumann. Redăm mai jos integral punctul de vedere al organizatorilor Upgrade My City.

Respectăm identitatea simbolurilor Timişoarei, relevanţa lor pentru comunitate şi ne dorim să construim împreună folosind aceste simboluri.

Programul Upgrade My City a început din iniţiativa unor persoane şi instituţii preocupate constant de direcţiile de dezvoltare ale Timişoarei, de mesajele de colaborare, formare de echipe şi efort comun pentru proiecte în interesul comunităţii noastre.

Aprecierea conform căreia echipa Upgrade My City şi partenerii săi ar avea alte intenţii o considerăm tendenţioasă, menită să construiască defăimărare pe seama reputaţiei programului şi a oamenilor implicaţi, pentru că acest lucru stârneşte curiozitate din partea publicului.

Ne asumăm greşelile şi ne cerem scuze public pentru a nu fi insistat mai mult în identificarea autorului uneia dintre imaginile utilizate. La momentul preluării, nu existau date care să ne conducă spre autor. Situaţia a apărut în vâltoarea muncii de a aduce împreună şi de a motiva comunitatea să generăm rezultate şi având credinţa că nu poate pune cineva la îndoială munca noastră şi obiectivele pe care ni le-am propus: să formăm echipe şi reţele de lucru, să gândim şi să realizăm împreună proiecte, să găsim soluţii pentru a le continua.

De asemenea, doar 3 lucrări de grafică din peste 40 au presupus intervenţii în fotografia sursă, iar acest lucru s-a întâmplat nu cu intenţie, ci ca efect al instrumentului folosit pentru editare.

Avem întreaga deschidere pentru a comunica şi pentru a explica munca noastră, paşii pe care-i parcurgem, motivaţia noastră. Promovăm deschiderea pentru dialog şi vă îndemnăm să ne fiţi parteneri de dialog atunci când diverse situaţii necesită acest lucru.

O informaţie este completă atunci când toate părţile implicate sunt prezente şi au un punct de vedere. În caz contrar, doar o parte de adevăr se poate transforma într-o unealtă greşit folosită sau cu scopuri defăimătoare.

Indiferent de situaţia creată de această neînţelegere şi de modul în care a fost folosită, echipa Upgrade My City va continua programul început alături de partenerii şi prietenii care au răspuns apelurilor noastre. Credem că munca noastră este importantă pentru comunitate, am beneficiat în timp de suportul celor care au fost lângă noi şi, asumându-ne erorile, continuăm ce am început şi învăţăm din provocările care apar pe parcurs.